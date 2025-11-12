Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, igaz mindössze 1%-kal.
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak
Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, például megemelik a nevelőszülői alapdíjat, jelentette be Orbán Viktor a TikTok csatornáján.
A nevelőszülők munkáját érintő döntéseket hoztak a mai kormányülésen, jelentette be Orbán Viktor a TikTok csatornáján.
Az intézkedés három részből áll:
- megduplázzák a nevelőszülői alapdíjat,
- minden nevelt gyermek után alapdíjat fizetnek a korábbi alacsony kiegészítő díj helyett,
- illetve a speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjt szintén megduplázzák.
Mint a miniszterelnök fogalmazott, "a kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is", ezért hozták ezeket az intézkedéseket.
A magyarországi nevelőszülők helyzetével korábban a Pénzcentrum is foglalkozott.
