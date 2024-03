Lesújtó, ami kiderült a magyar csapvízről: erről mindenkinek tudnia kell, tényleg egészségtelen fogyasztani?

Biciklik, autók, csapvíz és a nőnap - csak néhány kulcsszó azon témák közül, amelyeket ezen a héten a Pénzcentrum szerkesztősége feldolgozott. Most egy csokorba gyűjtöttük 2024 10. hetének legjobb és legolvasottabb cikkeit, hogy ha lemaradtál valamelyikről, most pótolni tudd.

A 10. héten ismét igen széleskörűen vettük a témákat, egymástól - látszólag - igen messze álló dolgokat is alaposan megnéztünk és kiveséztünk. A Facebook-leállástól az új magyar lottójátékig mindent megírtunk ezen a héten, ami mindenkit foglalkoztatott, és pénteken természetesen nem mentünk el a nemzetközi nőnap mellett sem. Íme a hét legjobb és legolvasottabb Pénzcentrumos cikkei!

Ezen bukhat el az új üvegvisszaváltási rendszer: ítéletet hoztak a vásárlók az automatákról

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása arra világított rá, hogy a megkérdezettek többsége negatívan ítélte meg az új rendszert, kisebb-nagyobb kényelmetlenséggel számolva. Emellett az emberek nagy része nem változtatna a vásárlási szokásain, bár egy részük fontolgatta az ásványvíz vagy üdítőital fogyasztásának csökkentését, vagy alternatív megoldásokat beiktatásán. A visszaváltó automatákat sokan a várakozás és problémák forrásának tartják.

Újabb kedvezményt kaszálna el Lázár János minisztériuma: több tízezer autós fizethet

"Társadalmi elvárás", hogy szigorítsanak a zöld rendszámok szabályain, ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium nem tett le arról, hogy megvonják a kedvezményeket a plug-in hibrid autóktól - közölte a Pénzcentrum kérdésére Lázár János tárcája. Ha átmegy a módosítás, akkor jelen állás szerint kb. 38 ezer autós bukná a zöld rendszámot, vele az ingyen parkolást és az adókedvezményeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Hivatalos, új lottót vezetnek be Magyarországon: íme a Napi Mázli szabályai, ennyit lehet nyerni Vadonatúj napi lottójátékot vezetnek be Napi mázli néven, amivel akár 100 millió forintot is lehet nyerni

Óriási változás készül a SZÉP-kártyáknál: minden magyar dolgozót érinthet, már folynak a tárgyalások

Nem mindegy, hogy valakinek hol van étterme, mert nem emelhet ugyanakkorát az árakon egy budapesti vendéglátóhely, mint egy vidéki településen működő - ezt mondta lapunknak Flesch Tamás, a Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Ugyanakkor szerinte nem panaszkodhatnak a vendéglátósok, és bizakodva nézhetnek 2024 elé is.

A pedofilbotrány csak a jéghegy csúcsa: ilyen sors vár 2024-ben az árvaházakból kikerülő fiatal felnőttekre

A gyermekotthonokból kikerülő fiatal felnőttek teljesen más esélyekkel indulnak, mint családban élő kortársaik. Minden ötödik fiatal saját tulajdonú vagy bérelt lakásba költözött, míg egynegyedük visszatért biológiai családjához, de olyan is akad, aki hajléktalanszállóra kerül kilépve a lakásotthonok rendszeréből. A munkaerőpiaci esélyeiket pedig nem könnyíti, hogy a 18–25 éves korosztályban csak minden 30. fiatal rendelkezik diplomával.

Elárasztja a magyarok zsebét a lakosság kedvenc hitele: beindult a eladósodás, ennek nagy ára lesz

2024 januárja jelentős fellendülést hozott a személyi hitelek piacán – ez derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált adatokból. Az idei év első hónapjában több mint 10 milliárd forinttal nőtt az újonnan kihelyezett hitelek összege, ráadásul az is elmondható, hogy 2023-ban még a legerősebb augusztus havi eredmény is némileg elmaradt a mostanitól. Még erőteljesebb a felfutás, ha a mostani adatot a tavalyi év azonos időszakában született számokkal vetjük össze – ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy bő 70 százalékkal emelkedett az új szerződések összege. Elmondhatjuk tehát, hogy a lakáshitelek mellett a személyi kölcsönök esetében is jelentős felfutással indult az idei év.

Ezt nehéz lesz kivédeni, Magyarországot is elérheti a vörös-tengeri válság: durva katasztrófa közeleg?

