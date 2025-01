Sokkoló hírt kaptak, akik fával fűtenének most télen: erre a háztulajok többsége nem készült fel

A cserépkályha még mindig sok magyar otthon fűtési rendszereinek szerves része, ám használata nemcsak körülményes, de veszélyes is lehet. A kéménytüzek száma évről évre növekszik a fűtési szezonban, és sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a rossz tüzelési gyakorlat vagy az elhanyagolt kémények milyen súlyos balesetekhez vezethetnek. Cikkünkben megvizsgáljuk, miként előzhetjük meg ezeket a veszélyeket, és mit tehetünk azért, hogy a cserépkályhás fűtés ne csak hangulatos, hanem biztonságos is legyen.

A mostani téli szezont megelőző egy hónapban kiugró mértékben, 13 százalékkal drágult a fabrikett Magyarországon a KSH adatai szerint. A tűzifa mázsaára ennyire nem lőtt ki, de így is komoly pofonba futhat bele, aki a kemény hidegek beállta előtt kapkodva intézné a vásárlást. És itt nem csak az egyre szaporodó átverésekre kell gondolni: rengeteg pénzt bukhatunk azon is, ha nem ismerjük az egyes tüzelőfajtákat.

Az elmúlt egy évben kulcskérdéssé vált Magyarországon, hogy hogyan lehet a legolcsóbban megoldani a téli fűtést, hiszen a rezsiemelés óta az átlag felett fogyasztók a földgázért hétszeres árat fizethetnek, az áramért pedig majdnem háromszorosat - így, akinek például rosszul szigetelt, nagy energiaigényű háza van, annak fájdalmas lehet, ha beüt a hideg.

Sokan ráadásul a mai napig cserépkályhával fűtenek, ami sok esetben nem csak körülményes lehet, hanem életveszélyes is. A fűtési szezonban minden évben megszaporodnak a kéménytüzek, ám sokan tisztában van azzal, hogy ez miért van így. Egy nyilvános Facebook-csoportban most hasznos tanáccsal látták el azokat, akik továbbra is erre a fűtési megoldásra támaszkodnak. A poszt szerint:

A kéménytüzek két típusát lehet megkülönböztetni:

koromégés

kátránylerakódás égése

A koromégés során a kéményben lerakódott korom(por) ég el. A folyamat nem olyan veszélyes, mindössze pár percig tart, és a kicsapódott szilárd égéstermék (elemi szén) gyullad meg.

Kátrányégésről beszélhetünk, ha a porkorom, és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd meggyullad. Ez egy meglehetősen veszélyes folyamat, mivel magas az égő anyag égéshője, a hőmérséklet a 800-1.200 °C-ot is elérheti, az égés pedig 1-15 órán át tarthat, attól függően, hogy a lerakódott anyag milyen mennyiségű.

Mitől keletkezik kátrány?

Vizes nyers fától, amelynek 20 % feletti a relatív víztartalma.

Ha a tüzelés során kevés a levegő, a füstgáz hőmérséklete 74 °C alá csökken, a benne lévő vízpára kicsapódik, ami akár a lángtérben is bekövetkezhet.

Túlméretezett tüzelőberendezés esetén, amikor alacsony hőmérsékletű vízkörre nagy teljesítményű kazánt kötnek.

Hőfokszabályozós kazánok helytelen kialakítása során, ha a kazán automatikusan 60 °C-nál lezárja a levegőt, a visszatérő víz pedig lehűti a füstgázt.

A kéménytüzet úgy előzhetjük meg, ha a fenti problémákat kiküszöböljük. Az, hogy az adott helyen valóban kéménytűz volt-e, a kémény aljánál, azaz a koromzsáknál is megvizsgálható. Ha az ide lehullott korom habos, kézzel összemorzsolható, és jellegzetes, ammóniára hasonlító szagú, akkor egészen biztosan kátrány égett.

Enyhébb (+ 5-10 °C-os) időjárás esetén, amikor fojtottan tüzelünk, a kátrány akár 1-10 nap alatt is lerakódhat a kéményre, majd az első hidegnél – mikor jól megrakjuk a tüzet – egy aprócska szikra is elegendő ahhoz, hogy a kátrány begyulladjon. Ezt még a rendszeres kéményellenőrzés sem tudja megelőzni, mert a kátránylerakódás a fűtési szezon előtt – a szokásos kéményseprői ellenőrzésnél – még nem látható, pár hét múlva pedig már a tűzzel szembesülünk.



További kockázati tényezőt jelent a kéménybélelés: az eternitcső nem tűri jól a hőt, a melegtől elrobban; az alumínium cső pedig elolvadhat. A rendszer jellegű kéményeknek ellenállónak kell lenniük koromégéssel szemben. Ezt az MSZ EN 1443 szabvány szerint jelölik: “O”: koromégéssel szemben nem ellenálló; “G”: koromégéssel szemben ellenálló.

További kéményproblémák, amelyek tüzet okozhatnak:

kéményajtó hiányzik, vagy nincs kettős záródása;

a kémény vakolata hézagos, repedezett;

éghető anyagú a padló borítása;

a kémény közelében – 12 cm-en belül – éghető anyagú faszerkezet van beépítve;

a kéményfalazaton épületgépészet elem (pl. villamos kötődoboz) van elhelyezve;

ha a kéményfüst nem tömör, akkor a lineáris hőtágulás miatt meg tud nyílni a falazat.

A fűtési szezon kihívásai nemcsak a pénztárcánkat, hanem a biztonságunkat is érintik. Ezért a megfelelő tüzelőanyag kiválasztása, a kémények rendszeres ellenőrzése, és a szabályok betartása elengedhetetlen a hideg hónapokban.