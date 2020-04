Így dolgoznak home office-ban a magyar munkavállalók: nem lehet rájuk panasz

Meglepő eredményre jutott az ICT Európa Holding, miután másfél hónapja otthoni munkavégzésre álltak át a járvány miatt. Az adótanácsadó cég már február 26-án eldöntötte, hogy a koronavírus-járvány nemzetközi terjedése miatt - Magyarországon már az elsők között - a kollégáik biztonsága érdekében bezárja az irodát és a több mint száz munkatársának lehetővé teszi az otthoni munkavégzést.

"Lényegében február vége óta home office-ban dolgozunk. Csupán egyetlen fő tartózkodik az irodában, aki a küldemények átvételét végzi. A komplex vállalatirányítási rendszerünk alapján azt tapasztaltuk, hogy a kollégák precízebben végzik el a feladataikat" - mondta Lovász György az ICT Európa Holding vezérigazgatója. A hatékonyság javulásának több oka van:

A cég munkatársai átlagosan napi 1,5 órát spóroltak azzal, hogy nem kellett beutazniuk az irodába. Csúcsidőben közlekedni nem a legkellemesebb, az otthonmaradás környezetvédelmi szempontból is üdvözlendő.

Home office-ban kevesebb a zavaró körülmény, ami egy nagy irodában elkerülhetetlen, így kevesebb az olyan idő is, amelyt nem munkával töltenek az alkalmazottak.

A cégnél már évekkel ezelőtt átálltak a feladatközpontú elvárási rendszerre, a kollégák teljesítményét az elvégzett munka alapján ítélik meg. Home office-ban jobban érvényesül a határidő központú munkavégzés, az alkalmazottakat motiválja a hatékonyabb munka, mert tisztában voltak azzal, hogyha a elvégezik a napi feladatukat, utána szabadok.

A koronavírus megjelenése előtt sem néztük azt, hogy a kollégák hányra értek be, mivel a komplex vállalatirányítási rendszerünkben pontosan nyomon követhető, hogyan állnak a feladatok, ki hol tart a munkájában. Mégis megdöbbentő volt látni az otthoni munkavégzés hatékonyságjavító eredményét

- mondta Lovász György. Az ICT-nél már a járvány olaszországi terjedése után döntöttek az otthoni munkavégzés bevezetéséről. A gyors átállást két tényező alapozta meg:

Meghozta az eredményét az elmúlt évek folyamatos IT-fejlesztései. Az informatikai rendszer alkalmas arra, hogy otthonról is elérjék az adatbázisokat, sőt az ügyfelek gépeire is be tudnak jelentkezni. A dokumentumok nagy része elektronikusan elérhető.

Sok fiatal dolgozik a cégnél, amely az elmúlt évek tudatos HR-politikájának eredménye. A digitális átállás is megkövetelte a fiatal munkatársak arányának növelését, mert ők könnyebben nyitnak az új technológiák irányába. A pályakezdők érdekében az elmúlt években az ICT Európa Holding saját képzési rendszert alkotott, a cég folyamatos képzéseket tart. Az otthoni munkavégzésre való átállásban előnyt jelentett a fiatal korosztály. Gyorsan reagáltak az új helyzetre, nem okozott gondot például a videokonferenciába való bejelentkezés, vagy éppen a chatprogram használata. Az is segítség volt, hogy a fiatalok nagyrészt egyedülállóak, vagy párkapcsolatban élnek, gyermek nélkül, ami zavartalan munkavégzést biztosít a számukra otthon is.

Most éppen a fiatalok rugalmas hozzáállása segített a gyors átállásban. Igaz, részükről az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozott a heti legalább egynapos home office lehetőség iránt, amely jórészt találkozott a mi elképzelésünkkel is. A családos kollégák esetében nehezebb a nyugodt otthonról dolgozni, de ez most egy speciális időszak, hiszen a járvány miatt az iskolák és az óvodák is zárva vannak, ez megnehezíti a családosok helyzetét

- mondta Lovász György. Mindkét félnek, a munkáltatónak és az alkalmazottaknak is megéri a távmunka.

A munkavállalóknak komoly lakhatási nehézségeket okozott az elszabaduló ingatlan- és albérletárak. Amennyiben állandósulna az otthoni munkavégzés rendszere, Budapesten kívül, az agglomerációban olcsóbban lehetne a lakhatást megoldani.

A munkaadó számára kiadáscsökkenést eredményez a kisebb alapterületű iroda bérlése. A felszabaduló összegek versenyképesebb fizetésekre is fordíthatóak, vagy a költséghatékonyabb munkavégzés előnyei a megrendelők felé is érvényesíthetőek, alacsonyabb árazás formájában.

Korábban nem voltam az otthoni munkavégzés elkötelezett híve. A saját eredményességünk azonban azt jelzi számomra, hogy komoly potenciál van a home office intézményében. Meggyőződésem, hogy széleskörű trendváltás lesz az otthoni munkavégzés irányába. A klasszikus munkába járást erőltető cégek versenyhátrányba fognak kerülni a piacon

- mondta Lovász György. Az ICT jelenleg a munkavállalók otthoni munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalatait, igényeit méri fel. A járvány levonulása után pedig a home office szélesebb körű alkalmazását tervezi a cég. Ami már most látszik: a személyes kapcsolatok magasabb fokú ápolására lesz szükség. Egy munkahely esetében is igaz, hogy az erős kollektíva alapja a szoros emberi kapcsolatok. A gyakoribb csapatépítő tréningek, heti, vagy havi személyes találkozások, különböző programok, amelyet a cég szervez az állandó jellegű otthoni munkavégzés bevezetése esetén is fontos lesz.

Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi élményekre. Rengeteg egyéb közösségi program mellett, rendeztünk Halloween-i bulikat, szerveztünk kötetlen stúdióbeszélgetéseket, amelyen olyan szakértők és üzletemberek vettek részt, akik példaképül szolgálhatnak a fiatalabb kollégáknak, de volt süteménysütő verseny, csapatépítő tréning, mikulásnapi "csúnyapulcsi" összejövetel, valamint havi rendszerességgel szervezett kirándulások is. Ami jól látható, és bizonyára más cég vezetőknek is fontos, hogy a csapat építése, egyben tartása nem csak pénz, hanem szándék kérdése is

- mondta Lovász György.

Címlapkép: Getty Images