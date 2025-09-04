2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Tűzoltó egy tűzoltótömlővel vizet permetez egy égő autó lángjaira, amelyből sűrű füst száll fel.
Otthon

Szörnyű tűz ütött ki Borsodban: áldozatok követelt a tragédia

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 08:14

Szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában- írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében. 

A tűzoltók a korábban vendéglátóhelyként üzemelő ingatlan lángjait több oldalról oltották, és fékezték meg. Az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

A leggyakrabban egyedül élő, vagy idős emberek esnek a tüzek áldozatául, az okok között még mindig előkelő helyen van a dohányzás. A mostanihoz hasonló esetek megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni rokonainkra, szomszédainkra, és füstérzékelőt telepíteni otthonukba.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #tűz #katasztrófavédelem #vendéglátóhely #tragédia