A Vörös-tengeren jelenleg is zajló, a jemeni húszik által kirobbantott válság nem csak gazdasági és pénzügyi válságot okoz, de ökológiai és humanitárius katasztrófával is fenyeget. Amit még idejében kezelni kellene, hiszen a Vörös-tenger a világ egyik ökológiai középpontja.

Rengetegen nem kérnek a hazai boltokból: itt jóval olcsóbb bevásárolni, már a magyar gazdaságra is kihat

Eszement összeget, csaknem 400 milliárd forintot hagytak külföldön tavaly a jellemzően bevásárlási céllal rövid külföldi kirándulásra induló magyarok. Virovácz Péter szerint ez az összeg segíthetett volna a magyar gazdaság teljesítményén is, Trippon Mariann pedig azt mondta lapunknak, hogy még sok mindennek máshogy kell mennie itthon, ha a pénzt itthon akarjuk tartani. Hová mentek és mire mennyit költötte a magyarok a tavalyi év végén?

Sok magyar a zsebébe nyúlhat a Facebook-leállás miatt: nemsokára érkezik a számla

A hét egyik legnagyobb visszahangot kiváltó eseménye a Facebook, a Messenger és az Instagram órákra történő leállása volt. Nem is gondolnánk, de ez még nekünk, átlagfelhasználóknak is sokba kerülhet.

Ezt minden magyar rolleresnek, bicajosnak tudnia kell 2024-ben: csúnyán ráfizetnek, ha így utaznak

Egy tavalyi adat szerint a magyar lakosság 40 százaléka legalább heti gyakorisággal biciklizik, miközben az utóbbi néhány évben a rollerek is elözönlötték az utcákat. Mindkét közlekedési eszköz minimum több tízezer, de gyakran több százezer forintba kerül, így ezek tulajdonosaiban jogosan merülhet fel az igény, hogy biztosítással is védjék ezeket. Ráadásul az eszközök egyre gyakoribb használatával az ezekkel kapcsolatos balesetek esélye is megnőtt, így alighanem az ezekkel kapcsolatos biztosításokra is van igény. Éppen emiatt arról kérdeztünk hazai biztosítókat, hogy rendelkeznek-e a fenti igényeket kielégítő biztosítási termékekkel, illetve azok milyen paraméterekkel rendelkeznek? Az általunk megkérdezett szolgáltatóktól azt a választ kaptuk, hogy legalább valamilyen vagyonbiztosítás, elsősorban lakásbiztosítás keretein belül ezeket az eszközöket is biztosítani tudják az ügyfelek.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az igazság a szegedi BYD-gyárról: ézért jön valójában a kínai autóóriás Magyarországra Kérdéseket vet fel, hogy a gyors fejlesztés kompromisszumokhoz vezethet-e a járművek biztonságát és minőségét illetően.

Hiába drágul, indul a wellness-roham: ide menekülnek a magyar családok a hosszú hétvégén

Habár a húsvét és a március 15-i hosszú hétvége idén közel esnek egymáshoz, az látszik, hogy azért a háromnapos hosszú hétvégére is terveznek a magyarok utazást. A szállásárak egy év alatt nagyjából 9-10 százalékot emelkedtek a legnépszerűbb településeken pedig hamar elfogynak a hotelszobák. Az egyik szállásközvetítő oldalon átlagosan 15 ezer forint az főre eső éjszakánkénti ár, és az biztos, hogy nem érdemes kivárni a foglalással, hiszen a szobaárak egyre csak emelkednek.

EZ IS ÉRDEKELHET Végleg lehúzhatja a rolót a nagy múltú Fonyódi Ásványvíz gyár? Ezek lennének a legendás magyar márka végnapjai? Újabb üzemi dolgozóknak mondtak fel, és meg nem erősített helyi hírek szerint leállították a Fonyódi Ásványvíz gyártását is.

Súlyos dolog derült ki a magyar csapvízről: tényleg mérgező, veszélyes fogyasztani?

A közelmúltban a Pénzcentrum több cikke is foglalkozott a hazai ivóvíz és az ivóvíz szolgáltatás minőségével. A legfrissebb adatok szerint az ország délkeleti részén a csapvízben található arzén mennyisége meghaladja a normál szintet. Az Állami Számvevőszék vizsgálata szerint pedig fennáll a kockázata annak, hogy az ivóvíz szolgáltatás jelenlegi formájában hosszú távon nem lesz fenntartható. Sokan éppen a csapvíz rossz minősége miatt vásárolnak palackozott ásványvizet, azonban a műanyag palackokból ma már egyértelműen tudható, hogy szintén károsítják az egészségünket. Ezekkel a kérdésekkel és témákkal foglalkozik a Pénzcentrum videblogjának eheti adása, a CashTag.

