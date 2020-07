Rengeteg magyar családi ház tulaj adta be a derekát: erre költenek sokkal többet idén

A magyar lakosság túlnyomó része, 10-ből majdnem 7-en családi házban vészelték át a koronavírus-járvány legádázabb időszakát. Ez pedig az emberek költekezésén is meglátszott, méghozzá nem is akárhol. A Pénzcentrumhoz eljutott információk szerint a vásárlók idén eddig jóval többet költenek kertjeikre, amiből a dekorációs termékek is szépen részesülnek. Szakértők segítségével most utánajártunk, milyen kertdekorációs trendek figyelhetők meg ma Magyarországon; mely termékek a vásárlók kedvencei; illetve, hogy ezek megközelítőleg mennyibe kerülnek.

A magyar lakosság túlnyomó része családi házakban lakik, ami az Európai Uniót nézve teljes mértékben eltér az átlagostól. Nem is akárhogyan, hazánkban ugyanis csaknem kétszer annyian laknak családi házban, mint átlagosan az EU-ban.

Több mint 6 millió honfitársunknak tehát némiképp könnyebb volt elviselnie a kijárási korlátozásokat, mint annak a közel 2,6 millió magyarnak, akik lakásokba szorultak a koronavírus-járvány ideje alatt. A különbség egyébként olyannyira nagy, hogy lakásságarányosan az EU-ban Magyarországon laknak a harmadik legtöbben családi házban.

Hazánkban tehát 10-ből 6,5 fél ember tágas környezetben élhette át a kijárási korlátozást. Sok esetben ráadásul ez most sem lehet hátrány, amikor még mindig rengeteg munkavállaló dolgozik otthonról. A családi házban élés hatalmas felülreprezentációja azonban az emberek költekezésében is meglátszik, nem is akárhogyan.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek egytől egyig megerősítették azt, hogy a magyar lakosság idén eddig több pénzt költött a kertjére, mint tavaly. Minket pedig ezekből a költekezésekből első sorban most az érdekelt, hogy a megnövekedett összegekből mire és mennyi ment kifejezetten kerti díszekre, dekorációkra.

Állatok, törpék, szélforgók

Ha az idei év eddigi adatait viszonyítjuk a tavalyi év hasonló időszakához, akkor kijelenthető, hogy a kerti díszítő elemek, dekorációk eladásai 27 százalékkal növekedtek

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a Praktiker. A barkácslánc lapunknak küldött válaszaiban elmondta azt is, hogy "figyelembe véve a 2019-es és 2018-as éveket, az árukörben 10 százalékos volt a növekedés. Ez pedig azt jelenti, hogy

évről évre folyamatosan nő a kereslet ezen termékek iránt.

Arra is kíváncsiak voltunk természetesen, hogy a vásárlók melyik kerti dekortermékeket részesítik a leginkább előnyben, mely áruk a kedvenceik. Azért hogy ezt kiderítsük kikértük a top 10 termék listát 2019-re és az eddigi 2020-as évre vonatkozóan is. Ezek alapján

Darabszámot tekintve 2020-ban a legkelendőbb kerti díszek

lámpás

fa dekor lámpás

bambusz lámpás

kaspó dekor

kerámia lámpás

fém lámpás

nap-hold hőmérő

nap formájú agyag fali dekor (25x25cm)

nap formájú agyag fali dekor (18x18cm)

hal formájú agyag fali dekoráció

tengeri teknős formájú agyag haldekoráció

Darabszámot tekintve 2019-ben a legkelendőbb kerti díszek

szélforgó (74 cm hosszú)

selyemvirág

dekor kézi permetező

dekor madár

dekor csiga

dekor madár pikk

potpurri

szélforgó (55 cm hosszú)

fehér színű led-es teamécses

pöttyös szélforgó

A statisztikákból jól látható míg a 2019-es évet vitték a szélforgók, addig a 2020-as évben eddig a különböző agyag kiegészítők mennek nagyot a Praktikernél. Ezek persze azok a kiegészítők, amit a legtöbben vásároltak. Mi azonban a legekre is kíváncsiak voltunk, nevezetes melyik termék volt a legdrágább, amit az üzletekben dekorációs célra megvásárolt valaki.

