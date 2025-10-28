A Bankmonitor szerint nagyságrendileg 100 ezer ember élhet ezzel az új, jelentős kedvezménnyel.
Komolyan nem kell senkinek a támogatás?! Egyelőre nem kígyóznak a sorok az állami ingyenpénzért
Az Energiaügyi Minisztérium jelentősen módosította az energetikai otthonfelújítási program feltételeit, miután a másfél éve indult támogatási rendszer kihasználtsága elmaradt a várakozásoktól - derül ki a G7 cikkéből.
A 2023 nyarán indult energetikai otthonfelújítási program (OFP) eddigi eredményei alapján a minisztérium újabb könnyítéseket vezetett be. Az elmúlt 15 hónapban összesen 8400 igénylés érkezett be, közel 47 milliárd forint értékben, ami azt jelenti, hogy a pályázók átlagosan 5,6 millió forintra pályáztak.
A program keretében eddig a pályázók valamivel több mint felének fizettek ki összesen 19 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a ténylegesen megvalósult projektek átlagos értéke körülbelül 4,2 millió forint körül alakult, jóval a korábbi 6 milliós plafon alatt.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024 novemberétől erősen visszaesett az érdeklődés a program iránt. Míg korábban havonta körülbelül 500 új kérelem érkezett, az április és szeptember közötti időszakban már csak havi 360 pályázatot nyújtottak be. A 73 milliárd forintos keretből eddig mindössze 19 milliárdot (26 százalék) fizettek ki, és az igényelt összeg is csak a keret 64 százalékát teszi ki.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot: a maximális támogatási összeget 6 millióról 10 millió forintra emelték, a hitelnél az önerőt 15-ről 5 százalékra csökkentették, a maximális futamidőt pedig 12-ről 15 évre növelték. Ezekkel az intézkedésekkel lényegesen alacsonyabb lett a belépési küszöb, és csökkent a havi törlesztőrészlet is.
Szakértők szerint azonban még ezek a könnyítések sem feltétlenül elegendőek ahhoz, hogy jelentősen megnövekedjen az érdeklődés. A program egyik fő problémája a bürokratikus bonyolultság, valamint az, hogy a pályázóknak nincs megfelelő szakmai segítségük az energetikai felújítások tervezéséhez és kivitelezéséhez.
Pálffy Anikó, a Magyar Energiahatékonysági Intézet szakértője szerint "igazán vonzó akkor lenne a program, ha lenne mögötte független és minél inkább egyablakos ügyintézési és kivitelezési lehetőség".
Az OFP népszerűségét az is csökkenti, hogy párhuzamosan fut az ingyenes padlásfödém-szigetelési program, amely az energiakereskedők törvényi kötelezettségein alapul. Sokan inkább ezt a lehetőséget választják, mielőtt egy nagyobb hitelbe belevágnak.
Bár a kölcsönkérelmeket 2027 március végéig be lehet nyújtani, kérdéses, hogy a jelenlegi könnyítések elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy jelentősen növekedjen az érdeklődés a program iránt.
