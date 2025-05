Hazatér Cristiano Ronaldo? Szűkül a kör, ide igazolhat a szaúdiaktól a 40 éves portugál világsztár

Cristiano Ronaldo ismét klubváltás előtt áll, miután sejtelmes posztban búcsúzott el a szaúdi al-Nassrtól, ahol lejár a szerződése. A 40 éves portugál klasszis iránt több neves csapat is érdeklődik – köztük korábbi klubja, a Manchester United, valamint nevelőegyesülete, a Sporting. A fogadóirodák már közzétették, szerintük hol láthatjuk őt legnagyobb eséllyel újra pályára lépni.

Cristiano Ronaldo újra klubot válthat idén nyáron, miután legutóbbi közösségi médiás posztjában „lezártnak” nevezte al-Nassr-os fejezetét. Az ötszörös Aranylabdás 2023 elején a szaúdi labdarúgás zászlóvivője lett, elsőként igazolt világsztárként a Közel-Keletre, elindítva az európai futballból való tömeges kivonulást a mesés fizetések reményében - írja a givemesport.com.

A szaúdi klubban lejátszott 111 mérkőzésen 99 gólt szerzett, és a 40 éves támadó most arra utal, hogy új kihívást keres – ezt a 2025-ös Klubvilágbajnoksággal kapcsolatos pletykák is erősítik. De hol köthet ki a portugál klasszis? A Betfair fogadóiroda közzétette, melyik klub lehet a legesélyesebb leendő állomáshely.

Rendkívüli szabályváltozás jön Cristiano Ronaldo miatt: ide igazolhat az araboktól a portugál világsztár Cristiano Ronaldo rejtélyes üzenettel borzolta a kedélyeket, miután a FIFA elnöke utalt rá, hogy szerepelhet az idei Klubvilágbajnokságon.

Manchester United - Jelenlegi odds: 25/1

Vajon megtenné…? A jelenlegi hatodik legesélyesebb csapat Ronaldo leigazolására nem más, mint korábbi klubja, a Manchester United. Első időszaka az Old Traffordon 2003 és 2009 között zajlott, ekkor vált fiatal tehetségből a világ egyik legjobb játékosává. A második nekifutás azonban már keserű emlékeket hagyott maga után, mivel állandó összetűzések árnyékolták be kapcsolatát az akkori menedzserrel, Erik ten Hag-gal.

Egy harmadik manchesteri fejezet nem valószínű. A klub aligha tudná megfizetni a bérigényét, ráadásul Ronaldo vélhetően magasabb színvonalú kihívásra vágyik, mint amit az MU jelenleg kínál. Ennek ellenére, amikor Ronaldo mozdul, az Old Trafford szinte automatikusan bekerül a pletykák körforgásába.

Napoli - Jelenlegi odds: 14/1

Miután múlt héten begyűjtötték negyedik Serie A-bajnoki címüket, a Napoli nem vesztegeti az időt az alapok továbbépítésével. Ha Cristiano Ronaldót is sikerülne leigazolniuk, Antonio Conte csapata minden adottsággal rendelkezne ahhoz, hogy az elmúlt szezon sikereit tartóssá alakítsa.

Scott McTominay már Nápolyban van, így Ronaldo érkezése egyfajta ismerős viszontlátás lehetne. A kezdőhelyért meg kellene küzdenie Romelu Lukakuval, de ha a cél a trófeavadászat, a Napoli csábító célállomás lehet.

Galatasaray - Jelenlegi odds: 17/2

Egy másik csapat, amely sikeres idényt zárt, a Galatasaray. A török Szuperligát 11 pontos előnnyel nyerték meg a legutóbbi szezonban, és mivel a bajnokság színvonala nem éri el a Serie A vagy a Premier League szintjét, Isztambul ideális célpont lehet Ronaldónak, hogy továbbra is kedvére termelje a gólokat és közben trófeákat is gyűjtsön.

Az isztambuli klub melegebb éghajlata hasonló a Közel-Kelethez, így az átállás zökkenőmentes lehetne. Ugyanakkor nehézséget jelenthet, hogy a Galatasaray nem indul a nyári, megújított Klubvilágbajnokságon.

Al-Hilal - Jelenlegi odds: 4/1

Talán a legnagyobb motiváció Cristiano Ronaldo számára, hogy Szaúd-Arábiában maradjon, az a szerepe, amelyet a sportág nagyköveteként tölt be – kulcsszerepet szánnak neki az ország 2034-es világbajnoki pályázatában. Ennek fényében elképzelhető, hogy nyitott lenne arra, hogy a Közel-Keleten maradjon, ugyanakkor egy olyan csapathoz csatlakozzon, amely jobb eséllyel küzdhet trófeákért.

Ehhez az Al-Hilal lehet a tökéletes célpont. A szaúdi liga legsikeresebb klubja – Neymar korábbi csapata – 2023/24-ben bajnok lett, a legutóbbi idényben pedig ezüstérmesként zárt. Azt se feledjük, hogy a szaúdiak

Sporting - Jelenlegi odds: 3/1

Ronaldo akár teljes kört is zárhatna azzal, ha visszatérne nevelőegyesületéhez, a Sportinghoz. Ilyen visszatérésről már 2021-ben is pletykáltak, mielőtt újra a Manchester Unitedhez szerződött, és 2023-ban is szóba került. Lehet, hogy most jött el az idő a hazatérésre?

Tizenévesként Ronaldo 31 alkalommal lépett pályára a Sporting színeiben, öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott. Itt kezdődött minden – és alighanem legbelül még mindig vissza akar adni annak a klubnak, amely először hitt benne, és segítette azzá a játékossá válni, aki ma. A Sporting jelenleg 3/1-es eséllyel a legesélyesebb klub Ronaldo szerződtetésére, holtversenyben egy másik lehetséges úti céllal.

Bármely MLS-csapat - Jelenlegi odds: 3/1

Mielőtt a szaúdi bajnokság vonzereje megnőtt volna, az MLS volt a világsztárok kedvelt „nyugdíjligája”. Ronaldo most is dönthet úgy, hogy karrierje utolsó éveit az Egyesült Államokban tölti – ott, ahol egykor David Beckham is játszott.

Ez különösen izgalmas lehet azoknak a szurkolóknak, akik arról álmodnak, hogy Ronaldo és Lionel Messi egy csapatban vagy akár egymás ellen játszanak még egyszer. Messi jelenleg az Inter Miami játékosa, és könnyen lehet, hogy klubja szívesen leigazolná Ronaldót a futball utolsó nagy rivalizálásának záróakkordjához.