Nem várt számlát kaphatnak a vízművektől háztulajdonosok: nincs mese, fizetni kell!

Tombol a tél Magyarországon: az előrejelzések szerint bár még mostanában fagypont fölött lehet napközben a hőmérséklet, éjjelente már kemény mínuszok lesznek jó ideig. Azon felül, hogy fázni sosem jó, a téli időjárás miatt az ingatlantulajdonosokra is plusz feladatok vár(hat)nak. Ugyan a fagy leggyakrabban a nyaralóknál vagy a ritkán használt vízvezetékeknél okoz csak komoly károkat, ugyanakkor a legdurvább mínuszok sokszor azokat a háztartásokat sem kímélik, ahol sok vizet használnak, és erős az áramlás.

Jó, ha tudod: a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelemről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia! A fagy elleni elmulasztott védelemből eredő meghibásodáskor a mérő cseréjének költségét és az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie!

Márpedig a nagy hidegnek számtalan vízóra esik áldozatul, amelyek védelméről nem gondoskodnak megfelelően. Bár az elfagyások átlagos számát nem lehet pontosan meghatározni, hiszen ez függ attól is, hogy mennyire van hideg, de a Fővárosi Vízművek a Pénzcentrum kérdésére azt közölte, tavaly mindössze 50-60 ilyen esettel találkoztak

A szerencsére csökkenő mennyiséghez hozzájárul az is, hogy az idejében megkezdett kommunikációnak köszönhetően ügyfeleink egyre tudatosabbak e téren. Legtöbben már a tél beállta előtt gondoskodnak a vízmérők téliesítéséről.

- írták a megkeresésünkre. A társaság ugyanis kiemelt figyelmet fordít a baj megelőzésére: már jóval a zordabb idő beállta előtt kampányolnak a fagyvédelem szükségességéről, és mint elárulták, Vízművek a veszélyeztetett, fagyzugos környezetben lévő ingatlanok tulajdonosainak sms-ben és e-mailben is külön figyelmeztetést küld.

Sokan nem tudják, hogy pontosan mi történik a mérőórával, amikor befagy, ezért erre is rákérdeztünk a cégnél. Közölték, hogy keggyakrabban a vízmérő üvegének repedése fordul elő, ami - a repedés mértékétől függően - a mérő folyamatos szivárgását vonja maga után.

Ebben az esetben a mérő szerkezete ugyan nem hibásodik meg, de az eszköz elveszíti hiteleségét, és jelentős mennyiségű víz folyhat el a hiba észleléséig. Szélsőséges esetben a jég intenzív térfogat-növekedése miatt a mérő szerkezete is rongálódhat, vagy akár a mérő háza is szétrepedhet, ezt azonban nagyon ritkán tapasztalták a kollégák.

- vázolta a Fővárosi Vízművek. A bajt onnan lehet észrevenni, hogy először csökken a víznyomás, de ha már komolyan károsodik a rendszer, akkor egyáltalán nem fog víz folyni a csapokból.

Ezt kell tenni, ha beüt a krach

Amennyiben elfagyna a vízórád, azt be kell jelenteni a szolgáltatónál, akik elindítják a cserefolyamatot.

Munkatársaink a javítás során a helyszínen mindössze egy rendkívüli mérőcsere-munkalapot töltenek ki, amit ügyfelünk aláírásával igazol. Maga a mérőcsere - amennyiben csak a mérő fagyott el - általában 10 percet vesz igénybe. AZ, hogy munkatársaink milyen gyorsan tudnak a helyszínre érkezni, a bejelentések számától függ, de elmondható, hogy a vízhiánnyal járó javításokat munkatársaink előresorolják. Legkésőbb néhány órán belül a helyszínre érkezik a segítség

- ismertette a Vízművek. Azonban sokszor nemcsak a vízóra fagy el az aknában, hanem a szerkezet előtti, illetve utáni csőszakasz is. A társaság által üzemeltetett, aknában lévő, úgynevezett passzdarabokat, szerelvényeket a kivizsgálók szükség esetén cserélik,

de a belső hálózat - tehát a mérő utáni szakasz - javítása, a vezeték kiolvasztása (amennyiben az is elfagyott) már a tulajdonos feladata és költsége.







Néhány hasznos tanács a kár megelőzősére, illetve enyhítésére:

- A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!

- Fedlapok esetében érdemes a fedlapon lévő lyukakat eltömíteni, mivel azok bevezetik a hideget az aknába.

- A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját érdemes idejében pótolni, sőt, a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodjunk. Erre alkalmas lehet az aknatető aljára rögzített hungarocell lemez is. A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok is megfelelőek erre a célra.

- A vízmérő téliesítésénél azonban arra mindenképpen ügyelni kell, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon.

- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen.

- A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük a pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külső talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.

- Szigeteljük - vagy ennek hiányában - időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket.