Ezek most a legdrágább ingatlanok: nehéz helyzetben a kispénzű magyarok, sosem jön el az ő világuk?

Lendületes áremelkedés zajlott le a hirdetési árakat tekintve az elmúlt hónapokban a hazai ingatlanpiacon, ami a szakértők szerint mintegy 10 százalék körül alakult. A folytatás azonban bizonytalan - írja elemzésében az egyik ingatlanos cég.

Az elmúlt év ősze számottevő áremelkedést hozott a hazai ingatlanpiacon, elsősorban az áremelkedéssel kapcsolatos várakozások miatt. Az áremelkedés egyébként a tavalyi év egészére jellemző volt, csak az év első három negyedévében jóval lassabb ütemben történt, mint az utolsó negyedévben - hívta fel a figyelmet Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ha májustól decemberig nézzük az árváltozásokat, akkor például a panellakásoknál mintegy 10 százalékos drágulás következett be, vagyis 3-5 millió forinttal emelkedett az áruk.

Az őszi hónapokban nagyon rövid idő alatt lezajlott egy jelentős áremelkedés, így azt lehetett mondani, hogy az év során bekövetkezett egy tíz százalékos növekedés a kínálati áraknál, és november végére már magasabban jártak a kínálati árak, mint korábban bármikor - derült ki Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodája szakmai vezetőjének szavaiból is.

De Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív szakmai vezetője is úgy látta, hogy a tavalyi év utolsó hónapjaiban szinte kilőttek az árak: a hirdetési árakat tekintve mintegy 10 százalékos áremelkedést lehetett tapasztalni. Ami persze nem azt jelenti, hogy a valós értékesítési árak is ilyen mértékben emelkedtek volna - hangsúlyozta a szakértő.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője is azt érzékelte, hogy az őszi hónapokban megindultak a hirdetési árak felfelé, és a portfóliójuk mintegy 10-15 százalékánál már áremelési igényt jeleztek a tulajdonosok. Az áremelés mértékét mintegy 10 százalékra tette az egész évet tekintve.

Ugyanezt érzékelte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint 2024 negyedik negyedévében megkezdődött a drágulás az ingatlanpiacon, mely összességében a 10 százalékot is elérhette. Ennek okát a növekvő forgalommal és az áremelkedéssel kapcsolatos várakozásokban látta, miközben erősen kérdésesnek tartotta, hogy ezek a várakozások valósággá válnak-e.

De nem csak Budapesten volt érezhető a kínálati árak emelkedése, hiszen dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy néhány ingatlantulajdonos gyors és számottevő áremeléssel reagált ősszel a hírekre, ami viszont tovább apasztotta az érdeklődők motivációját. Az áremelkedés mértéke néhány hónap alatt elérte a 10 százalékot, de bizonyos szegmensekben még a 15-20 százalékos mértéket is.

Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője is arról számolt be, hogy a hirdetési árakat 2024 őszén elkezdték - vagy legalábbis megpróbálták - emelni az eladók, elsősorban azon hírek hatására, melyek az idei évre jelentősebb áremelkedést vetítettek előre. A szakértő szerint ez a jelenség még olyan ingatlanok esetében is megfigyelhető volt, melyekre már korábban is csak minimális volt az érdeklődés, elsősorban a magas ár miatt. És ha végül mégsem emeltek árat a tulajdonosok, akkor is kikötötték, hogy nem is csökkentenek, nyilván abban bízva, hogy úgymond “beérnek” majd az árak az általános ingatlanpiaci áremelkedés során - jegyezte meg az ingatlanközvetítő.

Máshogy érzékelte viszont a helyzetet Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője, aki szerint a Balatonnál nem következett be jelentősebb áremelkedés eddig. Mindössze annyi történt, hogy a közel három éve pangó piacon “újból van élet”. Ennek oka lehet az is, hogy a balatoni kínálatban jelenleg sok a feltorlódott ingatlan, ezért a vevőknek most bőven van miből válogatni, ez a túlkínálat pedig nyomást gyakorol az árakra. Azok az ingatlantulajdonosok, akik eddig kivártak, akkor tudják eladni az ingatlanaikat, ha nem emelnek a korábban elképzelt árakon.

A használt ingatlanok árai tehát gyakorlatilag nem változtak az elmúlt hónapokban a Balatonnál, ráadásul az újépítésű ingatlanok piacán tavaly 10-20 százalékos árcsökkenésre került sor amiatt, hogy a beruházók lépéskényszerbe kerültek. Ahhoz ugyanis, hogy egy projekt tovább tudjon haladni, értékesíteni kell az ingatlanokat

- magyarázta Krausz Gábor.

Áremelkedésre náluk szerinte csak akkor lehet számítani, ha a kereslet és a kínálat egyensúlyba kerül. Ez talán már 2025 második félévében bekövetkezhet, ekkor 5-10 százalékos áremelkedés lehetséges az év végéig. Az újépítésű lakásoknál is fokozatosan megszűnik majd az árcsökkentési kényszer, így ott is elkezdenek felfelé kúszni az árak. Erre több lépcsőben kerül majd sor, tavasszal egy 5 százalékos áremelkedés nem elképzelhetetlen.

Rácz Gyula László végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi turbulens ingatlanpiaci időszakban nagyon könnyű úgymond “alulpozícionálni” egy ingatlant, ezért úgy véli, hogy most különösen jól jöhet az ingatlanközvetítői segítség azoknak, akik a lehető legjobb árat szeretnék elérni az értékesítés során. Ha valaki nem látja át az ingatlanpiaci helyzetet, ami jelenleg nem is könnyű, akkor most nagyon mellé lehet lőni egy eladásnál.