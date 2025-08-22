Fontos rezsiváltozást jelentett be az MVM: rengeteg magyar villanyszámláját érinti

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes közölte, az MVM Csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámláka.

A miniszterhelyettes a közösségi médiában számolt be arról, hogy tavasszal felkérte a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére, amelyekkel mostanra el is készültek.

Mint írta, szeptembertől így lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogy ha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlákat kapjanak.

Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Költségeik így jellemzően a téli hónapokban megugorhattak. A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük.

Az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA