Befejezi az Újpest ikonja: majdnem háromszáz meccs után teszi le a lantot a lilák kedvence

Simon Krisztián két rövid kitérőt leszámítva egész pályafutását Újpesten töltötte - személyében a lilák egy igazi közönségkedvenctől köszönnek el. Igaz, hogy nem kell egészen elbúcsúzni.

A profi labdarúgással felhagy, de az Újpest kötelékében marad Simon Krisztián - ezt a 34 éves jobbszélső maga árulta el az újpesti klub hivatalos honlapján kedden kora este. Simon - vagy ahogy a szurkolók már régóta hívják: Móci - két hete töltötte be 34. évét, és az utóbbi szezonban már csak epizódszerephez juthatott a liláknál.

A futballista elárulta, hogy vélhetően az utánpótlásban kap majd valamilyen feladatot, de egész pontosan nem mondta el, hogy mi lesz az. A játékos köszönetet mondott az edzőktől a szurkolókig mindenkinek, aki végigkísérte húsz éves pályafutását.

Természetesen nehéz pillanatok ezek, hiszen egy húszéves történet ér véget, Újpest az életem részévé vált, így nehéz – még akár részben is – megválni tőle. Nagyon hálás vagyok, hogy megkaphattam ezt a lehetőséget a klubtól, és azt, hogy a világon bárhol játszhattam, akár Hollandiában vagy Németországban, a IV. kerületbe mindig hazajöhettem. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, a csapattársaimnak és az edzőimnek, akikkel együtt dolgozhattam az utam során. Köszönöm továbbá a szurkolóknak is, akik végig hittek bennem és támogattak. A szívem továbbra is lila-fehér, és az Újpestért dobog

- mondta Simon Krisztián.

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Elárulta még azt is, hogy talán a futballpályától nem is végleges a búcsú, előfordulhat, hogy a második csapat meccsein néha még feltűnik majd játékosként.

Számomra játékosként a profi labdarúgás véget ér, viszont teljesen nem engedem el a focit. Lehetőséget adott számomra az Újpest vezetősége, hogy a későbbiekben fiatal tehetségeinkkel foglalkozhassak, ami hatalmas esély számomra, ez a szerepkör teljesen megfelelő az én karakteremnek. Motivál, hogy olyan játékosokat nevelhetünk ki, akik a későbbiekben akár az egész pályafutásukat nálunk töltik el, így a saját példámból kiindulva úgy érzem, sokat segíthetek majd a srácoknak. Továbbá arra is van esély, hogy a szurkolók láthatnak majd játszani második csapatunk meccsein

- mondta el az újpesti közönségkedvenc.

Simon Krisztián 2005-ben került Újpestre, ahol két korszak alatt 295 meccsen lépett pályára lila-fehér mezben. Tagja volt mindhárom, a legutóbbi időkben Magyar Kupát nyerő újpesti csapatnak, 2018-ban bajnoki bronzérmet is ünnepelhetett a csapattal.