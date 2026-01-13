2026. január 13. kedd Veronika
Otthon

Tűz ütött ki a budapesti Fazekas Gimnáziumban, a tűzoltók is kivonultak

Pénzcentrum
2026. január 13. 11:15

Tűz keletkezett a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium alagsorában található transzformátorállomásban, ami miatt az épületet kiürítették. Személyi sérülés nem történt, de a környéken áramkimaradások vannak.  

Kedd délelőtt evakuálták a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium épületét, miután tűz ütött ki az iskola alatti transzformátorállomásban. Pikó András VIII. kerületi polgármester közösségi média bejegyzésében tájékoztatott a történtekről, kiemelve, hogy személyi sérülés nem történt.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Telexnek elmondta, hogy a tűzjelzést követően a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A polgármester közlése szerint a kárelhárítás az EON szakembereinek megérkezése után kezdődhet meg.

A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható. A Józsefvárosi Önkormányzat a helyszínen segítséget nyújt, a diákok és tanárok számára pedig a polgármesteri hivatal meleg helyiségeket, teát és kávét biztosít.

A történtekkel kapcsolatban megkeresték az iskolát és a Belső-Pesti Tankerületi Központot is, válaszukról később számolnak be.
Címlapkép: Getty Images
