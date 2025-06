Megszólalt Dibusz Dénes Gulácsi visszavonulásáról: "ez váratlanul ért"

Dibusz Dénes szerette volna akár egyszerre befejezni a válogatott karriert kapustársával, de erre már nem lesz lehetősége.

Őszintán meglepődött azon Dibusz Dénes, a Ferencváros és a magyar válogatott hálóőre, hogy Gulácsi Péter a válogatottból való visszavonulásáról döntött nemrégiben. Dibusz a Telkiben tartott mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy ő úgy képzelte: a 2026-os világbajnokság után akár együtt köszönnek el a nemzeti csapattól.

Dibusz kifejtette, hogy korábban ugyan beszélgettek a visszavonulásról, most mégis váratlanul érte társa bejelentése.

Korábbi összetartásokon, privát beszélgetéseken természetesen szóba került, hogy a válogatott karriert meddig tudjuk húzni, hiszen mindketten '90-es születésűek vagyunk. Nekem is szerencsére most már évről évre ott vannak az Európa-liga, Bajnokok Ligája, Konferencia-liga mérkőzések, és nyilvánvaló, hogy mind a kettőnkben hasonló érzetet szül a helyzet, érezzük, hogy ez nem kevés, sok áldozattal jár, és ilyenkor a családtól vesszük el az időt. De ettől függetlenül azért meglepett, hogy ezt most bejelentette és erre az elhatározásra jutott. Én úgy voltam vele, hogy még a vb-t megcsináljuk együtt, és utána nagyon szép kerek a történet, mind a ketten akár búcsút inthetünk a válogatottnak. Most ő így döntött, el kell fogadni. Biztos vagyok benne, hogy ez hozzá fogja őt segíteni ahhoz, hogy még jó néhány évvel ki tudja tolni a csodás karrierjét

- mondta a hálóőr.

A kapus kifejtette azt is, hogy ő maga, valamint a csapat mire számít a pénteki, Svédország elleni, majd a jövő heti azerbajdzsáni felkészülési meccseken.

Ezek a mérkőzések lehetőséget adnak a kapitánynak arra, hogy kipróbáljon új játékosokat, esetlegesen más pozícióba helyezzen embereket, vagy kipróbáljunk akár mérkőzés közben váltást más játékrendszerre. Ezek a találkozók felhasználhatók arra, hogy ha majd az őszi selejtezőkön valamihez nyúlni kell, amivel esetleg meg tudjuk lepni az ellenfelünket, akkor legyen már a játékosok lábában néhány olyan perc, amit abban a rendszerben, vagy azon a poszton töltöttek el itt a válogatottban. Ez mind segíthet bennünket abban, hogy majd eredményesek tudjunk lenni" - fogalmazott Dibusz, hangsúlyozva egyúttal: "Mind a két mérkőzésen győzelemre fogunk játszani, amellett az a legfontosabb, hogy amilyen mellékes céljai még vannak ennek a két felkészülési találkozónak, abból tudjuk kihozni a maximumot

- mondta Dibusz Dénes.

A sajtótájékoztatón ott volt az újonc Vitális Milán, az ETO FC Győr 23 éves középpályása, aki elmondta, a Telkiben töltött rövid idő alatt megtapasztalta, amit eddig csak újságban vagy interneten olvasott, hogy a válogatott egy befogadó közösség. A csapattársak, akik közül majdnem mindenkivel most találkozott először, személyesen gratuláltak neki.

Újoncként szokatlan a helyzet, de vannak társak, akik ebben tudnak segíteni

- mondta, majd elárulta, hogy Marco Rossi szövetségi kapitánnyal azon a napon találkozott, amikor meg kellett érkezni, és azóta már volt személyes beszélgetésük.