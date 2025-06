Megvan az új fehérvári edző: vele mennek neki a másodosztálynak

Boér Gábor tapasztalt edzőnek számít a magyar viszonyok között, most egy reményvesztett csapatot kellene újraépítenie.

Mint korábban már többször is beszámoltunk róla, lezárult a tulajdonosváltás a negyedszázad után ismét a másodosztályba kieső Fehérvár FC-nél: a székesfehérvári önkormányzat jelképes 1 forintért vette át a klubtulajdonosai jogokat.

A nyugodtabb környezet azt is eredményezte, hogy a fehérváriak elkezdhették építeni stábjukat. Ma hivatalosan is bejelentették, hogy a korábban a Zalaegerszeget is vezető Boér Gáborral mennek neki a másodosztálynak.

Boér most Békéscsaba után csatlakozik a Fehérvárhoz, de korábban dolgozott Budafokon, Orosházán is, a ZTE-vel pedig 2023-ban Magyar Kupát nyert. A fehérvári csapattal kapcsolatban több alkalommal is írtunk az elmúlt hetekben, ezeket ide kattintva idézheted fel:

címlapi kép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA