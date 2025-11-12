2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én.MTI/Minisztere
Otthon

Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak

Pénzcentrum
2025. november 12. 19:37

Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, például megemelik a nevelőszülői alapdíjat, jelentette be Orbán Viktor a TikTok csatornáján.

A nevelőszülők munkáját érintő döntéseket hoztak a mai kormányülésen, jelentette be Orbán Viktor a TikTok csatornáján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedés három részből áll:

  • megduplázzák a nevelőszülői alapdíjat,
  • minden nevelt gyermek után alapdíjat fizetnek a korábbi alacsony kiegészítő díj helyett,
  • illetve a speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjt szintén megduplázzák.

Mint a miniszterelnök fogalmazott, "a kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is", ezért hozták ezeket az intézkedéseket.

@viktor_a_tiktokon

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A magyarországi nevelőszülők helyzetével korábban a Pénzcentrum is foglalkozott.

(Címlapkép - Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA)
