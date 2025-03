Kiderült végre, meddig várjuk az esőt: jót tesz a földnek, de egyszer eltűnik

Az elmúlt héten csökkent a csapadékhiány, még pár napig folytatódik a talajok feltöltődése, majd szárazabb időszak kezdődik - írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzésben azt is írják, hogy a múlt héten szombattól több hullámban is nedves légtömegek érkeztek a Kárpát-medencébe, sokfelé hullott újabb jelentős, 10-30 milliméter csapadék, és zivatarok is kialakultak. A legtöbb eső a középső országrészben fordult elő, míg északnyugaton csak pár csepp esett. Így tovább csökkent a csapadékhiány, az elmúlt 30 nap csapadékösszege az ország döntő részén 40-80 milliméter között alakul, amely sokkal több a sokéves átlagnál, sőt a 90 napos összeg is helyenként már meghaladja a szokásos értéket.

Sokfelé telítődött a talaj felső 60-80 centiméteres rétege, délnyugaton és északkeleten az 1-1,5 méteres mélységig is, sőt helyenként belvízfoltok jelentek meg. A telítettséghez képesti vízhiány az Alföldön és a Dunántúl északi részén 20-50 milliméterre csökkent a felső egy méteres rétegben, sokat javult tehát a helyzet március elejéhez képest - írták.

A múlt hét közepén komoly éjszakai fagyok voltak, a hőmérséklet sokfelé csökkent mínusz 3 és mínusz 8 Celsius-fok közé. Péntektől enyhébb léghullámok érkeztek, a hét végére megszűntek a fagyok és a nappali felmelegedés is erősödött. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet a múlt hét közepére 4-6 fokra esett vissza, jelenleg azonban már újra 10 fok körül alakul.

Az őszi vetések tavaszi fejlődése a március első felére jellemző meleg idő, majd a hónap közepétől érkezett esők hatására már intenzíven megindult, a kedvező időjárás következtében a gyengébben áttelelt őszi búza táblák is látványosan fejlődnek.

A korai csonthéjasok közül a kajszi és a mandula csaknem országszerte virágzik. A múlt heti fagyok a déli és középső területeken teljes virágzásban kapták a fákat, védekezés nélkül súlyos károkat okozhattak a termésben, északkeleten azonban még csak a rügypattanás fázisában érték őket.

Az előrejelzés szerint a jövő hét elejéig több hullámban várható összességében újabb 5-25 milliméter eső. A nagyobb mennyiség a déli területeken valószínű, folytatódik tehát a talaj feltöltődése, keddtől pedig egy szárazabb periódus kezdődik. A hőmérséklet a jövő hét elejére kissé visszaesik, a tartósabban borult, esős részeken csak 10 fok körüli maximumok várhatók. Ahogy a hét közepére kevesebb lesz a felhő, erősödik az éjszakai lehűlés, de a jelenlegi számítások szerint csak a fagyzugos helyeken lehetnek talajmenti fagyok, napközben pedig 15-20 fok lesz a jellemző a jövő hét közepén. A hosszabb távú, nagyobb bizonytalanságú előrejelzések szerint még érkezhet komolyabb hideghullám áprilisban.