Elképesztő, ami a hazai lakáspiacon készülődik: ennek sokan nem fognak örülni?

Erős évzárásra számítanak a szakértők az ingatlanpiacon, a Duna House által szeptemberre becsült 9754 tranzakció az előző havi értéket 4,8 százalékkal, az egy évvel korábbit 20,9 százalékkal haladta meg - közölte az ingatlanközvetítő hétfőn.

A cég becslése szerint 2024-ben eddig 92 ezer tranzakció valósult meg, így a várakozásoknak megfelelően a piac az előrejelzett 110-130 ezres sáv közepe körül fogja zárni az évet

A cégcsoport magyarországi adatai szerint a jelzáloghitel-piacon szeptemberben 112 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. Hozzátették, hogy a harmadik negyedévben az ország teljes területén a 20 millió forint feletti összegre szerződők aránya volt a legmagasabb.

Kelet-Magyarország kivételével országszerte csökkent az átlagos hitelnagyság az előző negyedévhez képest. Keleten jelentős emelkedés után 22,4 millió forintra nőtt az átlagos hitelösszeg, míg a nyugati országrészben 20 millió forint alá csökkent. A budapesti hitelfelvevők körében az átlagos hitelnagyság 26,6 millió forint volt.

Az ország teljes területén a 20 éves futamidőre szóló ügyletek aránya volt a legkiemelkedőbb ezúttal is - közölte a cég, hozzátéve, hogy Kelet-Magyarország kivételével mindenütt emelkedett a kiszámíthatóbb, legalább 10 évig fix kamatozású hitelek aránya.

A közleményben kitértek arra, hogy továbbra is 7000 feletti lakásszámmal várta az újépítésű otthont kereső vevőket a XIII. kerület az elmúlt negyedévben. Keresett lokáció továbbá Újbuda is, ahol ezúttal is 4000 körüli új lakásból válogathattak az érdeklődők. Négy kerületben, az I., a II., a VI. és a XII. kerületben haladta meg az újépítésű otthonok átlagos négyzetméterára a 2 millió forintot, a Terézvárosban és a II. kerületben pedig már 3 millió forintnál is magasabb áron kínálják az új lakásokat. A fővárosi újépítésű lakások átlagos négyzetméterára 2024 harmadik negyedévben megközelítette az 1,5 millió forintot a Duna House adatai szerint.