2019-ben a legdrágább termék egy fém dekor lámpás (61x24x24cm) volt, melynek fogyasztói ára 24 990 forint, a 2020-as évben pedig az eddig elkelt legdrágább kerti dísz egy mangó fából készült fa lámpás üveg betéttel (33x33x41cm) volt, melynek fogyasztói ára 19 990 forint

- árulta el a Pénzcentrumnak a Praktiker. A legkelendőbb dísztermékek listáját látva érdeklődtünk arról is, esetleg meglehet-e határozni valamilyen trendet, amit a vásárlók követnek akkor, ha a kertjük dekorációjáról van szó. Ezzel kapcsolatban a barkácslánc elmondta,

a fa és fém lámpások mérettől függetlenül egyre inkább elterjedtek a kis erkélyeken, a balkonon és kertes házaknál is. Továbbá a szélrózsák is nagyon keresettek a vásárlók körében.

Ezen felül kíváncsiak voltunk, hogy az angolszász országokban olyannyira jellemző kerti törpe kultusz mennyire jelenik meg a magyar kertekben. A Praktiker válaszaiban kitért arra, hogy itthon rengeteg különböző kerti dekorállatot is szívesen vásárolnak tőlük, így ebből igen sokféle megjelenik a kínálatukban, többek között kutya, macska, gyík és egyéb modellek közül válogathatnak a vásárlók.

Közülük a legolcsóbb a dekor teknős, melynek fogyasztói ára 699 forint. Ezen felül persze a kerti törpéket is keresik idehaza, a barkácsáruházban - megjelenésüket és árukat tekintve - széles választékban kaphatók kerti törpék, az áruk a minőség és a méret függvényében eltérő. A legdrágább, amit mi találtunk egy 46 centis darab volt 11 990 forintért, de kapható 20 centis darab is 799 forintért.

A hangsúly: kézműves

A kerti díszek ügyével kapcsolatban megkerestük az Oázis Kertészeti Kft.-t is, itt Boross Dávid, a lánc ügyvezetője azt mondta lapunknak, ő alapvetően három olyan kategóriát tud felsorolni, ami igen népszerű a vásárlók körében, ha díszekről, dekorációról van szó.

Az első ilyen a dísztárgyak és funkcionális tárgyak határán mozgó világító, napelemes kerti figurák. Ezek nagyon népszerűek, sokszor valamilyen állatformájuk van, napközben feltöltődnek, éjszaka pedig világítanak. Ezek általában párezer forintos tételnek számítanak, de nagyon jól fel lehet velük dobni egy kertet, kijelölni velük egy ösvényt

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére az ügyvezető. A szakember szerint egy másik népszerű termékkör náluk az úgynevezett bádogfigurák. Ezek kézműves jellegű, ám jobbára tömeggyártott tárgyak, ám sokszor kézzel festik őket.

Ezek legtöbbször valamilyen állatformát ábrázolnak meseszerűen, nagy reneszánszukat élik. Az 50 centis daraboktól az 1 méteresekig sokféle darab megtalálható köztük, általában a gyerekes kertekbe viszik őket leginkább

- tájékoztatta lapunkat Boross Dávid. A harmadik igen népszerű termékkör az Oázisban a szélforgók, amik leginkább fából, fémből készülnek. Ezeket sokan szeretik, mert ha fúj egy kis szél, akkor ezek a tárgyak egy kis mozgást csempésznek az amúgy statikus kertekbe. Ezek sem óriási tételű áruk, költségben valahol ott vannak, mint az eddig bemutatottak.

Számunkra fontos a dekortárgyak kézműves jellege is, sok olyan tárgyak árusítunk, amit hazai kézművesek állítanak elő a kerámia szélcsengőktől a szélforgókig. Fontos, hogy ezzel is támogassuk a vidéki gazdaságokat

- számolt be lapunknak a szakember, aki persze azt is elmondta, hogy ezeknél a termékeknél jóval drágább eszközöket is vásárolnak az emberek. És bár a nagy átlag inkább ebben az árkategóriában mozog, művészeti alkotásnak is beillő kerti törpét például 500 000 forintért is lehet vásárolni, ahogy 5-6 millió forintos szökőkutat is van, aki rakat a kertjébe, a több tízmillió forintos Herendi műtárgyakról nem is beszélve - tette hozzá az ügyvezető.

A kérdés tehát ebből a szempontból nehéz, mert a dekorációs tárgyak egy idő után bőven átcsaphatnak szinte művészi értékű installációkba is, amiket viszont már fölösleges összehasonlítani a belépő szintű csecsebecsékkel. Ettől függetlenül azt az Oázisnál is megerősítették lapunknak, hogy a vásárlók az idei évben többet költenek a kertjeikre, mint korábban, és bár a vásárlóik nem lettek többen, az egy vásárló által elköltött pénzmennyiség 20 százalékkal növekedett, ebből pedig valószínűleg részesedett minden cikkcsoport.

