Börtönből a versenyre: nem hiszed el, hol tűnt fel a korábbi rab atléta

A korábbi paralimpiai sztár Oscar Pistorius egy évvel szabadulása után triatlon versenyen vett részt Durbanben.

Oscar Pistorius egykori paralimpiai bajnok, 12 évvel barátnője meggyilkolása és egy évvel feltételes szabadlábra helyezése után triatlon versenyen indult a dél-afrikai Durban városában - írja a Reuters.

Az egyik dél-afrikai hírportál szerdán számolt be Pistorius részvételéről az Ironman 70.3 versenyen. A portál egy névtelen forrásra hivatkozva közölte, hogy Pistorius engedélyt kapott pártfogó felügyelőjétől a versenyzésre. Conrad Dormehl, Pistorius ügyvédje megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy védence valóban részt vett a durbani versenyen.

A dél-afrikai Büntetés-végrehajtási Szolgálat szóvivője, Singabakho Nxumalo elmondta, hogy nem tudja, Pistorius kapott-e engedélyt a versenyzésre, de utánajár a kérdésnek. Hozzátette, hogy a pártfogó felügyelőnek mindenképpen jóvá kellett hagynia, hogy Pistorius elhagyja lakóhelyét és másik körzetbe utazzon.

A "Pengefutó" néven ismert Pistorius – aki szénszálas protéziseket használ – 2013 februárjában lőtte le 29 éves barátnőjét, Reeva Steenkampet egy zárt fürdőszobaajtón keresztül. Pistorius többször is azt állította, hogy betörőnek nézte Steenkampet, és erre hivatkozva többször fellebbezett az ítélet ellen. A most 38 éves egykori bajnokot 2024 januárjában engedték szabadon, miután büntetése több mint felét letöltötte. Feltételes szabadlábra helyezése 2029-ig tart, amikor büntetése hivatalosan is lejár.

A SportSplits időmérő cég által közzétett eredmények szerint Oscar Leonard Carl Pistorius a 105-ös rajtszámmal versenyzett, és összesítésben az 555. helyen végzett, míg a "fizikailag kihívással élők" kategóriájában a harmadik lett. A verseny 2 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból állt, összesen 70,3 mérföld (113 km) távon.

Pistorius egykor a sportvilág kedvence volt, és úttörő szerepet játszott a fogyatékkal élő sportolók érdekképviseletében, akikért kampányolt, hogy együtt versenyezhessenek az ép sportolókkal a nagy sporteseményeken. Három paralimpián – Athénban, Pekingben és Londonban – összesen hat aranyérmet nyert, és a 2012-es londoni olimpián az ép sportolók között is versenyzett.