Kitálalt a szakértő: valójában ennyit bír egy klímaberendezés ebben a forróságban

Míg a 2010-es évek elején a klímaberendezéseket szinte kivétel nélkül csak a nyári forróság enyhítésére használtuk, úgy ma már a technológia fejlődésének javarészt hűtő-fűtő eszközök érhetők el a piacon. Ezt a növekvő tendenciát lekövették a klímák energiahatékonyság és élettartam bővülés5-7 terén is, és bár továbbra sem örökéletűek, rendelkezésre állásuk időtartama jelentősen megnövekedett.

Nyár közepétől a forróság, ősztől pedig a fűtési szezon közeledte miatt ugrik meg érezhetően a kereslet a klímák iránt. Az érdeklődő ügyfelek pedig egyre gyakrabban teszik fel a kérdést: hány évre választanak légkondicionálót, meddig bírják erővel a legmodernebb eszközök?

A kérdésre összetett a válasz, és ehhez az időben is vissza kell ugrani legalább egy évtizedet, kezdte Tóma János, a Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatója. Akkoriban még a klímaberendezések 99 százaléka csak az otthonok hűtését látta el, de mindez szélsebesen változott meg. Mint fogalmazott, a vásárlók tudatosabbá váltak, ezért évről évre egyre elterjedtebb kiegészítő vagy fő fűtési megoldás lett a klímás fűtés.

A fűtési használat jóval intenzívebb és a fűtési szezon is hosszabb hazánkban, mint a hűtési. Emiatt a berendezéseknek le kellett követniük ezt a trendet, vagyis, hogy a korábbi évi néhány hét helyett akár 6-8 hónapot is folyamatosan üzemel egy berendezés

– fogalmazott a szakember. Úgy folytatta, ez meglátszik a klímák várható élettartamában is. Míg egy csak hűtésre használt berendezés várható élettartama körülbelül 12-15 év, addig egy egész évben üzemeltetett, vagyis hűtésre és fűtésre is használt berendezés 10-12 évet bír ki.

Garancia és karbantartás mindenek felett

Fontos, hogy mivel a piacon hatalmas a szórás, itt a minőségi eszközökről beszélünk, tehát vásárlás előtt mindig érdemes tájékozódni az eszköz paramétereiről.

Mivel a forgalmazók önszántukból adják a meghosszabbított jótállási időt, így megtehetik azt is, hogy extra feltételeket szabnak. Ezek márkánként, kereskedőnként és akciós időszakonként is változhatnak, így ennek is érdemes utána nézni a klíma kiválasztása előtt. Ezek között szerepelhet a teljesség igénye nélkül, hogy a telepítést kizárólag regisztrált klímaszerelő végezheti, szabályos beüzemeléssel, számlával igazolva, vagy hogy a rendszeres klímakarbantartást számlával kell igazolni. „A vezető klímamárkák esetében évente két alkalommal kérik a műszaki felülvizsgálatot, mely a gyakorlatban a gép hosszabb élettartama révén nyer értelmet” – zárta gondolatait a szakember.