A pesti nyugdíjas tragédiája: félmillió családra várhat még kötelező kéménycsere

A hétvégén rengetegen olvashatták annak a VII. kerületi budapesti nyugdíjasnak a kálváriáját, akinek elromlott a régi kazánja, ám egy új műszerre, illetve a kéménye rendbetételére nincs pénze. Így viszont az új szabályozás értelmében nem kaphat modern, működő berendezést, sőt a katasztrófavédelem büntetést, sőt még a gáz kikapcsolását is kilátásba helyezte. A szituáció bár megdöbbentő, egyáltalán nem egyedi, elszigetelt esetről van szó, Magyarországon ugyanis ez a forgatókönyv akár 500 ezer háztartással is megtörténhetne. Mutatjuk, miért, és azt is, mennyibe kerülne bárkinek az eljárás.

Még mindig sok, főleg régi háztulajdonos magyart ér villámcsapásként a hír, hogy ha elromlik a régi kazánjuk, ahhoz, hogy az új beszereléséhez engedélyt kapjanak, és az beszerelhessék kéménynek is rendben kell lennie. Ez utóbbit ráadásul igazolni is kell a katasztrófavédelem felé.

A pár éve hatályba lépett kazáncsere-rendelet értelmében ugyanis kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel. A kivitelezés, engedélyezés költsége viszont ebben az esetben akár milliós tétel is lehet. A szabályozás rengeteg családot érint, felmérések szerint félmillió ilyen háztartás is lehet.

Hiába azonban a sok érintett, sokan már csak akkor találkoznak a durva kiadásokkal, amikor megtörtént a baj, azaz elromlott a régi kazán. A 24.hu például a hétvégén számolt be arról, hogy egy nyugdíjas olvasójuk azzal kereste meg őket, felszólítást kapott katasztrófavédelemtől: igazolja, hogy kibéleltette a kéményét. A bélelés viszont 360 ezer forintjába kerülne, amire nincs pénze, a társasház pedig nem akarja állni a költséget.

A pórul járt nyugdíjas a VII. kerületben lakik egy társasházi lakásban, és gázkonvektorral fűt, továbbá a vízmelegítője is gázzal működik. Ahhoz azonban hogy új készüléke legyen, rendbe kell tetetnie a kéményét. Patthelyzet.

Nincs egyedül

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, 2019 végén is háztartások tömege hagyta az utolsó pillanatra a fűtési rendszer ellenőrzését. Iparági információink szerint már az ősz elején jellemző volt, hogy csak hetekre előre lehet időpontot egyeztetni a fűtésszerelőkkel.

Ha pedig mindez megtörtént, és legalább az ellenőrzés összejött, jöhetett a hidegzuhany. Ha ugyanis már menthetetlen az évtizedekkel ezelőtt beszerelt készülék, hosszadalmas, és méregdrága procedúra veszi kezdetét. Azon túl , hogy új készüléket kell venni, az új előírások szerint ez kizárólag kondenzációs kazán lehet. Hogy pontosak legyünk,

a 813/2013/EU és a 814/2014/EU kazáncsere-rendelet értelmében 2016. július 1-jétől kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel.

Ez alól az egyéni fűtési rendszerrel rendelkező családi házak és lakások már az elmúlt három évben sem bújhattak ki; az olyan társasházi lakások viszont, amelyek gravitációs gyűjtőkéménnyel rendelkeznek, 2018 őszéig türelmi időt kaptak. További türelmi időről a 65/2011. Kormányrendelet viszont nem rendelkezik, tehát 2018. szeptember 26-tól már minden lakóingatlanra vonatkozik a gázkazánok telepítésére, vagy cseréjére vonatkozó előírás.

Sőt, a tavaly hatályba lépett rendelkezések szerint a gyártóknak meg kell szüntetniük a magyar piacon 2017 februárjában megjelenő, turbós kazánok helyére kémény-átalakítás nélkül felszerelhető TURBO kondenzációs ErP kazánok forgalmazását. Így az előírást már ezzel a megoldással sem lehet kijátszani; hiába próbálkoztak ezzel többen is korábban (azoknak pesze nem kell leszerelniük, ahol van már rá engedély).

Nem mindenkinek futja rá

A szabályozás bár az emberek érdekeit szolgája, komoly gondot jelenthet azoknál a fogyasztóknál, akiknél az égéstermék-elvezetés gyűjtőkéményen vagy úgynevezett ALU egyedi füstgázelvezetésen keresztül történik. A szabály értelmében ugyanis, ha a ház egyik lakójának régi típusú kazánja elromlik, akkor az összes lakó köteles vállalni a kazáncsere- és kéményátalakítás költségét, mert gyűjtőkéménybe csak azonos típusú készülékek köthetők be.

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete korábban úgy számolt, hogy a hazai társasházak 95 százaléka nem rendelkezik megfelelő gyűjtőkéménnyel, számszerűsítve ez azt jelenti, hogy

90 ezer műszakilag problémás kéményt kellene azonnal lecserélni, amely összesen ötszázezer háztartást érint.

Szakemberek szerint egy 40 lakásos társasháznál a kéményfelújítás költsége 200-300 ezer forintos tétel, háztartásonként! Viszont, ha valaki önálló kéményen van, akkor a költségek sem oszlanak meg. Egyéni kialakítás esetén az új készülék (alaphangon 250-300 ezer forint), a kémény átalakítása (alapdíj min. 50-60 ezer forint, utána folyóméterenként 10-20 ezer forint), na meg az engedélyeztetés (a kéménybélelés engedélyezésén túl, a tüzelő berendezés működési elvének változása miatt gáztervre is szükség lehet*) akár bő 1 millió forintba is fájhat, és akkor az egyéb felmerülő gikszerekről (a készülék cseréje közben például kiderül, hogy a gázcsöveket is ajánlott cserélni a lakásban) még nem is beszéltünk.

* A tüzelő berendezés működési elvének változása miatt kéménybélelésre, vagy kéményseprői szakvéleményre van szükség, de a legtöbb esetben gázterv helyett az egyszerűsített készülékcsere bejelentés elegendő. Az egyszerűsített készülékcseréről érdeklődjön gázszolgáltatójánál.

Címlapkép: Getty Images