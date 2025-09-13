2025. szeptember 13. szombat Kornél
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
börtön, rács mögött, kaiser ede
Otthon

Tragédia Nagykanizsán: megöltek egy férfit, folyik a nyomozás

MTI
2025. szeptember 13. 17:11

Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Közlésük szerint a rendőrségre pénteken 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy férfit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eddigi információk szerint egy 60 éves férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.

A zalai nyomozók a helyszínen elfogták az elkövetőt. Emberölés miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #rendőrség #börtön #nyomozás #gyilkosság #police.hu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:39
17:11
17:04
16:04
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
2 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
2 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
3 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
1 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító
biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet. Szervezeti forma szerint háromféle lehet: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet vagy biztosító egyesület.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 16:04
Ebben az országban milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: csak egy dologra figyelj!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 13:01
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 15:59
Itt a titkos fegyver: így alakítják át a jövő mezőgazdaságát