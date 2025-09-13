Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Tragédia Nagykanizsán: megöltek egy férfit, folyik a nyomozás
Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Közlésük szerint a rendőrségre pénteken 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy férfit.
Az eddigi információk szerint egy 60 éves férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.
A zalai nyomozók a helyszínen elfogták az elkövetőt. Emberölés miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.
Magyarországon jelentős eltérés mutatkozik a hivatalos lakcímnyilvántartás és a tényleges lakóhely szerinti népességszámok között.
Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
Ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását.
Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye
Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt
Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni.
Országosan az érdeklődések 57 százaléka az 50 millió forint alatti, további 34 százaléka az 50–100 millió forintos lakásokra irányult az Otthon Start Program szeptemberi indulását...
