A legtöbben így pakoljak tele a hűtőt: ne csináld, veszélyes lehet!

Sokan tudtukon kívül komoly veszélynek teszik ki önmagunkat és családtagjaikat, méghozzá egyszerű figyelmetlenség miatt: nagyon nem mindegy ugyanis, hogy hol és milyen körülmények között tároljuk az élelmiszereket, alapanyagokat. Az ételmérgezés sokkal gyakoribb, mint azt gondolnánk, pedig egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne a baj.

Egy átlagos háztartásban az alapanyagok egy jelentős részét egészen biztosan rossz helyen tartjuk - ezt elégelte meg a brit luxuscikk-kereskedő, Virginia Hayward, aki hosszas tanulmányában ecseteli több mint 30 különböző élelmiszernek, alapanyagnak a helyes tárolási módját - számol be a DailyMail. Megírása előtt, számos táplálkozási-, egészségügyi szakemberrel és élelmiszer-biztonsági szakértővel beszélt, akik megerősítették, hogy a helytelen tárolási módszerek nemcsak az étel kellemetlen ízét okozhatják, hanem súlyos egészségügyi problémákat is, mint például az ételmérgezés, vagy éppen a Hepatitis A.

Dr. Harriet Holme, táplálkozási szakember, a Healthy Eating alapítójának elmondása szerint: "Az ételmérgezés leggyakrabban a következő mikroorganizmusok okozzák: Clostridium botulinum, Escherichia coli, Campylobacter, Szalmonella; Staphylococcus aureus; Vibrio Spp .; Norovírus; Listeria; és Hepatitis A.

A szakember szerint különösen érzékeny ételek közé tartozik a nyers tojás, a nyers kagyló, a pasztörizálatlan tej, a nyers hús, a baromfi, a lágy sajtok, a főtthús, valamint az előre csomagolt szendvicsek.Ezzel szemben alacsony kockázatú ételek azok, melyek hosszabb eltarthatósági idővel rendelkeznek, és ha helytelenül tárolják őket, esetleg szavatossági időn túl, akkor sem okoznak nagyobb bajt a fogyasztók számára. Ezek az ételek tehát stabilabbak, ilyen például a kenyér, a keksz, a gabonafélék és a chips.

Persze az is fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a csomagoláson található "Fogyasztható" és "Minőségét megőrzi" kifejezések között, hiszen a kettő nem ugyanaz. Míg előző szigorúan azt a dátumot jelöli, ami előtt még el szabad fogyasztani a terméket, és a fogyasztó biztonságát szolgálja, addig az utóbbi csupán a termék minőségére vállalt garancia utolsó napja. Az alábbi táblázatban összeszedtük a különféle alapanyagok helyes tárolási módját:

A tojást érdemes a hűtőben tárolni, nagyjából három hétig áll el biztonságosan. Amennyiben lehetséges, ne a hűtő ajtajába tegyük, hiszen állandó nyitogatás miatt ott nem egyenletes a hőmérséklet. A sajtnak szintén a hűtőben a helye, az hogy meddig áll el, nagyban függ az összetevőktől: a lágy sajt 2 hétig, a közepesen lágy 2-3 hétig, míg a kemény sajtok 2-4 hónapig is elállnak biztonságosan. A vaj szavatossági ideje 3-5 hónap a hidegen, a tejé 5-7 na, de ha felbontás után 2-3 nap eltelik, már ne fogyasszuk el inkább. A kenyeret, ha hűvös, százaz helyen tároljuk, 7 napig is eláll, ám ez nagyban függ az összetevőktől. A csomagolt kenyerek például tartósítószert is tartalmazhatnak így azokat tovább is fogyaszthatjuk.

