8 alig ismert sziget Budapest közelében: van, amelyiken fillérekért vehetsz nyaralót

Kellemes kirándulóhelyek, strandok, horgászterületek és Zámbó Jimmy kedvenc pihenőhelye - egy sor olyan sziget veszi körbe a fővárost a Duna egyes ágain, ahol telket, nyaralót, de akár állandó otthonként használható házat is vehetünk. Persze az árak mellett a szokatlan körülményekre sem árt odafigyelni: van, ahol korlátozott a közművesítés, és a felújítás sem olyan gördülékeny, ha csak komppal vagy épp csónakkal közelíthető meg a terület.

Vajon mennyire reális vágy, ha mindennapok stressze elől úgy érezzük, elbújnánk egy kellemes kis szigetre fákkal körbevéve, ahol a villamos helyett a madárcsicsergés szól? Esetleg azért gondolkodunk ilyen szokatlan helyen nyaraló vagy víkendház vásárlásában, mert a nagyvárosok agglomerációjában az elmúlt években jelentősen emelkednek az ingatlanárak, egyre több üdülőt pedig átminősítenek lakóházzá? Nos, nem könnyű, nem is olcsó, de sok helyen megoldható. Igaz, ha megvan a telek, akadnak még akkor is nehézségek, például, hogy sok helyre csak komppal vagy csónakkal lehet bemenni és a közművesítés sem mindenhol olyan, ahogy azt a városokban megszokhattuk.

A főváros környékén keresgéltünk szigeteket, ahová be lehet költözni.

Bár sok hazai sziget nem is látogatható, vagy csak szigorú előírások mellett, komppal és gyalog, hogy így óvják az ott élő állat- és növényfajokat, olyanok is akadnak, amelyekre építkezni is lehet, sőt, ahol akár most is vehetünk telket, házat nyaralót. Persze ahol lehet építkezni, ott is gyakran plusz szabályokat, illetve körülményeket kell figyelembe venni, ha ilyen, a megszokottól eltérő otthont szeretnénk, ezeket az adott hely településvédelmi szabályzata írja elő.

"Sok ilyen szabály van, amit, ha az ember arról álmodik, hogy legyen egy ilyen nyaralója, vagy berendezkedne állandó jelleggel, akkor tudni kell. Vannak olyan helyek, amelyek felkapottak, sűrűbben beépítettek, máshol viszont még bőven akadhat lehetőség új fejlesztésre is, ehhez meg kell találni a megfelelő telket vagy egy romos ingatlant"

- mondja lapunknak Ditróy Gergely, a Portfolio ingatlanpiaci szakértője. Kiemeli, hogy településenként eltérők a szabályok arról, hogy a terület mekkora része beépíthető, így, ha egy szigeten építkeznénk, a pénzügyek mellett fontos odafigyelni a jogi szabályokra. Emellett például a felújítás folyamata is nehezebb, ha a területre mondjuk csak komppal vagy csónakkal lehet bejutni.

Persze az egyes szigetek eltérnek, a nagyon különleges helyszíneken általában nem, vagy csak horror áron találunk eladó telket - hangsúlyozza. Kérdésünkre, hogy luxusnak számít-e ilyen helyekre költözni, azt feleli: nem balaton-felvidéki értelemben, de igen. "Nem 2-3 millióért dobálják az ilyen ingatlanokat" - summázza. Visszautalva arra, hogy a pénzügyek mellett itt a jogi háttér, de akár a közművesítés helyzete is eltérhet az átlagostól, azt javasolja: akinek komolyak az ilyen irányú szándékai, érdemes egy környékbeli ingatlanost megkérdeznie.

Hozzáteszi ugyanakkor, hogy egy jól sikerült ilyen ingatlanvásárlás komoly hozzáadott értéket jelenthet az életminőségünk szempontjából. Nézzük tehát hét plusz egy pontban a szóba jövő Budapest környéki szigeteket!

Lupa-sziget

A Budapesttől 14 kilométerre északra a szentendrei-Duna mentén, nevéből adódóan a strandjáról ismert tótól nem messze fekvő, csak hajóval elérhető szigetet a '30-as években közművesítették és felparcellázták, a rajta felhúzott épületek egyaránt a jellegzetes Bauhaus stílusban lettek megtervezve. A nevét az egykori földbirtokosa után kapott, Budakalászhoz tartozó területen jelenleg futó ingatlanhirdetést nem találtunk. Korábbi adatok azonban fellelhetők arról, hogy 350-400 ezres négyzetméterárak vannak errefelé, egy idén januári hirdetést találtunk is egy 111 négyzetméteres családi házról innen - az átlagos adatok szerint tehát 38-45 milliós áron kelhetett el.

