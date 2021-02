Ezt minden szülőnek meg kell tanítania a gyerekének: nincs ennél fontosabb 2021-ben

2021-ben a reklámok életünk miden egyes szegmensét behálózzák, és nincs ez másként gyermekeink esetében sem: az ő életüknek is szerves részét képezik az online, offline, nyílt és rejtett hirdetések. De míg egy felnőttnek van elég tapasztalata ezeket kezelni, elválasztani a valóságtól, addig egy gyermek számára ez nem ennyire kézenfekvő. Minden szülőnek kötelessége megtanítani gyermekét a helyes médiafogyasztási szokásokra, és arra, hogy a reklám közel sem azonos a valósággal.

Gyereket nevelni a digitális korszak kellős elején, amikor minden online, de még viszonylag kevés a tapasztalattal rendelkezünk róla, nem kevésbé nagy kihívás, mint évtizedekkel, századokkal ezelőtt. Pláne, hogy nm csak az eszközhasználatra kell megtanítani őket, hanem a belőlük áradó töméntelen mennyiségű információ, főleg a reklámok helyes feldolgozására, megértésére. Még akkor is fontos feladata ez egy 21. századi szülőnek, ha őt senki nem tanította meg erre annak idején.

A reklám több milliárd dolláros iparág, mely rendkívül erőteljesen befolyásolja a fogyasztók szokásait és döntéseit - és ez legfiatalabbakra épp úgy vonatkozik, mint szüleikre. Ám a kicsiket nem csak a szokásos módokon befolyásolják a reklámok, de kutatások igazolják, hogy bizonytalanságukat is fokozhatják,. "Kritikusan gondolkodni a médiaüzenetekről, amelyekkel találkozunk, alapvető készség mind a gyerekek, mind a felnőttek számára" - mondta Erin Wilkey Oh, a Common Sense Media tartalmi igazgatója a Huffpostnak. "Legyen szó szöveges üzenetről, hírcikkről, YouTube-videóról vagy a buszmegállóban lévő tábláról - minden médiaüzenetnek szerzője és célja van." A cégek ezerféle módon győzködik az fogyasztókat, hogy vásárolják meg termékeiket - mondta a szakember, majd hozzátette:

fontos, hogy a gyerekek megtanulják, és lássák, hogy a reklámok miképp próbálják befolyásolni az érzelmeiket, a döntéseiket és a viselkedésüket. Persze az interneten még bonyolultabb megkülönböztetni a reklámot a többi tartalommal szemben.

Szerencsére, van némi befolyása a szülőnek és segítheti is megérteni a háttérben tekergőző bonyolult folyamatokat. Ebben segítenek a szakemberek.

Minél korábban, annál jobb

A hirdetések manapság mindenhol láthatók, és a gyerekek olyan modern platformokon keresztül érik el őket, mint a YouTube, a Google, a közösségi média és más alkalmazások, valamint a régebbi formátumok, például az óriásplakátok és a tévéreklámok. A szekemberek szerint a szülőknek meg kell próbálniuk korlátozni a kisgyermekek hirdetéseknek való kitettségét azáltal, hogy reklámmentes tartalmat, vagy azok gyors továbbítását, elnémítását választják, amikor csak tudják. Mivel azonban mindenütt jelen van ma már, fontos, hogy a gyermek megtanulja mi a különbség reklám és tartalom között.

Így ismerheted fel: ez reklám

Még nekünk, felnőtteknek sem mindig egyértelmű, mely tartalom hirdetés, és melyik nem az, hát akkor egy gyereknek, milyen nehéz lehet megkülönböztetni ezeket egymástól! Meg kell tanítani nekik felismerni és megkülönböztetni ezt a két dolgot egymástól. Tudniuk kell, a reklámok egyetlen célja, hogy meggyőzzék a befogadóját a termék megvásárlásáról.

"A pillanat, amikor a gyermek először használja az okos eszközt, a megfelelő alkalom arra, hogy elkezdjük tanítani nekik a reklámok működési elvét az interneten" - mondta Diana Graber, a Cyber Civics alapítója és az "Emberek nevelése a digitális világban" című könyv szerzője. Például ha a szülő és a gyermek együtt használhatja a Google-t, és amikor a keresési eredményoldal felbukkan, a szülő egyszerűen rámutathat az oldalon lévő hirdetésekre, elmagyarázhatja, hogy az oldal így keres pénzt, ami a működéséhez kell - ezért ingyenes a szolgáltatás.

Nézzetek reklámokat együtt

Ez sem kikerülhető lépés felelősségteljesen gondolkodó szülők részére: le kell ülni, és meg kell nézni minél több hirdetést, spotot együtt, hogy közösen kielemezhessük őket - csak így érhetjük el, hogy kritikusan gondolkodjanak majd egyszer. A felnőttek segíthetnek a gyerekeknek azonosítani a különböző típusú hirdetéseket, és azt, hogy pontosan hol találkozhatnak velük. Magyarázzuk el, hogy bár a hirdetéseket gyakran játéknak vagy más szórakozásnak álcázzák magukat, mégis hirdetések, és mindig próbálnak eladni valamit.

Akár játékos módszerekkel is érdemes kísérletezni, az eszköz előtt, vagy az utcán sétálva: próbáljuk meg kitalálni, mit akarnak eladni nekünk a videók, plakátok, szórólapok.

A reklám nem valóság

Emellett arra is feltétlenül fel kell hívni a figyelmüket, hogy olykor széles szakadék tátong a reklámban ígért világ és a valóság között. Ha ezekre felhívjuk a figyelmet, könnyebben meg fogják érteni, miben áll a manipuláció. Látva a hirdetés és a tényleges termék közötti különbséget, a gyerekek megtanulják megkérdőjelezni a hirdetésekben látottak igazságát. Megfigyelhetik, hogy a reklámok miért hagynak ki olyan fontos információkat, amelyek miatt a termék kevésbé kívánatos, vagy hogy a csomagoláson található illusztrációk, szavak valami más kódot jelentenek-e.

A kamaszkorban sem ér véget a tanítás

Ahogy a gyerek egyre idősebb lesz, más tartalmak felé fordul, melyek még kifinomultabban erőltetik rá a termékeket, hírességeken, influenszereken keresztük, akik a példaképeikké váltak. Itt hívjuk fel a figyelmüket a hashtagekre, amik jelzik, hogy szponzorált tartalomról van szó, hiszen különösen fontos, hogy a tizenévesek megértsék a közösségi médiában megjelenő reklámok állandó jelenlétét.



"A médiaműveltség kérdezésről és kérdések feltevéséről szól" - mondta Wilkey Oh. Tehát ahelyett, hogy elmondanád a gyerekeidnek, amit észreveszel, inkább tegyél fel kérdéseket, nekik, hogy miről mit gondolnak. A gyerekeknek sok mondanivalójuk lesz. Leghatékonyabban úgy tudod ösztönözni a kritikus gondolkodásukat, ha megkérdezed a, tudják-e, ki készítette a hirdetést, hogyan érzi tőle magukat, milyen szavak, képek vagy hangok vonzzák oda a figyelmüket. Az ilyen jellegű kérdésfeltevések a média és a reklám vonatkozásában arra tanítják a gyerekeket, hogy mindennap kíváncsiak legyenek, és persze egyben vonzóbb élmény is a gyermekek számára is, akik nem mindig reagálnak jól a hosszú előadásokra.

