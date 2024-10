Drága hibát követhet el, aki ezt a készüléket nem tartja karban: most még lehet jó szerelőt találni

MTI Link a vágólapra másolva

Rohamléptékben emelkedik hazánkban is a háztartási klímák száma nemcsak a forró nyarak miatt, hanem azért is, mert költséghatékony fűtési megoldást kínálnak. A beruházással viszont nem érnek véget a feladataink, hiszen a garanciális feltételeknek is eleget kell tennünk a karbantartással, melynek hiánya később jelentős összegű javítási költséget is eredményezhet számunkra

Magyarországon a 2022-es népszámlálás alapján a lakások 27,6 százalékában van légkondicionáló, de a trendek és a piaci tapasztalatok alapján ez az arány jelentősen nőtt az elmúlt két évben. Annál is inkább jellemző ez a tendencia, hiszen az energiahatékony klímák népszerűsége ugrásszerűen megnőtt az utóbbi időben. A légkondicionálókkal kapcsolatban ugyanakkor sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a karbantartásuk éves szinten kötelező, és azzal hosszú távon a saját malmunkra hajthatjuk a vizet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Megéri a rendszeres karbantartás? Egy egyszerű lakossági split klíma karbantartásának ára általában 10-20 ezer forint között mozog alkalmanként, erről Tóma János, a Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatója beszélt. Egy folyamatosan karbantartott berendezés esetén, melyet akár évek óta ugyanaz a cég tart karban, jóval kedvezőbb karbantartási költségünk lehet, mint egy évek óta elhanyagolt berendezésnél, melyet sokkal nagyobb munka megfelelően tisztítani. Ha sürgős karbantartásra van szükség, adott esetben azért hívunk szerelőt, mert a berendezés a karbantartás elhanyagolása miatt már nem is működik megfelelően, és soron kívüli kiszállást kérünk, az jelentősen növelheti a költségeket – mutatott rá. A szakember úgy folytatta: az általános oldalfali splitek karbantartási költsége a legkedvezőbb. Ettől komplexebb beltéri egységek, például álmennyezeti kazettás vagy légcsatornás beltéri egységek karbantartása bonyolultabb, ezek karbantartása általában költségesebb. Ha egy háztartásban több beltéri egység is található, akkor kedvezőbb árakat kaphatunk, hiszen a szervizes egy kiszállás alkalmával több berendezés karbantartását is elvégzi, mondta. Kapcsolódó cikkünk: Kitálalt a szakértő: valójában ennyit bír egy klímaberendezés ebben a forróságban Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a legjobb időszak a karbantartásra a tavasz, mielőtt a nyári hőség beindulna, illetve ősszel, a fűtési szezon előtt. Ilyenkor a cégek kevésbé elfoglaltak, és gyakran kedvezményeket is kínálnak. A csúcsszezonban, vagyis nyáron nehezebb időpontot találni, és az árak is magasabbak lehetnek NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) – tette hozzá. Miért fontos egyáltalán a rendszeres felülvizsgálat? A rendszeres karbantartások elvégzése elvégzésével biztosítható, a berendezés üzemszerű működése és hosszú élettartama, mely élettani szempontból is kiemelten fontos. A beltéri egységben az üzemelés közben bejutó szennyeződések és kórokozók számos légúti betegség okozói lehetnek, egy elhanyagolt klímaberendezés esetén. Mindemellett a jótállás megőrzése miatt elengedhetetlenül szükséges a berendezések ellenőrzése. Így egészségünk és pénztárcánk megóvása szempontjából is megéri a megfelelő szakember által időszakosan átnézetni a készülékeket. – zárta gondolatait Tóma János.

Címlapkép: Getty Images

