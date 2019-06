Ennyit tud Európa egyik kedvenc népautója: teszteltük, tényleg jó-e a Captur

Ezúttal a Renault divat-crossoverének ráncfelvarrott változata járt nálunk, hát elég vegyes tapasztalataink voltak. A tesztkocsiban ugyanis a 0,9 literes turbós benzinmotor volt, ami papíron ugyan 90 lóerős, de a valóságban már kevésbé dinamikus. Sőt, ha a fogyasztást is belevesszük a dologba, akkor már egy kicsit nagyobb a gond. Ellenben a belseje tök praktikus, szép, és még a csomagtér is bővíthető. A városba már-már tökéletes gépjármű lenne - a bajok 60-70 felett kezdődnek. Cikkünkből kiderül, hogy vajon a Captur méltó-e az Európa kedvenc divat-crossovere címre!

Valamiért megőrültek az európaiak a Renault Capturért, legalábbis 2017-ben rengeteget adtak el a kontinensen. Tavaly pedig Magyarországon ez a ráncfelvarrott kocsi volt a márka legnépszerűbb modellje a Clio után. Megnéztük hát, mit esznek rajta az európaiak, és mi jön be rajta a magyaroknak. Egy hétig nyomorgattuk a tesztkocsit és ki kell mondani, tényleg vannak előnyei a divat-crossovernek, ugyanakkor hiányosság is akad.

Kezdve azzal, hogy az alapmotor igen gyenge, de legalább cserébe sokat is fogyaszt. Igen, nem vicc: a 0,9 literes turbóbenzines Captur átlagosan 7,7-7,8 litert (!!) evett meg a kb. 600 kilométer alatt, amit megtettünk vele. Itt jegyezném meg, hogy a 4-es Golfom is nagyjából ekörül jár, csak az 1,6-os benzin - ugyan csak 10 lóerővel tud kb. többet, de ég és föld a különbség dinamikában.

Oké, egy 90 lóerős motorról beszélünk, de akkor sem reális az érték. Főleg, hogy főúton, autópályán elég lomha a jószág. Úgyhogy, aki jót akar magának, az ne ezzel a 0,9-es erőforrással vegye meg, hanem áldozzon kicsit többet a nagyobb, erősebb motorokra. Elég kiábrándító, amikor például az érdi emelkedőn már-már a padlólemezen is áttaposod a gázpedált, de csak nem akar növekedni a sebesség.

Elég menőn néz ki



Kívülről semmi baj a Capturrel: a kocsi valódi célcsoportját, a városi fiatalokat pont ilyen formavilággal lehet megfogni. A belsejét is átszabták az elődmodellhez képest, az ülések kényelmesek, és tök praktikus, hogy rendelhető hozzá gyári üléshuzat is, amit elég könnyen le lehet szedni kimosni. A kasztni formájából adódóan már látható, hogy nem valami nagy a csomagtér. Ellenben a hátsó üléssort előre lehet tolni, így lehet még helyet nyerni - és még így is el lehet hátul utazgatni szükségmegoldásként.

Kötelező biztosítás, és alkatrészek

Legolcsóbb kötelező biztosítás (éves fizetés, 26 éves vidéki férfi, 6 éves jogosítvánnyal): 56 993 forint/év

Olajszűrő: 2900-5700 forint/darab

Pollenszűrő: 2800-6800 forint/darab

Féktárcsa: 13 600 - 21 600 forint/2darab

Fékbetét: 7000 - 15 000 forint/2 darab

Levegőszűrő: 5500 forint/darab

Árak forrása: internet, webáruházak

Az anyagokkal és a dizájnnal nincsen baj, teljesen korrektül néz ki minden, és minőségileg is oké a belső tér. Csak azt a nyamvadt "zongoralakkot" (a fényes, fekete műanyagot) felejtsék már el.

Ne csak a Renault, hanem MIN-DEN-KI!

Tudniillik ez az egyik legborzalmasabb dolog, amit el lehet helyezni egy utastérben. Egészen 13 másodpercig szép, amikor megjelennek rajta az első pormacskák, ujjlenyomatok. Eztán konkrétan pokollá teszi az ember életét: tisztításának lelki hatásai felérnek egy lakástűzzel, vagy legalábbis a kínai vízcseppes kínzással. Hiszen vagy csíkos marad a tisztítószertől, vagy megjelennek az apró karistok, amitől szintén borzalmasan tud kinézni. Na, hát ebből az anyagból kapunk a Captur belsejébe egy jó darabot az érintőképernyő köré...

Viszont a kesztyűtartó konkrétan akkora, mint egy Lehel hűtő alsó fakkja, az a kihúzhatós. És azon az elven is működik. Ez egyfelől azért jó, mert nem verdesi a jobb 1-en ülő lábát az ajtó, ha kinyitja, másrészt pedig rengeteg hely van benne. Utánanéztem, kb. 8-10 liter, ami azért elég izmos egy kesztyűtartótól.

