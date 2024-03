Ez most komoly?! Ennyit kap egy nevelőszülő Magyarországon: ezrek hiányoznak

A hivatásos nevelőszülő rendszerben 2004-ről 2022-re közel 5 000 gyerekkel több került nevelőszülőhöz, azonban a szakértő elmondta, hogy még mindig legalább 2 000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. A gyerekek átlagosan 5 évet töltenek rendszerben, mert az eredeti családjukba való visszakerülés nagyon ritka, ahogy az örökbefogadás sem egyszerű bizonyos kor felett. Nem lehet bárki nevelőszülő, szigorú kritériumok és megfelelő lakhatási közeg van előírva, miközben a gyerekek után kapható illetmény a bruttó 300 ezer forintot sem éri el egy hónapban.

Korábbi cikkeinkben már foglalkoztunk a gyermek és lakásotthonokkal, az magyar csecsemőinkubátorokkal és az örökbefogadással. Az utolsó szegmense a témának a hivatásos nevelőszülői rendszer. Ebben az elemzésben annak jártunk utána, hogy hogyan alakultak a nevelőszülői adatok, az elmúlt években, valamint megkérdeztük az SOS- Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának kommunikációs szakértőjét Varró Gabriellát a rendszer működéséről és az esetlegesen felmerülő tévhitekről és nehézségekről.

"Már az elején fontos tisztázni, hogy a nevelőszülőség és az örökbefogadás az két külön dolog, bár ezt a kettőt sokan ugyanannak veszik"- kezdte rögtön Varró Gabriella. A nevelőszülők olyan gyermekek időszakos nevelését vállalják, akik nem nevelkedhetnek a saját családjukban. De célja, hogy a gyermek idővel visszakerüljön a saját családjába vagy örökbefogadó családhoz kerülhessen.

Mennyi pénzt lehet kapni nevelőszülőként?

A nevelőszülői díjazás a következő elemekből épül fel:

A nevelőszülőt alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér 30%-a illeti meg. Ez 2022-ben havonta 60 000 forint volt, de 2023-ban már 69 600 forintra, 2024-re pedig 80 040 forintra emelkedett.

havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér 30%-a illeti meg. Ez 2022-ben havonta 60 000 forint volt, de 2023-ban már 69 600 forintra, 2024-re pedig 80 040 forintra emelkedett. Ezen felül gyermekenként, fiatal felnőttenként havonta legalább a minimálbér 20%-át kapjuk meg kiegészítő díjként . Ez 2022-ben havonta 40 000 forint, 2023-ban 46 400 forint volt. Ez 2024-ben 53 360.

. Ez 2022-ben havonta 40 000 forint, 2023-ban 46 400 forint volt. Ez 2024-ben 53 360. Átlagostól eltérő (különleges,speciális,kettős) szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 7%-a illeti meg. Ez körülbelül havonta 18 000 forint.

A nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után GYED-et vehet igénybe. A GYED igénybevétele esetén a nevelőszülő nem jogosult az érintett gyermek tekintetében a többletdíjra, ami szintén a gyermek életkorára tekintettel illetné meg, azonban a munkájáért járó díjazás többi elemére változatlanul jogosult. Továbbá a gyermek ellátására, gondozására szolgáló juttatások is ugyanúgy megilletik a nevelőszülőt, mintha nem venné igénybe a GYED-et.

A nevelőszülőt a gyermek, fiatal felnőtt ellátására nevelési díj is megilleti, amely juttatást a nevelőszülő kizárólag a gyermek, fiatal felnőtt megfelelő ellátására fordíthatja (pl. élelmezés, ruházkodás, tankönyvek, egészségügyi ellátás, stb.). A nevelési díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. Ez minimum 2024-ben minimum 53 437 forint. Különleges szükségletű gyermek esetén az öregségi nyugdíj 140%-a, speciális és kettős szükségletű gyermek esetében 150%-a jár.

is megilleti, amely juttatást a nevelőszülő kizárólag a gyermek, fiatal felnőtt megfelelő ellátására fordíthatja (pl. élelmezés, ruházkodás, tankönyvek, egészségügyi ellátás, stb.). A nevelési díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. Ez minimum 2024-ben minimum 53 437 forint. Különleges szükségletű gyermek esetén az öregségi nyugdíj 140%-a, speciális és kettős szükségletű gyermek esetében 150%-a jár. A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Ennek éves összege nem lehet kevesebb – gyermekenként, fiatal felnőttenként – az éves nevelési díj 25%-ánál. Ennek összege legalább 102 600 Ft.

→ tehát 2023-ban, ha egy 2 évesnél idősebb, egészséges gyermek nevelésével számolunk a havonta járó összeg:

nevelőszülői alapdíj + nevelési díj ellátásra + kiegészítő díj+ külön ellátmány → 80 040 + 53 437 + 53 360 + 102 600 = 289 437 forint /hó/ gyermek, fiatal felnőtt bruttó, tehát nettó kb. 193 ezer forint.

