Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Tűz ütött ki a budapesti Fazekas Gimnáziumban, a tűzoltók is kivonultak
Tűz keletkezett a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium alagsorában található transzformátorállomásban, ami miatt az épületet kiürítették. Személyi sérülés nem történt, de a környéken áramkimaradások vannak.
Kedd délelőtt evakuálták a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium épületét, miután tűz ütött ki az iskola alatti transzformátorállomásban. Pikó András VIII. kerületi polgármester közösségi média bejegyzésében tájékoztatott a történtekről, kiemelve, hogy személyi sérülés nem történt.
Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Telexnek elmondta, hogy a tűzjelzést követően a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A polgármester közlése szerint a kárelhárítás az EON szakembereinek megérkezése után kezdődhet meg.
A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható. A Józsefvárosi Önkormányzat a helyszínen segítséget nyújt, a diákok és tanárok számára pedig a polgármesteri hivatal meleg helyiségeket, teát és kávét biztosít.
A történtekkel kapcsolatban megkeresték az iskolát és a Belső-Pesti Tankerületi Központot is, válaszukról később számolnak be.
A múlt heti rendkívüli havazás miatt hároméves mélypontra esett a hazai napelemes áramtermelés, ami érezhető áremelkedést okozott a villamosenergia-piacon.
Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.
A Dunántúl északnyugati részén már délután érkezhet a veszélyes időjárás, keddre pedig rosszabbodik a helyzet.
A közszolgálati dolgozók január 20-ig kérhetik az otthonteremtési támogatást, de a cégeknél sok helyen most döntenek más kedvezményről is.
Ma több helyen még akár a napot is megláthatjuk, holnaptól azonban nincs kegyelem, nagyon rossz idő következik, akár intenzív ónos esővel.
Hazánk nemcsak az uniós átlagot múlta felül, hanem az egész kontinens élére került az ingatlanpiaci drágulásban.
A vállalat közölte azt is, hogy decemberben az enyhébb időjárás miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.
Jelenleg a rendőrség csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben.
A települési adók a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat jelentik. A legtöbb lakost viszont az idegenforgalmi adó változása érintheti.
A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében.
Éves szinten 21,1%-kal drágultak a lakások Magyarországon, azonban Budapesten decemberben már csökkenést mértek.
A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.
Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint
Figyelni kell arra, hogy a kihelyezett fenyők ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
Az erős lehűlés miatt történelmi csúcsra ugrott a hazai áramigény, és a földgázfelhasználás is szokatlanul magas szintre emelkedett.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! - írta az operatív törzs az MTI-hez csütörtökön megküldött közleményében.
A jegybank adatai alapján novemberben újra rekordra futott a lakáshitel-kihelyezés: a bankok 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést.
A vásárlói fókusz ideiglenes eltolódása miatt 2025 végére átrendeződött a lakáskereslet Budapesten.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Czepek Gábor: a hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni.