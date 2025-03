Elő az ernyőket, nagy zuhé közeleg: kiadták a riasztást, itt jön az égi áldás

A héten - a maival együtt - az ország jelentős részén a márciusi havi átlagos mennyiségű, vagy azt kissé meghaladó csapadékra lehet számítani - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Tájékoztatásuk szerint már kedden is csapadékzóna borítja be az ország keleti felét, de a hét további részében is mozgalmas, esős időjárásra kell készülni.

Hozzátették: alapvetően továbbra is déli, délnyugati áramlással érkezik változó nedvességtartalmú levegő a Kárpát-medence fölé, a keddit követően elsősorban csütörtökön a nap első felében, majd pénteken és szombaton reggel, délelőtt várható nagyobb mennyiséget adó csapadékzónák érkezése, de a köztes időszakok sem lesznek teljesen csapadékmentesek.

Az előrejelzés szerint szerdától további jellemzően 15-35 milliméter csapadék érkezhet a hét legvégéig, de kisebb körzetekben 40 milliméternél is több eshet. Közölték azt is, péntekig még kitart az enyhe idő, de a hétvégére már visszaeshet a hőmérséklet, hétfőtől pedig északias áramlással már száraz és hűvös légtömegek érkezhetnek Magyarország fölé.