Gazdátlanul rohad le a magyar csúcsmilliárdos luxusvillája: kutyának sem kell, pedig csak a telek százmilliókat ér

2025. augusztus 7. 08:45

Egykor a magyar gazdasági elit központi alakja volt, ma már csak kifosztott villája emlékeztet Kapolyi László hajdani hatalmára. A budai Béla király úton álló, különleges formájú épületből milliárdos üzleteket irányított, főként az ukrán áramimport révén. Az egykori szocialista politikus és milliárdos a 2000-es években még mesés vagyon felett rendelkezett, de élete végére mindenét elveszítette. A villája ma gazdátlanul pusztul, belső értékeit elhordták, felbecsülhetetlen értékű ásványgyűjteményének is nyoma veszett.

A budai Béla király úton, az ország egyik legdrágább utcájában kifosztva és üresen áll Kapolyi László, a szocialista múltú milliárdos egykori villája – írja a Blikk. A különleges sci-fi űrbázisra emlékeztető épület egykor a magyar energiaellátást meghatározó döntések helyszíne volt, ma azonban pusztulóban van, és gazdátlannak tűnik. Ugyanakkor már csak a lokáció miatt még a jelenlegi, romos állapotában is milliárdos értéket képvisel.

Kapolyi a rendszerváltás utáni gazdasági elit egyik emblematikus alakja volt, aki ukrán áramimporttal alapozta meg mesés vagyonát. Cége, a System Consulting, 1995-ben húszéves szerződést kötött az ukrán állami energiacéggel, és évi 1,5 millió megawattóra áramot hozott be Magyarországra, amelyen megawattóránként dollárokat keresett. Ez az üzlet évtizedeken át milliárdokkal gyarapította vagyonát, a 2000-es években a becslések szerint alsó hangon 10 milliárd forintja lehetett.

A lap emlékeztet, Kapolyi egykor országgyűlési képviselő is volt, a 2002-es választáson a Magyar Szocialista Párt területi listájáról szerzett mandátumot, négy évvel később a párt országos listájáról került be a parlamentbe.

2007-ben pedig vagyonbevallása szerint havi jövedelme 58 millió forint volt - ez még ma is bődületesnek számítana, nemhogy majd' 20 évvel ezelőtt.

A Béla király úti villa nemcsak lakóhelyként, hanem üzleti központként is szolgált. A többemeletes épület fénykorában luxust sugárzott, Kapolyi itt fogadta partnereit, és itt őrizte legendás ásványgyűjteményét is, amely mára nyomtalanul eltűnt.

A ház berendezéseinek mozdítható darabjai szintén eltűntek – az ingatlanról készült urbex-fotók teljes kifosztottságot mutatnak. Az üzletember 2014-ben, hosszan tartó betegség után hunyt el. Haláláig szinte teljesen elveszítette vagyonát, cégeit felszámolták, és magánéletét is súlyos anyagi nehézségek árnyékolták be.

Címlapkép: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

