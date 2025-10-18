Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek.
Erről minden ügyfélnek tudnia kell: nagy változások jönnek, megszűnik a lakossági OTPdirekt internetbank - Ez a teendő a következő hónapban
Egy hónap múlva, 2025. november 18-tól a lakossági OTPdirekt internetbank megszűnik. Helyét átveszi az új OTP InternetBank, amely korszerűbb és kényelmesebb használatot biztosít - közölte ügyfeleivel az OTP. Mutatjuk, mit kell tenni az átálláshoz.
Az új felület használatához egy online regisztráció szükséges, ekkor tudja megkötni Digitális Szolgáltatási Szerződését is. Ezt könnyedén, néhány lépésben elvégezheti az OTPdirekt „Új internetbank regisztráció” menüpontjában - írja a bank. "Ha Ön már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, akkor nincs teendője" - közölték.
2025. november 18-tól az OTPdirekt szolgáltatásaiban további változások is életbe lépnek. Ezekről részletesen az OTP honlapján lehet olvasni. A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek.
Milyen szolgáltatásokat érint még a kivezetés?
A lakossági OTPdirekt Internetbank megszűnése után ezek a szolgáltatások sem lesznek elérhetők:
- OTPdirekt Bróker
- SmartBróker alkalmazás
- Értékpapír Kontroll
- Reggeli Egyenleg
- Interaktív SMS
2025. november 18-tól már csak új, Digitális Szolgáltatási Szerződést lehet kötni, lakossági OTPdirekt szerződést nem.
Milyen felületen kezelhetők a befektetések a jövőben?
2025. november 18-tól online már kizárólag az OTP Bank újgenerációs csatornáin intézhetik befektetéseiket az ügyfelek, ha van Digitális Szerződésük.
- Tőzsdei megbízások: Befektetési platformon keresztül az OTP SingleMarket felületén kereskedhetnek részvényekkel, ETF-ekkel, certifikátokkal, warrantokkal és devizákkal bárhonnan, a nap 24 órájában.
- Egyéb befektetési szolgáltatások: Lakossági állampapírok, kötvények és befektetési jegyek adásvételét az OTP internet- és mobilbankban intézhetik.
Hogyan változnak az SMS Kontroll szolgáltatások?
2025. november 18-tól az SMS Kontroll szolgáltatások közül változatlanul működnek az alábbiak:
- SzámlaKontroll
- KártyaKontroll
- BeszedésKontroll
Az Értékpapír Kontroll szolgáltatás megszűnik.
- A Kontroll szolgáltatások beállításait már nem tudja módosítani (pl. telefonszám, limitek).
- Az SMS értesítések beállításain az új OTP internet- vagy mobilbankban tud változtatni, az Értesítések beállítása menüpontban.
- Az OTPdirekt Kontroll SMS szolgáltatásokat az új OTP internet- vagy mobilbank Értesítések beállítása menüpontjában is le tudja mondani.
Milyen OTPdirekt szolgáltatásokat nem érint a változás?
Az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás továbbra is változatlanul használható. Nem lakossági ügyfelek továbbra is használhatják a vállalati OTPdirekt Internetbankot és a vállalati OTPdirekt szerződés számlakörébe bevont lakossági számláikat is elérik.
Hogyan változnak a díjak 2025. november 18-tól?
Nem vonjuk le a számlájáról az OTPdirekt szolgáltatások alap havi díját, ha rendelkezik az új OTP internet- és mobilbank használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződéssel. Ha nem köti meg Digitális Szerződését, az OTPdirekt szolgáltatások díjai változatlanok maradnak. Az OTPdirekt Bróker havi díját a szolgáltatás megszűnése miatt nem számítják fel. Ha van beállított Kontroll szolgáltatás, annak havi és SMS díjai nem változnak.
