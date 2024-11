Figyelem! Megszűnik az Ügyfélkapu: így jelentkezz át az Ügyfélkapu pluszba, lépésről-lépésre

A hagyományos Ügyfélkapu 2025 januárjában megszűnik, helyét új online ügyintézési lehetőségek veszik át. Az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) applikációja elérhetőek lesznek a jövőben, azonban sokan aggódnak az adataik biztonsága miatt az egységesített online térben. Cikkünkben igyekszünk részletesen bemutatni, hogyan kell átjelentkezni a régi, hagyományos Ügyfélkapuból az Ügyfélkapu+-ba.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, 2025. január 16-tól megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu rendszer, és nem lehet majd többé belépni a hagyományos felhasználónév+jelszó párosítással a fiókunkba. Azonban az online ügyintézési lehetőségek továbbra is elérhetőek lesznek a magyar állampolgárok számára. Ebben a cikkben részletesen szeretnénk bemutatni ábrák segítségével is, hogyan lehet átjelentkezni az új felületre. A módosítást mindenkinek kulcsfontosságú elvégezni, ugyanis aki nem végzi el a folyamatot 2024 év végéig, az elveszti a hozzáférést a fiókjához.

Előzmények

Az utóbbi években egyre inkább hozzászokhattunk ahhoz, hogy a legtöbb ügyintézési folyamatot már nem szükséges személyesen, a kijelölt kormányablaknál intézni. A hosszas sorban állás helyett ma már kényelmesen, online is elérhetjük ezeket a szolgáltatásokat. Az ilyen felületek használatához az Ügyfélkapu nyújt belépési lehetőséget, amely egy hitelesítési rendszerként működik, biztosítva adataink védelmét. Korábban az Ügyfélkapu-regisztráció csak személyesen volt elvégezhető, ami a felhasználók számára plusz biztonságot jelentett.

Azóta azonban egyszerűsödött a folyamat, és már eSzemélyi használatával is lehetőség van elektronikus regisztrációra. Januártól azonban az eddig megszokott rendszer jelentős átalakuláson megy keresztül: új belépési módokat kell majd használnunk személyes adataink és az ügyintézési felületek eléréséhez.

Az Ügyfélkapu megszűnésének hírére gyorsan megjelentek a közösségi médiában és a sajtóban félrevezető információk, illetve rémhírek. A változás lényege, hogy a 2022 óta működő, kétfaktoros hitelesítéssel ellátott Ügyfélkapu+ váltja fel a hagyományos rendszert. Ezzel párhuzamosan a központi digitalizáció jegyében szeptemberben indult el a Digitális Állampolgárság Program, amelynek hírei gyakran összekeveredtek az Ügyfélkapu+ bevezetésével.

A Digitális Állampolgárság koncepciója sokak számára még idegen, és az újításokkal szembeni bizalmatlanság miatt felháborodást váltott ki, amikor olyan hírek terjedtek, hogy a jövőben már csak a DÁP vagy a személyes ügyintézés lesz elérhető az Ügyfélkapu inaktiválása után.

Januártól búcsút intünk az Ügyfélkapunak

Január 16-tól az Ügyfélkapu megszűnik, de ez nem jelenti az online ügyintézés végét. A változás csupán a belépési és hitelesítési folyamatot érinti, ahogy azt korábban is említettük. Az Ügyfélkapu felületén már most feltűnik az üzenet: „Váltson Ügyfélkapu+-ra vagy DÁP mobilalkalmazásra!”

Az új rendszerben a hagyományos Ügyfélkapu-belépési lehetőséget kivezetik, és csak a kétfaktoros hitelesítéssel működő, biztonságosabb Ügyfélkapu+ vagy a DÁP mobilalkalmazás használatával érhetjük el a Személyre Szabott Ügyintézési Felületet (SZÜF).

Az átállás nem zárja el az online ügyintézés lehetőségét azoktól sem, akik nem regisztrálnak a DÁP rendszerébe. Számukra az Ügyfélkapu+ továbbra is biztosít hozzáférést. Akik viszont már használják a DÁP mobilalkalmazást, egyszerűsíthetik életüket, mivel ezen keresztül minden ügyintézési folyamatot egy helyen kezelhetnek.

Célszerű az Ügyfélkapu+ alkalmazásba még január 15. előtt átregisztrálni, ezután ugyanis már csak a Digitális Állampolgárság Programra való regisztrációra lesz lehetőségünk.

A kormány tervei szerint egyébként az Ügyfélkapu+ is csak 2025. december 31-ig lesz használatban, a Digitális Állampolgárság azonban azt követően is üzemel, ezért érdemes áttekinteni az arra való regisztráció részleteit is.

Ügyfélkapu plusz átjelentkezés: mire van szükség hozzá?

Rendelkezni kell korábbró meglévő Ügyfélkapu regisztrációval

Rendelkezni kell valamilyen okoseszközzel (okostelefon, tablet)

Rendelkezni kell hitelesítő alkalmazással

Így jelentkeztethetjük át régi Ügyfélkapu fiókunkat az Ügyfélkapu+ alkalmazásba

Ebben a pontban igyekszünk részletesen, lépésről lépésre végigvezetni a folyamaton, amelynek a végén

Töltsd le az okostelefonodra Google Authenticator nevű alkalmazást. Ez mindenkinek megtalálható a Google Playen vagy az AppStore-ban. Itt egyszerűen add meg az alkalmazásban az Ügyfélkapuhoz is tartozó e-mail címed. Alternatív megoldásként használhatod az alkalmazás QR-kód olvasó funkcióját is, de erről majd egy kicsit később.

A Google Authenticator felülete

Először ugyanis keresd fel az Ügyfélkapu oldalát és jelentkezz be meglévő Ügyfélkapu fiókodba.

Az Ügyfélkapu bejelentkező felülete

Bejelentkezés után egy üzenet fog fogadni, amelyből kiderül, hogy 2025 január 16-tól az Ügyfélkapus bejelentkezés meg fog szűnni. Itt majd az Ügyfélkapu+ igénylése gombra kell kattintani.

Ügyfélkapu bejelentkezési lehetőségek

Kattints a "Tovább az Ügyfélkapu+ igényléséhez" gombra.

Az Ügyfélkapu+ igénylése

Olvasd be telefonoddal a kapott QR-kódot, vagy add meg Ügyfélkapuhoz tartozó korábbi jelszavad, és a Google Autheticatorban kapott azonosító kódot.

Bejelentkezés az Ügyfélkapu+-ba.

Nincs több teendőd, az Ügyfélkapu+ fiók igénylése megtörtént, a későbbiekben az itt bemutatott módokon tudsz bejelentkezni, a bejelentkező oldalon az Ügyfélkapu+ lehetőség kiválasztása után. Érdemes azonban a regisztráció után megjegyeztetni a bejelentkezési adatainkat, hiszen az Ügyfélkapu regisztrációjához hosszú és bonyolult jelszó megadása szükséges, amelyet az ember legtöbbször képtelen fejben tartani a mindennapokban.

A sikeres igénylés

A cikk végén szeretnénk még egyszer kihangsúlyozni, hogy az Ügyfélkapu+ alkalmazás 2025 végén fog megszűnni, addig azonban az ügyintézés legfőbb módja ez marad. Az azonosítás a vállalkozók számára különösen fontos, napi rutin lehet, ezért nekik érdemes könyvelőjükkel egyeztetni mind az Ügyfélkapu+, mind a Digitális Állampolgárság Programba való átjelentkezés kapcsán.