Súlyos árat fizethetnek a türelmetlen autósok: rosszul dönt, aki már most nyárigumira váltana?

Ne tévesszen meg senkit, hogy nap közben szokatlanul meleg van, még nincs itt az ideje annak, hogy nyári abroncsokra cseréljük a téli kerekeket az autón! - hívták fel a figyelmet a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők. A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke kiemelte, a legtöbben munkába járásra is használják az autóikat, ezért fontos a reggeli aszfalt, illetve levegő hőmérséklete - amely még túl hideg a nyáriguminak. Az egyik legnagyobb hazai abroncsértékesítő és gyorsszerviz hálózat szerint a nyárigumik árai a tavalyi évhez képest némiképp mérséklődtek. Viszont a növekvő szállítási költségek és a hulladékhasznosítási díj átalakulása miatt ez annyira nem érzékelhető a hazai kiskereskedelmi árakban.

Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz, sokan már meg is kapták: akár életet is menthet

Már több mint fél millióan regisztráltak a Gondosóra programra, a használók negyede Budapest és Pest megyéből - közölte a Gondosóra program a Pénzcentrummal. Lapunk kérdésére azt is elárulták, hogy a program indulása óta közel 600 ezer vészhívás érkezett, ebből 11 ezer esetben hívták a diszpécserek a 112-es számon tárcsázható segélyhívót.

Ezt a hibát rengeteg magyar munkahely elköveti márciusban a dolgozói ellen: sok múlhat rajta

Magyarországon még mindig divat megünnepelni a nőnapot a munkahelyeken. Az ünnepet és a hozzá tartozó gesztusokat azonban egyre több támadás éri, mondván elleplezi a társadalmunkban még mindig jelenlévő komoly egyenlőtlenségeket nők és férfiak között. Pedig lehet ezt jól is csinálni, a Pénzcentrumnak nyilatkozó vállalati pszichológus szerint, jó ha a kezdeményezés mögé olyan férfiak állnak, akik hitelesek a női dolgozók előtt, sőt az sem hátrány, ha az ünnepléssel töltött időt nem kell utána bedolgozniuk a hölgyeknek. Március nyolcadikán, a nők egyenjogúságának és emberi jogainak napján azonban nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azért még bőven van mit tenni, még Európában is. Hiába ugyanis az öreg kontinensen van a legnagyobb egyenlőség férfiak és nők között az összes kontinenst figyelembe véve, a jelenlegi fejlődési ütem mellett az előrejelzések szerint 67 év kellene ahhoz, hogy elérjük a férfiak és nők közötti teljes egyenjogúságot. Magyarországon ráadásul az európai helyzetnél rosszabbak a kilátások, nagyok például a fizetésbeli különbségek, de a legaggasztóbb mégis az, hogy a nők politikai képviselete terén közelebb állunk Afganisztánhoz (ahol semmilyen politikai képviselete sincs a nőknek), mint például Szlovákiához vagy Nigerhez úgy, hogy ezek az országok sem tündökölnek a nők politikai érdekérvényesítésében.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez az igazi összeomlás a magyar benzinkutakon: hol van már az árstop, újra itt a rekorddrágulás Miközben azért bizonyos termékeknek az ára jócskán zuhanni látszik Magyarországon éves szinten addig azért havi szinten újra emelkednek az árak.

Hiába rejtik ide a magyarok a pénzüket: behajtáskor ezekről a számlákról is leemelik a milliókat

Jóllehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már korábban is tévhitnek nevezte, időről időre mégis lehet találkozni azzal az elképzeléssel, mely szerint a külföldön vezetett számlákra nem lát rá a hivatal, illetve azokról nem is képes köztartozást behajtani. Nos – mint utaltunk rá - ennek valóságalapját a NAV már korábban is cáfolta, most azonban mi is megkerestük őket azzal kapcsolatban, árulják el, pontosan milyen mértékben hajtottak be köztartozást a külföldön vezetett számlákról a tavalyi évben.

Fajsúlyos KRESZ-módosítás érik itthon: ezért még az autót is elkobozhatják

Néhány napja lépett életbe Ausztriában az a törvénymódosítás, mely szerint a sebességkorlátozásokat jelentősen átlépők nem csak a jogosítványuktól, de akár az autójuktól is elbúcsúzhatnak. Pető Attila "Kreszprofesszor" a Pénzcentrumnak azt mondta: hazánkban sem lenne ördögtől való a radikális büntetés bevezetése, mert valahogyan gátat kellene szabni a száguldozásnak - erre viszont a jelenlegi büntetési tételek már nem elegendők.