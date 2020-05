A koronavírus átrajzolja az ingatlanpiacot: ilyen lakást venne most a legtöbb magyar

Újabb átalakulás jelei látszódnak a lakáspiacon, amelyben a karanténhatás is szerepet kapott. Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Áprilisban az összes érdeklődés 57 százaléka összpontosult ezekre, szemben a februári 54 százalékkal. A fővárosi kínálatban egyre nagyobb súlya van a 30 millió forintnál olcsóbb lakásoknak, az arányuk egy év alatt 18 százalékról 24 százalékra nőtt. Beindulhat az eladók harca a vevőkért, mivel az olcsóbb ingatlanok súlya nőtt a kínálatban, a vásárlók viszont már nem szeretnének annyit költeni ingatlanokra mint korábban.

Fokozatos változásokról ad újabb és újabb jeleket a lakáspiac a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta. Most az látszik, hogy megindult a kereslet átrendeződése az olcsóbb és nagyobb lakások irányába - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely több mint 400 ezer hirdetés alapján vizsgálta a különböző árkategóriába tartozó lakások és házak eloszlásának és keresletének változását.

Az eladó lakások kínálati négyzetméterárai országos szinten érdemben nem változtak a járvány előtti, februári szinthez képest. Ez azt jelzi, hogy az eladók nincsenek lépéskényszerben, azaz még egyelőre kivárnak. A budapesti kínálatban azonban egyre nagyobb arányt képviselnek az olcsóbb, 30 millió forint alatti lakások

mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Elemzésükből kiderült, hogy Budapesten a 30 millió forint alatti lakások aránya a teljes kínálatban tavaly májusban 18 százalékos volt, idén februárban már 23 százaléknál járt, 2020 májusában pedig majdnem 24 százalékos volt, vagyis a teljes kínálat közel negyedét adják a fővárosi szinten viszonylag olcsónak mondható lakások. A megyeszékhelyeken az olcsóbb lakások felfutása kisebb mértékű: Miskolcon vagy Tatabányán például a 15 millió forintnál alacsonyabb áron eladó lakások részedése 1-2 százalékponttal 51,8 százalékra, illetve 21,2 százalékra emelkedett.

Beindulhat az eladók harca a vevőkért, mivel összességében az olcsóbb ingatlanok súlya nőtt a kínálatban, a vásárlók viszont már nem szeretnének annyit költeni ingatlanokra mint korábban

tette hozzá Balogh László.

Mit keres az érdeklődők kétharmada?

A keresleti oldalon az látható, hogy országos szinten a 30 millió forintnál olcsóbban kínált lakások iránti érdeklődések aránya a februári 54 százalékról májusra 57 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a nagyobb lakások iránti kereslet fokozódott. A járvány előtt - februárban - a teljes kereslet alig több mint 60 százaléka, májusban viszont már a 66 százaléka összpontosult a 60 négyzetméternél nagyobb lakásokra.

A nagyobb lakások iránti kereslet fokozódása részben a karanténhatásnak köszönhető. Sokan ugyanis a 9-10 hete tartó bezártság miatt a meglévő otthonuknál nagyobb ingatlan iránt érdeklődnek

- foglalta össze Balogh László, aki azt is hozzátette, hogy ha a most beindult folyamatok tartósak lesznek, az országszerte átrajzolhatja a lakáspiaci kínálatot és igényeket is