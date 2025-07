Így lehet milliós bírság a nyári sütögetésből: erre most nagyon kell figyelni, hogy ne legyen baj

A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula miatt 2025. július 21-től tűzgyújtási tilalom lesz Magyarország teljes területén - közölte a Nébih. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így a tilalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani! Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni de a hatóság azt kéri, hogy inkább otthon is vedd elő a gáz égőfejet, elektormos grillt mert fa vagy faszén tüzelés esetén az izzó zsarátnokok több száz métert elrepülhetnek és meggyújtják az erdőt.

Sajnos az ország egész területén a kánikula és a tartós csapadékhiány következtében kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken egyaránt. Minden fás, száraz növényekkel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata. Az extrém száraz biomassza miatt gyors tűzterjedés alakul ki kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, amik akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. Az elkövetkező időszakban nem várható elegendő mennyiségű csapadék és az esetleges lokális kis mennyiségű eső sajnos nem jelent változást a tűzkockázatban. Erdőkben le sem ér a felszínre, illetve nyílt területen a szél és napsütés órák alatt felszárítja.

A helyenként erősödő szél tovább növeli a biomassza kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.

A fokozott tűzkockázatot mérlegelve, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, 2025. július 21-től Magyarország egész területén elrendeli a tűzgyújtási tilalmat - írták közleményükben. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhat a lakosság.

Repkedhetnek a bírságok

A tűzgyújtási tilalom megszegése esetén a szabálytalanságot észlelő hatóság bírságot szabhat ki, emellett azonban szabálysértési vagy környezetvédelmi eljárás is indulhat a vétkes ellen. A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben – különösen, ha jelentős környezeti kárt okozott a tűzeset – akár több millió forintra is rúghat. Sőt, ha a tűzesethez a tűzoltóknak is ki kell vonulnia, akkor azt is kifizettethetik a tűz okozójával.

Fontos tudni, hogy a tűzvédelmi bírság kifizetése nem mentesít sem a büntetőjogi, sem a polgári jogi felelősség alól, és a szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége is fennáll. A hatóságok fokozottan ellenőrzik a tilalom betartását, és súlyosabb esetekben akár bűncselekmény miatt is eljárás indulhat. Ha a tilalom megszegése miatt másoknak anyagi kár keletkezik, a károkozó személy polgári peres eljárásban kötelezhető a kártérítésre, amely további jelentős anyagi következményekkel járhat.