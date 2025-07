Teljesen kiakadtak a szurkolók a fiatal sportolóra: még mindig "mamahotelben" él az irányító

25 évesen még szülei otthánának kényelmét élvezi Tommy DeVito, az NFL-ben szereplő New York Giants irányítója - erről nemrégiben több sportportál is beszámolt, majd elég sokan felkapták a sztorit a közösségi médiában.

DeVito évente kicsivel több, mint egymillió dollárt (átszámítva mintegy 338 millió forintot) keres, ennek ellenére otthon lakik, szülei new jersey-i házában. Ez még egy dolog lenne, hiszen fiatal amerikaiak milliói tesznek ugyanígy a hipermagas ingatlanárak, valamint bérleti díjak miatt: Tommy DeVito azonban kicsit tovább megy annál, hogy nem tud, illetve nem akar saját ingatlant venni vagy bérelni.

TRENDING: #Giants quarterback Tommy DeVito lives with his parents in New Jersey to save money.



Tommy’s mother still makes his bed, does his laundry, and prepares him all of his meals.



DeVito is only making $1 million this year. pic.twitter.com/7DrxtISdZb