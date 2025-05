Ilyen nincs, brutál havazás csapott le május közepén: fehérbe borult a táj, mindenki meghökkent

Nagyot mennek a Fagyosszentek, elég rendes mennyiségű hó hullott a magasabban fekvő területeken.

Komoly havazás csapott le Erdélyben a Békás-szoros és a Gyilkos-tó környékén, Hargita megyében - ezt a MetFigyelő nevű Facebook-oldal adta hírül.

Arról már a Maszol számol be, hogy vasárnap havazott még a Gyimesekben és a Madarasi Hargitán is. Mint megjegyzik, a nép megfigyelés alapján erre valamennyire lehetett számítani, hiszen Pongrác-nap (május 12.) az egyik a fagyosszentek közül - és a korábbi években többször is előfordult már, hogy komolyabb havazás van ilyenkor.

Emellett persze a magasabban fekvő területeken mindig nagyobb esélye van havazásnak - nyilván a nyári hónapokat kivéve - így sokan annyira nem lepődtek meg, hogy május közepén havat látnak.

A MetFigyelő fotókat is közzétett a havazásról, ezt a lenti posztban tekintheted meg.