De ahogy a felsorolásból is látható, ez az összeg lehet több is, ha 2 éves vagy annál fiatalabb gyermeket vállalunk vagy olyat, akinek valamilyen speciális egészségügyi problémája van. A szakértő az anyagi kérdések kapcsán elmondta, hogy

szokták mondani, hogy vannak megélhetési nevelőszülők, de azért elmondható, hogy ez az összeg nem olyan nagy, hogy valóban megérje csak a pénz miatt nevelőszülőnek lenni. Ez a munka inkább egy hivatás, egy segítő hivatás

- mondta a szakértő, valamint hozzátette, hogy nagyon sok esetben súlyosan traumatizált gyerekek vagy esetleg sérült, tanulási nehézséggel küzdők kerülnek a rendszerbe. Hozzájuk speciális türelem szükséges, és különböző fejlesztő foglalkozások, melyek szintén nem kerülnek kevés pénzbe. Az anyagi illetményen felül egyéb juttatások és kedvezmények is járnak, ezek közzé tartoznak például a

nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt a bölcsődében, óvodában, általános és középiskolában ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

illetve, hogy a nevelőszülőket és a gondozásukban elhelyezett gyermekeket a tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódóan utazási kedvezmény illeti meg, évente 16 alkalommal 50%-os kedvezményű és további két alkalommal 90%-os kedvezményű (csoportos) menetjegy igénybevételére jogosultak.

Milyen kritériumai vannak a nevelőszülőségnek?

Vannak úgynevezett alapkritériumok, amelyek, eleve felesleges elkezdni a folyamtatot. Ezek a következőek:

24. életévét betöltötte

nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt

büntetlen előéletű

büntetlen előéletű a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb

személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek

kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására

rendelkezik a nevelőszülői tevékenység folytatásához szükséges képesítések valamelyikével.

A fent felsorolt legtöbb kritérium nem olyan meglepő, talán az egyetlen kérdéses elem az utolsó, mely szerint a nevelőszülőknek rendelkezniük kell a nevelőszülői tevékenységhez szükséges képesítéssel. Ugyanis az előírás szerint a nevelőszülőknek rendelkezniük kell az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel, vagy a „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodul záróvizsgájával, amely szintén szerepel az Országos Képzési Jegyzékben.

Ezenkívül teljesíthetik a nevelőszülői tanfolyamot, amelyet a helyettes szülők, a nevelőszülők és a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendelet határoz meg. A tanfolyam elvégzése után vállalniuk kell, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében az első gondozásukba került gyermek vagy fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két év alatt megszerzik a nevelőszülő szakképesítést, vagy sikeresen elvégezik a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot.

Varró Gabriella elmondta, hogy a kritériumok kapcsán akadnak a társadalomban tévhitek, ezek közzé tartozik például, hogy sokan gondolják azt, hogy csak párok, házaspárok fogadhatnak örökbe.

Ez egy általános tévhit, hogy a családi állapot számít a nevelőszülővé válásban. Ugyan valóban nem gyakori, hogy valaki egyedül vállal egy vagy több gyereket, de előfordul. A legritkább, hogy egyedülálló férfiak vállalnak nevelőszülői feladatokat, de azért ilyen is akad

- mondta, majd kifejtette, hogy

leggyakrabban két esetet látni. Azok a családok, ahol már kirepültek a gyerekek és szívesen bevállalnak egy fiatalt, illetve a frissen kisgyerekes családok, ahol a saját 2-3 éves mellé bevállalnak még egy vagy több kisgyermeket

- magyarázta a szakértő. A korosztályra pontos adatot nem tudott mondani a szakértő, de összességében az látszik, hogy jellemzően a 40-es korosztály vállal nevelőszülői feladatokat. Szintén a tévhitek közzé tartozik, hogy sokan azt gondolják több gyereket köteles vállalni a nevelőszülő, de a szakértőtől megtudtuk, hogy valójában egyet is lehet, sőt valójában a felső korlát van megszabva. A törvényi előírás szerint a saját gyermeket is beleszámítva maximum 6 gyermeket lehet vállalni, de az SOS Gyermekfalva kommunikációs munkatársa elmondta, hogy ők törekednek ezt a felső korlátot 3 körül meghúzni.

A másik nagy kérdés az örökbefogadás esetén a lakóingatlan mérete, állapota és tulajdoni viszonya. A nevelőszülő biztosítja a gyermek részére a saját otthonában nyújtott gondoskodást. Az otthonának megfelelően száraz, világos és jól fűthetőnek kell lennie.

A nevelőszülők és a gyermekek külön szobákban élnek, amelyek legalább 6 négyzetméter alapterületűek.

