Figyelem! Durván belenyúlnak az Otthon Start szabályaiba: erről mindenkinek tudnia kell

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start támogatott lakáshitel feltételeit módosító rendelet tervezetét. Az első hónap tapasztalatai alapján több könnyítést vezetnek be, amelyek szélesebb kör számára tehetik elérhetővé a maximum 3 százalékos kamatozású hitelt.

Az első lakásszerzők számára kialakított Otthon Start hitel rendkívüli népszerűségnek örvend a szeptemberi indulás óta. Egyes adatok szerint munkanaponként átlagosan ezer igénylést nyújtottak be az érdeklődők. A felhalmozódott tapasztalatok alapján a kormány most több ponton is módosítaná a feltételrendszert - vette észre a Bankmonitor.

A tervezet egyik legfontosabb könnyítése a tulajdonjogi korlátozásokat érinti. Bár továbbra is elvárás, hogy az igénylőnek az elmúlt 10 évben ne legyen belterületi lakóingatlana, a módosítás rugalmasabbá teszi ezt a szabályt. Az új szabályozás szerint nem jelent problémát, ha egy időben két, egyenként 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaddal rendelkezett az igénylő, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi tulajdonjog 180 napon belül megszűnt.

További három könnyítés is megjelenik a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban. Nem kizáró ok, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontották vagy a bontást hatóság rendelte el. Szintén elfogadható, ha az igénylőnek legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi lakóingatlana van vagy volt. Harmadik kivételként a haszonélvezettel terhelt ingatlanok esetében, ha a haszonélvező jelenleg is (vagy az értékesítésig) az ingatlanban lakik, az sem jelent akadályt.

A társadalombiztosítási jogviszony igazolásánál is megjelennek könnyítések. Az Európai Unió intézményeinek az EGT területén dolgozó magyar állampolgárai is jogosultak lehetnek a támogatott hitelre, még ha külföldi TB jogviszonnyal rendelkeznek is. Emellett mentesülnek a TB jogviszony igazolása alól azok, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek, illetve a megváltozott munkaképességűek.

Az építkezések finanszírozásánál is kedvező változások várhatók. A tervezet szerint kikerülne a 2022. január 1-jei határidő, így a korábban megkezdett építkezések befejezésére is igénybe vehető lenne a támogatott hitel. Emellett a folyósítás is rugalmasabbá válhat: megfelelő pótfedezet esetén a hitel akár az adott készültségi fok elérése előtt, előzetesen is folyósítható lenne, bár az első részlet nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30 százalékát.

A korábbi támogatások visszafizetési kötelezettsége sem jelent feltétlenül akadályt a jövőben. Ha a visszafizetést gyermekvállalás nemteljesítése miatt rendelték el, és az igénylő igazolja, hogy méltányossági kérelmének a kormányhivatal helyt adott, akkor jogosult lehet az Otthon Start hitelre. Ilyen méltányossági ok lehet például a megváltozott munkaképesség, a gyermek betegsége vagy fogyatékossága, sikertelen reprodukciós eljárások vagy a gyermekvállalás orvosilag igazolt ellenjavallata.

A társadalmi egyeztetésre 8 nap áll rendelkezésre. A végleges jogszabály megjelenését követően a változások a kihirdetés után 30 nappal lépnének életbe. A módosítások összességében több élethelyzetben lévő érdeklődő számára tehetik elérhetővé a támogatott hitelt.