<br />

Molnár-sziget



A ráckevei-Duna Soroksárhoz tartozó sziget a nevét az egykoron mellette fekvő vízimalmokról kapta, és lisztté őrölték a szigeten megtermelt soroksári rozst. Az egyik irányba vashídon juthatunk el ide, Csepel felé komp is közlekedik innen. A hatvanas évektől egyre több itt az üdülőingatlan, a következő évtizedekben kiépült az áram- és gázhálózat is, azóta egyre többen költöznek ki állandó jelleggel is, ami persze nem tántorította el a hétvégén ide kirándulókat sem. Az egyik nagy portálon több ingatlanhirdetés fut erről a helyről: 10 és 30 millió forint között juthatunk telekhez a szigeten.

<br />

Rafás-sziget

A Szigetszentmárton községhez tartozó, a központjától két kilométerre lévő sziget a legenda szerint a nevét az első lakosáról, egy részeges halászról, Ráfás Mátéról kapta. Ma már harminc-negyven kicsi telekre oszlik, ezeken házak, homokos talajú kertek állnak. Jelenleg aktív hirdetést is találtunk itt: egy zölddel körbevett, faragott kapus nyaralót nyolcmillióért kínálnak, igaz, a hozzá tartozó két stég csónakok kikötővel és csónakokkal még kétmillióba kerül. Egy korábbi kétszobás házat is árultak itt, szintén tízmillióért, de az már elkelt.

<br />

Opera-sziget

A Budapest határától 25 kilométerre, a Ráckevei-Dunaágon lévő szigetre elsőre több kiadó házat és szálláslehetőségeket talál az internetes kereső, de eladó ház is szerepel itt. Méghozzá nem is nyaraló, hanem egy, a képek alapján egyértelműen otthonnak tervezett 114 négyzetméteres ikerház több mint 41 millióért.

<br />

Angyali-sziget

A Ráckeve környékén lévő szigetet csak a vízről lehet megközelíteni, akik itt laknak, leginkább öreg ladikokon evezve jutnak el a helyre, ahol egyébként geoládát is lehet keresni és sporthorgászat is zajlik. A szigetre vonult el családjával horgászni és nyugalmat keresni Zámbó Jimmy is a kilencvenes években, fia halála után azt nyilatkozta, hogy "itt volt a legboldogabb". Ide kifejezetten sok eladó nyaralót találhatunk a tízmilliós 35 négyzetméterestől egészen a 46 milliót érő 146 négyzetméteresig bezárólag.

<br />

Kerekzátony



A Ráckeve központjától mintegy másfél kilométerre a Duna közepén fekvő kis szigetet félóránként induló motorcsónakkal lehet megközelíteni a partról. Neve annak ellenére maradt meg több korábbi elnevezése helyett, hogy valójában orsó alakú. Miután az 1930-ban itt felépült Tassi-zsilip megakadályozta, hogy a földnyúlványt időről-időre elöntse a Duna, vagy kiszáradjon mellőle a mellékág, megindult rajta a horgászat, kiskertek, nyaralók épültek. Pillanatnyilag is vehetünk rajta háromszáz négyzetméteres telket három és félmillióért, vagy több mint ötezreset 25 millióért. Nyaralókat is kínálnak itt: a mintegy négymilliós kétszobás 25 négyzetméterestől a 300 négyzetméteres, 13 és félmilliós őstelekig, amelyen egy 45 négyzetméteres víkendház áll.

<br />

Somlyósziget



A Ráckevéhez tartozó szigeten nagyjából százan laknak. Van is rajta több mint hatvan lakás, de megvásárolható nyaralók is akadnak szép számmal a mintegy tízmillióért kínált ötven négyzetméteres hangsúlyozottan felújítandó épülettől a majdnem harmincmilliós 146 négyzetméteres összkomfortosig.

<br />

Bónusz: Cseke-sziget



A szigetet is magában foglaló Áporka település szeretett volna korábban itt egy parti strandot felhúzni, de abból nem lett semmi. A négyhektáros szigetre bár két híd is vezet, azok le vannak zárva: a terület magántulajdonban van, oda csak a tulajdonos(ok) engedélyével lehet belépni. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha esetleg egyszer eladná a mostani birtokos, akkor akár megvehetnénk az egész szigetet is. 2009-ben volt ugyanis erre példa: egymilliós irányáron hirdettek meg egy, a Csepeli-tavakon lévő 235 négyzetméteres saját szigetet.

Címlapkép: Getty Images