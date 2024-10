Rossz hírt kaptak a vevők: új irányt vett a hazai ingatlanpiac, nem áll le a drágulás

A hazai lakáspiac, a lakáshitelezés és az ingatlanértékesítés idei eredményeiről és a várható trendekről szólt az az OTP Bank ingatlanpiaci sajtóháttérbeszélgetése, ahol komplex képet kaphattunk a lakáspiaci és a finanszírozási kérdésekről. Mint kiderült, megvan az új irány, a piac ismét szágult, igaz, a recesszió előtti eredményeket még messze vannak.

Kisebb nagyobb hullámzásokkal, de lényegesen erősebben teljesített idén eddig az ingatlanpiac, mint 2023-ban, ám a korábbi évek szárnyalása nem fog visszatérni még egy darabig. Jobban alakult az idei év, mint februárban számítottak rá: Q1-ben a KSH 36 százalékos, Q2-ben 20 százalékos növekedést mond a lakáspiacon az előző év azonos időszakához képest. Idénre összességében 25 százalékos növekedést becsülnek, a 130 ezres tranzakciószám a reális - mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont Kft. vezető elemzője egy kedd délelőtti sajtóbeszélgetésen. Az elmúlt 10 év átlaga 140 ezer tranzakció volt - tette hozzá. A nominált árak közel 10 százalékkal nőttek Q2-ben, az év egészére 8-10 százalékos növekményre lehet számítani.

Az alkuszint alakulása is jól leköveti ezt a trendet, a nyári 3 hónapban kicsit nőtt: 6,7%-ot tudtak alkudni a vevők a végső meghirdetett árból. Rekordok is dőltek, a budapesti paneleknél 1,6%-ot ért el, a községi házak esetében közel 10 százalékot is le lehetett alkudni.

18 százalékkal csökkent az új lakások építésnek volumene, építési engedélyek számában stagnáláshoz közeli értéket vár Valkó Dávid a teljes évre.

Európa egészére nézve az éves mutatókban a kontinens élen állunk mind forgalomban, mind árakban, de felemásan alakul a helyzet. 14 ország adott eddig adatot az Eurostatnak, ebből kiderül, hogy kelet európai országok viszik a prímet áremelkedésben, nyugat-európai országokban a sor végén állnak, olykor árcsökkenéssel.

Budapesten az újlakáspiac társasházi lakások esetében az első félévben 90 százalékkal nőtt a kínálat, ezzel párhuzamosan a forgalom is nagyot emelkedett, kétszeresére 2023 első félévéhez képest. Sorra indulnak az új projektek, ahol az értékestések dübörögnek, de az árnövekedés is töretlen. Idén 6500 új társasházi lakás átadása várható.

2025-ben a korábbi évek szárnyalása nem tér vissza, de az ideinél is erősebb év lehet. Enyhül az óvatosság, nő a fogyasztás, a recesszióból való kilábalás folytatódik. Élénkülhet a befektetési célú lakásvásárlás.

Az állampapírokból felszabaduló pénzek és a nyugdíjcélú megtakarítások felbontása nyomán is rengeteg pénz jelenhet meg az ingatlanpiacon, ahogy az 5%-os THM is sokakat vonzhat majd a piacra.

Forgalomnövekedést, drágulás jöhet a hazai ingatlanpiacon 2025-ben.

A kereslet is folyamatosan emelkedik

Ingatlanérdeklődésben 35 százalékos növekedés tapasztalható - számolt be Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ingatlankereső portál ügyvezetője. Tavaly sok volt a beragadt ingatlan, idén ezek aránya jelentősen csökkent. A téglalakások és az új építésű lakások növekedésnek indultak, a családi házak stagnálást, enyhe növekedést mutatnak.

Az albérlet négyzetméterárak közel 80%-ot növekedtek, a fővárosban 58 százalékos az emelkedés, 289 forint az átlag havonta.

A keresésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy 83 százalék eladó, 17 százalék kiadó lakást keres a zenga.hu-n.