Csúnya meglepetés: horror gázszámlát kaphat sok magyar háztartás tavasszal, ezzel nem számoltak

A szokatlanul hideg 2025-ös április érezhetően megdobta a lakossági gázfogyasztást Magyarországon. A KSH adatai szerint áprilisban 23,2 százalékkal fogyott több földgáz, mint egy évvel korábban, azaz keményen kitolódott a fűtési szezon - februárban egyébként a lakosság több mint 54 százalékkal több gázt fogyasztott, mint egy évvel korábban. Mindez kellemetlen meglepetést hozhat a számlákon is, hiszen aki túllépte az adott hónapra járó, rezsicsökkentett árú mennyiséget, az már piaci áron fizet a többletfogyasztásért. Sokan számíthatnak csúnya meglepetésre elszámoláskor?

2025 áprilisában rendkívül hideg időszak köszöntött be Magyarországon, több helyen is áprilisi hidegrekordok dőltek meg. A híresen fagyos Bükk‑fennsíkon, a Mohos‑töbör mélyedésében hajnalonta nem egyszer –22 Celsius-fok körüli értékeket mértek, Nógrád megye magaslati településein, például Zabaron is –10 Celsius-fok körül alakult a hajnali minimum. A kevéssel alacsonyabban fekvő vidékeken is rendszeressé váltak a –4 fok alatti fagyok, miközben a nappali hőmérsékletek alig akartak felfelé kúszni, így a tavaszra jellemző enyhébb idő nem érkezett meg.

A hideghullám több egymást követő éjszakán át tartott, és a korai fagykárok súlyos problémát okoztak a gyümölcsösökben: egyes helyeken akár teljes terméskiesésre lehetett számítani. Április első hétvégéjén egy erős hidegfront hózáporokat is hozott az északi és hegyvidéki területekre.

És ez meglátszik a rezsistatisztikákon is: a KSH legfrissebb adatai szerint a lakossági földgázfogyasztás áprilisban 23,2 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

De egyébként összességében az év eleje is jóval hidegebb volt, mint 2024 első négy hónapja: idén januáron kívül minden hónapban többet fogyasztott a lakosság földgázból, mint egy évvel korábban.

Februárban például több mint 54 százalékkal több fogyott, mint egy évvel korábban!

Így pedig joggal merülhet fel a kérdés, hogy készülhetünk-e a horror gázszámlákra: hiszen az MVM tavaly augusztustól megszüntette az időjárásfüggő elszámolást a rezsicsökkentett árú gázmennyiség esetében. Immár csak a hónap számít, a januári napokra jár a legtöbb, míg júliusra a legkevesebb rezsicsökkentett árú gáz.

A rögzített mennyiségű kedvezményes földgáz azokban a számlákban szerepel, amelyeket a diktálós ügyfelek kapnak saját mérőállás-bejelentés, becslés vagy éves leolvasás után, valamint a hőmérsékletfüggő részszámlázású ügyfelek havi részszámláiban és éves elszámolószámláiban. Emellett megjelenik az egyenletes részszámlázású ügyfelek éves elszámolószámlájában is. Ez akkor érvényes, ha az ügyfél gázzal fűt, tehát nem csupán főzésre és/vagy vízmelegítésre használja a földgázt, így a gázfelhasználása nem lineáris, azaz évszakosan ingadozó.

És itt járt jól, aki monitorozza a fogyasztását! Az MVM kalkulátora szerint az idén április elseje és 30-e között a kedvezményes árú gázmennyiség hozzávetőlegesen 147 köbméter volt, azaz aki ennél többet fogyasztott, a fennmaradó részt már nem a rezsicsökkentett áron fogják neki kiszámlázni - 747 forintot kell fizetni egy köbméterért a rezsicsökkentett 102 forintos tarifa helyett.