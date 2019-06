Itt a friss toplista: ezekre kattannak a magyarok az Instagrammon

A májusban elindult iStory.hu weboldal ismét közzétette a legtöbb követővel rendelkező hazai Instagram márkaoldalak toplistáját. A június elsejei követőszámokkal frissített Magyar Insta Brandlista alapján a média és a divat érdekli legjobban a magyar instagramozókat.

Először készült felmérés a Magyar Insta Brandlistán szereplő márkák iparágára vonatkozóan. A Top100-as rangsor brandjeinek 29%-a valamely médiatermékhez köthető, közülük a legtöbb követővel a Nosalty.hu (141.990), a Playboy (123.834) és a TV2 (116.889) rendelkezik. A második legnépszerűbb tematika a divat világa, minden negyedik brand (25%) ebbe a kategóriába tartozik. A legnagyobb követőszámmal büszkélkedő Nanushka (222.279) mellett a Deichmann (101.227) és a Sugarbird (85.455) szerepel a legelőkelőbb pozícióban.

Lukácsi Péter, az iStory.hu alapítója az eredmények kapcsán elmondta:

A követőtábor építése elképzelhetetlen vonzó képi tartalmak és rendszeres kommunikáció nélkül. A médiához köthető brandek és a divatmárkák könnyen alkalmazkodtak az instagramozók vizuális elvárásaihoz és napi több alkalommal posztolnak, hiszen a működésük során nagy mennyiségben születnek azonnal felhasználható, minőségi fotók.

Az e-kereskedelemhez köthető nyolc brand közül a The Million Roses (199.451) virágküldéssel foglalkozik, míg a Mobilfox.hu (57.484) telefontokokat, a Notino.hu (29.057) pedig parfümöket forgalmaz online. A vendéglátás területéről is nyolc márka került be a legjobbak közé: a KFC (136.418) és a Starbucks (43.509) mellett a Vintage Garden étterem (35.092) Instagram márkaoldalát követik a legtöbben.

A Magyar Insta Brandlistán emellett 8 élelmiszer, 5-5 kiskereskedelem, szépségápolás és szórakozás, 3 lakberendezés, 2-2 elektronika és autó, illetve 1-1 szolgáltatás és sport kategóriájú márka gyűjtött annyi követőt, hogy a Top100-as rangsorban szerepelhessen.

Érdekesség, hogy az előző hónaphoz hasonlóan májusban is a Nanushka (+9936), a Deichmann (+4544) és a Dorko (+4418) vonzotta a legtöbb új követőt, míg a legnagyobb arányú követőszám-bővülésnek ezúttal a McDonald’s-nél örülhetnek (+22,4%, +4260).