Szuperszexi fotók szivárogtak ki Jakabos Zsuzsannáról: elképesztően dögös a magyar úszónő

Nem először láthatjuk pózolni Jakabos Zsuzsannát, de most mélyebb interjúra is vállalkozott a szépséges magyar úszónő.

A nagymedencében kétszeres Európa-bajnok Jakabos Zsuzsannától sosem álltak távol a különböző magazinokban való szereplések, de most egy egészen új szintre emelte az ilyesmit: ő lett a címlaplány a Glamour magazin július-augusztusi számában.

Jakabossal temészetesen egy mélyinterjú is készült ez alkalomból, ahol meglepő kijelentést is tett: mint fogalmazott, fára mászós, fiús kislány volt gyerekkorában, így azért páran meglepődtek, mikor már sikeres úszóként különböző magazinokban tűnt ki szépségével.

Az úszónő elmondta azt is, hogy semmi komoly elhatározást vagy csodadiétát nem kell keresni emögött, persze azért sportolóként is odafigyel magára.

Nekem is kellett pár év, mire megszerettem magam. Különösebb titkom nincs, a hidratálásban hiszek, ami kívülről és belülről is fontos, tehát a megfelelő folyadékbevitelre is nagyon figyelek. A masszázsról azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége lenne rá! A sportolóknál nyilván ez különösen fontos, de annak is nagyon jót tesz, aki folyamatos ülőmunkát végez. Ami még kiemelten fontos, az az alvás, van is egy gyűrűm, ami méri az alvásidőmet. Tudatosan figyelek a pihenésre, hogy ne zsigereljem ki a testemet. Szerencsére ma már köztudott, hogy az alvás mennyi mindennel összefügg, nem érdemes spórolni vele

- mondta erről a sportolónő. Hozzátette, hogy természetesen rendkívüli módon figyel a mentális állapotára, jóllétére is.

Most úgy érzem, hogy nagyon rendben vagyok. Egy úszó tényleg sokat van fejben egyedül, de ez rengeteget segít, hogy megoldd a problémáidat, legyőzd a démonjaidat, vagyis óriási személyiségfejlesztő hatása is van a sportnak. Nem utolsósorban pedig jókora magabiztosságot is ad. A versenysportnál különösen fontos, hogy mentálisan is rendben legyen minden, hiszen sokszor nagyon apró dolgokon múlik a siker

- fogalmazott Jakabos Zsuzsanna. A kimondottan dögösre sikerült fotózásból az úszónő, iiiletve a Glamour Instagram-oldalán is találhatsz képeket:

címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA