2025. szeptember 7. vasárnap Regina
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halom bútorhulladék kültéri lomtalanítás
Otthon

Hatalmas bejelentést tett a MOHU: sok magyarnak tesznek ezzel óriási szívességet

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 09:28

A Mohu Budapest átmenetileg vállalja a lomtalanítás utáni takarítás költségeit azokon a területeken, ahol a kerületi önkormányzatok erre nem hajlandóak, annak érdekében, hogy biztosítsák a fővárosi utcák tisztaságát - írja a HVG.

A vállalat pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy a döntés célja a kerületi önkormányzatokkal való eredményes egyeztetés és közös megoldás megtalálása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentés előzménye, hogy Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere nyilvánosan bírálta a Mohut, mivel állítása szerint a vállalat idén nem hajlandó elvégezni a takarítást a saját tulajdonát képező hulladék elszállítása után. A polgármester jogi lépéseket és demonstratív akciót is kilátásba helyezett, amennyiben a helyzet nem rendeződik.

Kapcsolódó cikkeink:

A Mohu közleményében kifejtette, hogy céljuk a megegyezés és a párbeszéd az érintett kerületekkel, hogy hosszú távon fenntartható megoldás szülessen. Ugyanakkor rámutattak, hogy a koncessziós szerződés értelmében feladatuk csak a lomok elszállítása, míg az ezt követő tisztasági takarítás és a lomnak nem minősíthető tárgyak eltávolítása az önkormányzatok, a Főváros vagy egyéb ingatlantulajdonosok kötelessége.

A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett, ami a fővárosi és kerületi politikusok ellenállása miatt végül meghiúsult.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Budapest #lomtalanítás #hulladék #kerületek #mohu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:28
08:28
07:45
06:00
22:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
2025. szeptember 5.
Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 7. vasárnap
Regina
36. hét
Szeptember 7.
Bányásznap
Szeptember 7.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
2
1 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
2 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
4
3 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
5
4 hete
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 06:00
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
Agrárszektor  |  2025. szeptember 7. 09:34
Itt a nagy terv: komoly változások jönnek a Kis-Balatonnál