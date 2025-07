Sokkoló lépésre készülhet LeBron James: itt a vége, nincs tovább?

A kaliforniai sportportál szerint a LeBron James-korszak a Los Angeles Lakers csapatánál a végéhez közeledhet, miután a játékos érvényesítette opcióját a 2025-26-os szezonra, ügynöke, Rich Paul pedig olyan megjegyzést tett, amely arra utal, hogy James hamarosan csapatváltást szeretne. Bár Paul tisztázta, hogy nem folytatott átigazolási tárgyalásokat a Lakers vezetőségével, sokan spekulálnak arról, hogy James októberre már nem lesz a csapat keretének tagja.

Brian Windhorst, az ESPN szakértője szerint a szupersztár és a Lakers "kezdenek eltávolodni egymástól", és ez James Lakers-korszakának végét jelenti. Windhorst bizonytalannak nevezte, hogy James a Lakers-nél fejezi-e be pályafutását, és hozzátette: "LeBron ideje a Lakers-nél kezd véget érni. Kezdenek eltávolodni egymástól."

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

A szakértő szerint ez a folyamat már a Luka Dončić megszerzéséről szóló pletykákkal elkezdődött. "Tudom, hogy mindenki azt gondolta, LeBron benne volt ebben. De nem volt benne. Nem volt ellene, de meglepte, hogy elcserélnék Anthony Davist. LeBron nem volt része ennek a döntési folyamatnak" - magyarázta Windhorst.

James jövője a Lakers-nél egyre bizonytalanabbnak tűnik. Pályafutása hátralévő éveiben valószínűleg a lehető legtöbbet szeretné kihozni karrierjéből, ami akár Cleveland-be való visszatérését is jelentheti - itt kezdte NBA-karrierjét 2003-ban, két bajnoki címet is nyert a csapattal, ráadásul ő maga is Ohio államból származik. A Clevelandbe való visszatérés vonzó lehetőség lehet James számára, különösen a Lakers jelenlegi helyzetét figyelembe véve.

A pletykákat a hétvégén tovább erősítette, hogy James-t látták feltűnni a Cavs edzőközpontjában, még fotó is készült róla. A Hoop Central X-oldala posztolta is, de a válaszra vélhetően nem voltak felkészülve: maga LeBron írta, hogy minden egyes nyáron itt szokott edzeni, és ebbe felesleges bármit belelátni.

And every summer since it was built. I live here still and train every summer. Got damn yall bored man! Go get a plate of food somewhere and enjoy the 4th of July!