Pengeélen táncolnak az otthon ülő magyarok: ezt rontják el, a családjuk is rámehet

Az új koronavírus-járvány miatt már hetek óta irodává és iskolává változott a legtöbb család otthona. Nagyon megterhelő és nehezen megszervezhető feladat ilyenkor a család számára, hogy mindenki hatékonyan végezhesse a dolgát otthon. Éppen ezért most a szakértők kipróbált, és jól bevált tanácsaikkal látnak el minket ebben a helyzetben.

A koronavírus-járvány miatt lassan két hónapja már, hogy rengeteg család otthona alakult át egyszerre irodává és iskolává is. A világjárvány mindenhol kiürítette az iskolákat, és távoktatásra állt át a legtöbb intézmény. Így hirtelen a szülők nyakába szakadt a tanári hivatás néhány nehéz feladata is. Azoknak, akik már belefáradtak, hogy úgy érzik állandó szereplői lettek az "Okosabb vagy, mint egy ötödikes?" című műsornak, most összegyűjtöttük a legfontosabb szakértői tanácsokat, hogy könnyebben szervezhető és kevésbé megterhelő legyen a közös otthoni tanulás.

1. Vegyél vissza az elvárásokból!

Aztán vegyél vissza még egy adaggal - kezdi Kathleen Lopez, négy gyermekes családanya és tanár. A távoktatás az önfegyelemről szól leginkább. Van egy sajátos metodikája, ami alapján nagyon is jól tud működni, azonban még így sem való mindenkinek.

Mielőtt ráfeszülnél, hogy te, vagy a gyerek esetleg alulteljesít a távoktatás során, mindig emlékeztesd magad, hogy ilyenkor is a szerető és közeli kapcsolat fenntartása messze a legfontosabb - emeli ki Lopez. Rengeteg értékes dolgot tanulhatnak meg az aktuális helyzetben: rugalmasságot, szeretet és a nehézségekkel való megbirkózást is. Ez sokkal nagyobb hasznára fog válni ebben a világban, mint folyamatosan azzal küszködni, hogy iskolai légkört próbáljunk otthon teremteni.

2. Merj segítséget kérni a tanároktól!

Amíg a gyermekeid még gyakorlatilag iskolások, ne felejtsd el: nem vagy egyedül. Az hivatásos tanárok tudása csak egy karnyújtásnyira van. Szinte minden tanárral lehet egyeztetni online fogadóórák keretein belül, így a szülők és gyerekeik sincsenek teljesen magukra hagyva a távtanítás nehézségeivel - fejtette ki Dominic Acosta, apa és középiskolai irodalom tanár.

Amennyiben úgy érzed elakadtatok valamivel, és tanácsra lenne szükséged, ne ódzkodj az iskola és a tanárok segítségét kérni, az a hivatásuk, hogy segítsenek.

Már nem csak tanárok vagyunk, de konzulensek is. Tapasztalati tanácsokkal tudjuk ellátni a szülőket, hogy minden szükséges forrás a rendelkezésükre álljon

- hangsúlyozta ki Acosta.

3. Minél korábban kezdjetek neki

Ne hallogassátok a tanulást délutánig, mert attól csak megerőltetőbb lesz

- tanácsolja a szakértő. Tehát amint a gyerekek felkeltek és végeztetek a reggeli rutinnal, kezdjetek neki a tanulásnak. Nem szabad, hogy szórakozás megelőzze a kötelességeket.

Az ok igen egyszerű, a gyerekeknek kevesebb önuralma van, mint a felnőtteknek. Gondoljunk csak bele, milyen nehéz is a szórakozást félretenni a robotolásért cserébe. Ha még a kütyük és játékok előtt letudjátok a tanulni valót, akkor a napotok hátralévő része is sokkal simább lesz - teszi hozzá a szakértő.

4. Alakítsatok ki egy rendszert

A távtanulás sikere azon múlik, hogy mennyire vagytok hajlandóak elhatározni magatokat egy rendszeres napirend mellet, és tartani magatokat ahhoz

- fejtette ki Acosta.

Érdemes lehet az iskolaórák mintájára különálló blokkokat kialakítani a napfolyamán, és mindegyik végére valami jutalmat bevezetni. A kiszámíthatóság kulcsfontosságú a szakértők szerint, mivel segít a szorongás elkerülésében, és ritmust is ad a napjainknak.

5. Jutalommal motiválj



Ahogy már pedzegettük: szinte mindegyik gyerek szereti a jutalmat, és egy kis rágcsálni való is kiváló ösztönző lehet. Ha nagyon nehezen marad meg a tanulás előtt a gyerek, akár a feladatok mellé is érdemes lehet valami egészségesebb nassolni való, ugyanis a szakértők szerint ez segíthet a koncentrációban, és a gyerekek is könnyebben bírnak a fenekükön megmaradni így.

6. A tanulást mindig kövesse szabadidő

A gyerekek számára az, hogy feladataik után szabadon csinálhatjákazt, amihez csak kedvük van az egyik legjelentősebb motiváló tényező - mondja a szakértő.

A szigorú iskolai napirend betartása helyett, most érdemesebb lehet az eredményességre helyezni a hangsúlyt. Van, hogy akár egy-két órával hamarabb végeztek az aznapi tanulnivalóval, és előfordulhat, hogy néha egy kis plusz időre lesz szükség. A hangsúly minden esetben a célon legyen, ne az idősávokat erőltessétek foggal-körömmel.

7. A távtanulás se legyen kényszer

Teljesen rendben vannak a pluszpihenők, vagy a tananyag személyre szabása a gyerek és a család igényeinek megfelelően. Az online tanulásra sok diák nehezen áll át, így ilyenkor hasznos lehet az is, hogyha kicsit a saját kezedbe veszed az irányítást.

Akár a számítógépet is félretehetitek, és közösen átvehetitek a tananyagot. Ugyanazokkal a feladatokkal, ugyanazokkal az információkkal, de tőled kapja őket személyesen, és nem pedig a virtuális világon keresztül. Még akkor is, ha szóról-szóra olvasod fel a tananyagot, rengeteg gyerek így sokkal hatékonyabban tud tanulni.

(Via PhillyMag)

