Komoly rezsiváltozást jelentett be az E.ON: szinte minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek

Több mint 165 ezer új okosmérőt telepít szolgáltatási területén az E.ON Hungária Csoport, melynek célja a Dunántúli és Pest vármegye áramhálózatának teljes megújítása. Az új eszközök előnye, hogy leolvasásuk távolról történik, azaz a jövőben nem lesz szükség személyes leolvasásra.

Több, mint 165 ezer új okosmérőt telepít a Dunántúlon és Pest vármegyében az E.ON Hungária Csoport. A készülékek részben a családi otthonokba és egyéb ingatlanokba, részben ipari, vállalati létesítményekbe kerülnek. A szolgáltató az elmúlt években folyamatosan növelte szolgáltatási területén az okosmérők arányát, mely egy elemét jelenti annak a stratégiának, melynek célja a Dunántúli és Pest vármegye áramhálózatának teljes megújítása.

A hagyományos mérőórákat egyre több helyen váltják fel az újgenerációs, okos eszközök. Ezek külső megjelenésükben is modernek, az ügyfelek szempontjából azonban a legfontosabb tulajdonságuk, hogy szükségtelenné teszik a mérő személyes leolvasását. Ezek a készülékek ugyanis folyamatos kapcsolatban vannak az E.ON központjával, automatikusan küldenek és fogadnak adatokat.

Az új típusú okosmérők kifejezetten hasznosak azon ügyfelek számára, akik háztartási méretű napelemes rendszerrel rendelkeznek. A mérő kijelzőjéről könnyedén leolvasható, hogy az ügyfél mennyi energiát használt fel, vagy táplált vissza a hálózatba. A napelem tulajdonosok arra is használhatják az okosmérőt, hogy arra az időszakra időzítsék háztartási eszközeik használatát, amikor a napelemek a legtöbb energiát termelik.

Az okosmérők lehetőséget adnak olyan fontos kiegészítő szolgáltatásokra is, mint a napelemek távszabályozása, vagy az áramellátás távolról indított visszakapcsolása. Mivel a készülék folyamatosan gyűjti és továbbítja az adatokat, egy esetleges áramszünetről is csaknem azonnal értesülnek az energiavállalat szakértői. Ezen információk a gyors hibaelhárítást is segítik.