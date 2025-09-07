Hatalmas bejelentést tett a MOHU: sok magyarnak tesznek ezzel óriási szívességet

A Mohu Budapest átmenetileg vállalja a lomtalanítás utáni takarítás költségeit azokon a területeken, ahol a kerületi önkormányzatok erre nem hajlandóak, annak érdekében, hogy biztosítsák a fővárosi utcák tisztaságát - írja a HVG.

A vállalat pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy a döntés célja a kerületi önkormányzatokkal való eredményes egyeztetés és közös megoldás megtalálása.

A bejelentés előzménye, hogy Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere nyilvánosan bírálta a Mohut, mivel állítása szerint a vállalat idén nem hajlandó elvégezni a takarítást a saját tulajdonát képező hulladék elszállítása után. A polgármester jogi lépéseket és demonstratív akciót is kilátásba helyezett, amennyiben a helyzet nem rendeződik.

A Mohu közleményében kifejtette, hogy céljuk a megegyezés és a párbeszéd az érintett kerületekkel, hogy hosszú távon fenntartható megoldás szülessen. Ugyanakkor rámutattak, hogy a koncessziós szerződés értelmében feladatuk csak a lomok elszállítása, míg az ezt követő tisztasági takarítás és a lomnak nem minősíthető tárgyak eltávolítása az önkormányzatok, a Főváros vagy egyéb ingatlantulajdonosok kötelessége.

A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett, ami a fővárosi és kerületi politikusok ellenállása miatt végül meghiúsult.