- "ez az a pont, amit sokan nem tudnak teljesíteni, így hiába felelnek meg minden kritériumnak, végül mégsem valósulhat meg a nevelőszülői szolgálta" - tette hozzá a szakértő. Ezek mellett a lakásnak minden szükséges bútorral, berendezéssel és eszközzel fel kell szerelve lennie a mindennapi életvitelhez. A gondozott gyermeknek az otthoni környezetében nem szabad hátrányos helyzetbe kerülnie a nevelőszülők saját gyermekeihez képest. Egy szobában legfeljebb 4 gyermeket lehet elhelyezni, de ez az előírás rugalmasan alkalmazható a gyermekek érdekében. Varró Gabriella azt is hozzátette, hogy

nem kötelező elvárás, hogy a lakás saját ingatlan legyen, de ebben az esetben a tulajdonosnak írásban kell hozzájárulnia a folyamathoz

- magyarázta, valamint az is fontos, hogy a nevelőszülőnek határozatlan idejű bérleti szerződéssel kell rendelkeznie. Arra vonatozóan, hogy a már nevelőszülőknél lévő gyermekek helyzetét mennyire ellenőrzik a szakértő elmondta, hogy alapvetően a törvény előír egy gyermekvédelmi gyámot, aki írásban kommunikál a szülőkkel, ha segítségre lenne szükség. De az SOS- Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány egy nevelőszülői tanácsadót és pszichológust is biztosít a nevelőszülőknek. Varró Gabriella elmondta, hogy a szakértői kontroll nagyon fontos, hogy jól sikerüljön a gyerekek nevelőszülőhöz kerülése, azonban sajnos a szakember hiány igen látványos a szektorban, így nem mindig teljesül a megfelelő kontroll, az igen alapos kiválasztási folyamat ellenére sem.

Az elmúlt évek adatai

A KSH adatai honlapján elérhetőek 2004-től 2022-ig a nevelőszülőkhöz kerülő gyermekek száma. A következő ábrán egy vonaldiagram segítségével érzékeltetjük, hogy a vizsgált periódusban hogyan alakultak az adatok a témában.

Jól látható, hogy egy erőteljes növekedés látszik 2004-ről 2022-re de az általunk megkérdezett szakértő elmondta, hogy bár valóban növekedés látható, a nevelőszülőkhöz kerülő gyerekek számában, ez nem feltétlen jelenti azt, hogy több felnőtt vállal gyermeket.

Ez a növekedés részben annak tudható be, hogy egyre több család vállal több gyermeket nevelőszülői pozícióban, de sajnos nem a nevelőszülők száma növekedett ilyen mértékben. Még mindig legalább 2 000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből

- magyarázta, majd hozzátette, hogy persze olyan is előfordul, főleg a nagyon speciális igényű gyerekek esetén, hogy a lakásotthonok, vagy az egyes pszichiátriai vagy más problémára specializálódott intézmények jobban beválnak, mint a nevelőszülői rendszer. Valamint arra is figyelni kell, hogy racionalizálva legyen az egy nevelőszülőhöz kerülő gyermekek száma. Ahogy fentebb is írtuk, jelenleg ez a szám saját gyermekkel együtt maximum 6, de Varró Gabriella hangsúlyozta, hogy

sokszor a probléma az, hogy kiégnek a nevelőszülők. Nem könnyű egyszerre sok gyermekkel, pláne, ha van közte olyan, akinek valamilyen speciális igénye vagy problémája van. Ezért nagyon fontos figyelni, hogy mennyi gyermek kerül egy szülőhöz, mert ez hosszútávon sem a gyereknek, sem a nevelőszülőnek nem jó

- mondta az SOS- Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának kommunikációs szakértője. A következő ábrán azt szemléltettük az elérhető adatok alapján, hogy 2004 és 2022 között átlagosan mennyi ideig tartózkodott egy gyermek egy-egy nevelőszülőnél.

Jól látható, hogy a legdominánsabb intervallum az 1 és 5, illetve az 5 és 10 év, tehát összességében elmondhatjuk, hogy a legtöbben 1-10-ig tartózkodnak a nevelőszülői rendszerben. A szakértő arra a kérdésünkre, hogy a gyermekek eredeti családba való visszakerülése mennyire gyakori, elmondta, hogy

nagyon ritka. Inkább az a jellemző, hogy a gyerekek a rendszerben maradnak. Alapvetően három kimenetel lehetséges. Visszakerülnek az eredeti családjukhoz, vagy örökbe adják őket, vagy a rendszerben maradnak

- magyarázta. Majd hozzátette, hogy a 18 éves kort betöltöttek esetén ők dönthetnek. Mehetnek fiataloknak szánt otthonokban, de bizonyos ideig a nevelőszülőknél is maradhatnak. Abban az esetben, ha dolgoznak hivatalosan 21 éves korukig maradhatnak a nevelőszülő rendszerben, de ha tanulnak, akár 30 éves korukig is.