Kütyüzni lehet

A technikai extrákról elmondható, hogy megfelelnek annak a minimumnak, amit az ember elvár 2019-ben egy zsírúj autótól. Az érintőképernyős egység teljesen korrekt: reagál, gyorsan, pontosan, és még a Bluetooth is hasít a telefonon. Van még benne Android meg IOS szoftvertámogatás - ezt sajnos nem tudtam kipróbálni, mert az én kínai telefonomat nem támogatta a rendszer, pedig Android fut rajta.

Az egyetlen Achilles-sarka a dolognak a navigáció, ami ugyan a Tomtom szüleménye, de egyfelől egy kicsit lassú, másrészt mintha későn szólna az embernek, amikor kanyarodni kell. Konkrétan volt olyan, hogy eltévesztettem egy kanyart, mert a hölgy nem szólt időben, a nyilacska pedig azzal volt szinkronban, amit a nőszemély mond, tehát kb. 20-40 métert rá kell hagyni. Ez megoldható az Android/IOS rendszerrel, amellyel meg lehet osztani a képernyőn mondjuk egy Waze-t - már annak, ugye, akinek nem kínai mobilja van.

Eco-mód meg minek van?



A menettulajdonságoktól már elkámpicsorodtam a cikk elején, elég az hozzá, hogy érezhetően ki van húzva a motorból a maximum. Ennek köszönhetően egyfelől kezdetben valóban remekül gyorsul, ámde benzinből a kompjúter szerint 7,6-7,8 litert evett 100 kilométeren - ami viszonylag reális, legalábbis ahogy a kúton számolgattunk tankolás után.

Ellenben élmény vele parkolni, köszönhetően a csúcsszuper szervónak, és a parkolóradarnak, tolatókamerának. A segédrendszerek is remekek, egyedül a tempomat esetében volt furcsa, hogy azt nem a multikormánnyal kell bekapcsolni, hanem a kézifék magasságában lévő billenőkapcsolóval. Ez nem csak értelmetlen, hanem bizonyos szituációkban veszélyes is.

Van még egy eco-mód is a kocsiban, ami kevesebb fogyasztást ígér. Ennél a motornál tényleg, de tényleg csak az nyomja meg az eco-gombot, akinek van ideje. Ugyanis még a fentebb elsírtaknál is erőtlenebb lesz tőle a gépjármű.

Higyjétek el, az eco kikapcsolásával megmentett idegpályák többet érnek pár deci benzinnél.

Összegzés

A Captur összességében egy divatos, jópofa autó, amely valóban alternatíva lehet a fiataloknak. Azonban, ha a fiatalok jót akarnak maguknak, akkor mindenképpen az erősebb benzin, vagy az ugyanekkora dízelmotort ajánlanám hozzá - ugyan vélhetően utóbbi sem megy sokkal jobban, de legalább csak 4,5-5 litert fogyaszt.

De a motoron, a vezetési élményen kívül tényleg semmi baj nincsen vele. Vélhetően nem ezzel a motorral lett Európa kedvenc nép-crossovere, minden másban azonban hozza a "nyugati" elvárásokat. Külön üdvözlendő, hogy két színben is rendelhető a kocsi, a mienk nagyon menő volt a piros-ezüst tető kombinációval.

Ha úgy van, egy 3-4 tagú család is el tud vele menni nyaralni, akár messzebbre is, több csomaggal. Persze létezik számos alternatíva is, de a Renault erőset húzott a Kadjar kistestvérével. Az európai eladásokat nézve nem is lőttek nagyon mellé.

A fapados modellek 3,6 millióról indulnak, ami a mai árak mellett teljesen korrekt árazásnak mondható. A mi tesztautónkat kevesebb, mint 4,5 millió forintért lehet elhozni, a határ pedig 5,65 millió a benzineseknél. Ha valaki dízelt akar, akkor majdnem 5,2 milliót kell fizetnie alsó hangon, a fullos felszereltség pedig listaáron 6,1 millió forintért vehető meg.

Nincs mese, pontozunk

A szerkesztőségben ismét körbement egy értékelőlap, amelyen az autót megjárt kollégák különböző szempontok alapján pontozták a Capturt- ugyanez a lap jár körbe a többi autótesztünknél is. A Captur eredménye:

Hely mérete, kényelem: 3/5



Praktikusság: 4/5



Anyaghasználat, esztétika: 3,5/5 (könyörgöm, felejtsük el a fényes zongoralakkot...)



Vezetési élmény, futásteljesítmény: 3/5 (a 0,9-es motorral)



Kényelmi extrák: 4/5

Végső PC-pontszám: 3,5