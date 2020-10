Rengeteg magyar így alszik el esténként: nem is sejtik, mekkorát hibáznak

A magyar emberek kétharmada vallja magát stresszesnek, Európában mi alszunk a legrosszabbul. A koronavírus felforgatta mindennapjainkat, a szorongás és a stressz pedig tovább rontott a helyzeten: az eleve rosszul alvók negyedének még tovább romlott alvásminősége. Szinte mindenki próbál valamit tenni azért, hogy jobban aludjon, sokféle módszert alkalmazunk erre.

A magyar emberek kétharmada vallja magát stresszesnek és 38%-uk nincs megelégedve alvásának minőségével. Legalábbis ez derült ki az Ipsos és a Huawei Technologies 10 európai országban végzett, nemzetközi kutatásából, ahol azt kutatták, hogyan változott meg a lakosság életmódja és életminősége a koronavírus megjelenése óta.

A magyarok 22%-a szerint rosszabbodott az életminőségük az elmúlt néhány hónapban.

Legtöbben a pénzügyi helyzetük romlását tapasztalták, 37% érzékelt negatív változást ezen a téren, majd a fizikai állapot következett: 24% vélte úgy, hogy rosszabb fizikai állapotba került a pandémia megjelenése óta. Ezek mellett érdekes módon romlott a válaszadók alvásának a minősége is, a megkérdezettek negyede nyilatkozott így. A széles körben elterjedt stresszt mutatja, hogy a válaszadók 66% vallja magát közepes mértékben vagy nagyon stresszesnek, és ennek nagy része a közelmúlt változásaiból adódik: 48%-uk mondta azt: emelkedett a stressz-szintje az elmúlt pár hónapban.

A magyarok közel fele rosszul alszik



A felmérés az alvásra is rákérdezett, ennek keretében derült ki: a megkérdezettek 15%-a úgy érzi, a stressz miatt romlott az alvásminősége. 63% szerint ez is okozhatja az éjszakai forgolódást. Ráadásul a magyarok emellett más, különböző egészségügyi - mentális és fizikai - problémáktól is szenvednek, beleértve az energiahiányt (44%), az alvászavarokat (38%), a motiválatlanságot (29%) és a szorongást (29%). A legtöbb esetben ezek a tipikus stressztünetek szintén az elmúlt hónapokban jelentek meg vagy erősödtek fel. Összességében az alvással kapcsolatos eredmények nem túl bíztatók:

A magyarok 44 százaléka egyáltalán nem elégedett az alvásának minőségével és mennyiségével.



47%-uknak gondot okoz az elalvás,



39%-uk pedig nehezen alszik vissza, ha éjszaka felébredt.



A megkérdezettek 62%-a vallja, sokszor fáradtabbnak érzi magát alvás után, mint előtte.

A kutatásban résztvevők egyértelműen kapcsolatot vélnek felfedezni a stressz és az alvásminőségük romlása között.

Tea és mobilapp



A magyar emberek bevált kikapcsolódási módszere a barátokkal és a családdal eltöltött idő (93%), a zenehallgatás (91% legalább néha megteszi ezt), illetve a videós, tévés tartalmak fogyasztása (ezt 84% említi). A magyarok több mint harmada (41%) gyógynövényes gyógyszerekben vagy teákban keres segítséget, némelyikük a fizikai aktivitásban (34% legalább időnként fut, 28% az edzőterembe jár), vagy a meditációban (36% töltődik fel általa).

A válaszokból kiderült, a megkérdezettek törekednek arra, hogy csökkentsék mindennapi életükben a stresszt, ezáltal javítsanak alvásminőségükön.

Ehhez különböző technológiai eszközöket is bevetnek: az alvászavarral küzdők több mint fele (51%) válaszolt úgy, hogy okostelefonos és egészségügyi alkalmazásokat használ kikapcsolódáshoz/elalváshoz, amivel növelheti az alvásminőségét, könnyítheti az elalvást, zavartalanná teheti a pihenését. Nemcsak az elalváshoz, hanem az alvás minőségének méréséhez is használják az okoseszközöket, a legtöbben (58%) okosórát választanak alvásuk feltérképezésére.

