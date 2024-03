Újabb kedvezményt kaszálna el Lázár János minisztériuma: több tízezer autós fizethet

"Társadalmi elvárás", hogy szigorítsanak a zöld rendszámok szabályain, ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium nem tett le arról, hogy megvonják a kedvezményeket a plug-in hibrid autóktól - közölte a Pénzcentrum kérdésére Lázár János tárcája. Ha átmegy a módosítás, akkor jelen állás szerint kb. 38 ezer autós bukná a zöld rendszámot, vele az ingyen parkolást és az adókedvezményeket.

Nem tett le arról az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy megvonják a zöld rendszámot, és annak minden kedvezményét a plug-in hibrid autóktól - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Lázár János vezette tárca. Mint írták, a szabályok felülvizsgálata "társadalmi elvárás".

Tavaly ősszel derült ki, hogy szigorítást terveznek a zöld rendszámoknál, azóta azonban nem érkezett hír a folyamatról, amelynek a célja az, hogy csak tisztán elektromos járművekre vonatkozzanak a kedvezmények. Ha átmegy Lázárék javaslata, akkor a plug-in hibrid autók elveszítenék a különleges rendszám adta kedvezményeket, mint az (egyre kevesebb településen elérhető) ingyenes parkolás, valamint regisztrációs adót, teljesítményarányos gépjárműadót, vállalkozások esetében cégautóadót, és az adásvételkor vagyonszerzési illetéket is kellene fizetni utánuk a tulajdonosoknak - jelenleg még nem kell a zöld rendszám miatt.

A tervek szerint nem azonnal cserélnék le az érintettek rendszámait, hanem legkésőbb a következő műszaki vizsgán - így az ingyenes parkolás valameddig még megmaradhat a kedvezmények között, legalábbis a parkolóőrök vélhetően nem fogják egyesével vizsgálni a zöld rendszámos autók típusait.

Most az ÉKM a módosítást firtató kérdésünkre közölte, hogy a magyarországi üvegházhatású gázkibocsátás ötödéért a közlekedési szektor, ezen belül 98 százalékban a közúti közlekedés felel, és a kibocsátás csökkentése nagymértékben elősegíthető a járműállomány korszerűsítésével, a tiszta, nulla kibocsátású járművek térnyerésének támogatásával.

A tisztán elektromos meghajtású gépkocsik közlekedésének környezetvédelmi tulajdonságai messze előnyösebbek más, részben elektromos hajtású, de belsőégésű motorral is működő járművek környezetvédelmi tulajdonságainál, ezért indokolt az azonos mértékű üzemeltetési kedvezmények fenntartásának felülvizsgálata. A társadalmi elvárások is ebbe az irányba mutatnak, hiszen sok esetben olyan gépjárművek közlekednek zöld rendszámmal, és részesülnek egy tisztán elektromos, így nulla kibocsátású autóhoz hasonló mértékű kedvezményekben, amelyek nagyobb belsőégésű motorral rendelkeznek, mint egy átlagos benzin-, vagy dízelüzemű autó

- részletezték. Hozzátették: "a környezetvédelmi célok teljesítése, a közlekedés további zöldítése, valamint a károsanyagkibocsátás csökkentése érdekében, a társadalmi elvárásokkal összhangban a zöld rendszámok jogosultságával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata folyamatban van."

Több tízezer autóst érinthet

A minisztériumi válasz "tiszta, nulla kibocsátású járművekre" vonatkozó része arra utalhat, hogy a szigorításba bevonnák az úgynevezett hatótávnövelővel (azaz range extenderrel, egy kisebb motorral, amely nem hajt, csak áramot fejleszt az akkuba) ellátott villanyautókat is. Ebben az esetben jelen állás szeirnt majdnem 38 ezer autós bukhatja a zöld rendszámát.

Ugyanis a Belügyminisztérium legfrissebb, januári adatai szerint ennyi zöld rendszámot adtak ki az 5N és az 5P járműkategóriákban, amelyek a hatótávnövelt e-autókat és a plug-in hibrideket jelölik. Mivel összességében 88 229 zöld rendszámot bocsátottak ki január végéig, a szigorítás azt jelentené,

hogy a különleges kedvezményre jogosító rendszámtáblák 43 százaléka eltűnne az utakról.

A szakma szerint nem jó ötlet

A javaslat igencsak megosztotta a magyar közvéleményt, korábban Karácsony Gergely főpolgármester is szigorítást sürgetett az ügyben. Kifejtette: nem örül neki, hogy az általa „kamu zöld rendszámosnak” nevezett autók ingyen parkolhatnak Budapesten, és a lakosságot is megkérdezné erről.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ma Budapesten minden zöld rendszámos autó ingyen parkolhat. Akkor is, ha nem is teljesen elektromos. Akkor is, ha egy normál autónál sokszorosan nagyobb a mérete. Akkor is, ha tulajdonosa nem is budapesti…

- írta a főpolgármester.

Korábbi interjúnkban Rosta Gergely, Opel országigazgatója is arról beszélt, bár a PHEV technológia egy, a villanyautókhoz hasonlóan kedvezőbb végfelhasználói kibocsájtást tesz lehetővé, de azzal a törekvéssel ő is egyetért, hogy a tisztán elektromos hajtású járművek az összes többi hajtáslánc típushoz képest is előnyt élvezzenek.

Németh János, a Skoda hazai márkaigazgatója viszont nem tartotta jó ötletnek, hogy változtassanak a zöld rendszámos kedvezményeken. Ő nem hiszi, hogy hogy valaki azért vesz meg egy egyébként sokkal drágább plug-in hibrid vagy elektromos autót, hogy példaul a parkolási a kiadáson spóroljon. Hozzátette, az sem túl szerencsés út, hogy nincs egységes, országos parkolási szabály a zöld rendszámok tekintetében, nehéz számontartani, melyik városban kell fizetni, és hol hagyta meg az ingyenességet az önkormányzat.

Ellenben Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke a kedvezmények tervezett megvonását "költségvetési oldalról" nem látta indokoltnak, mert a konnektorról tölthető hibridek részaránya igen csekély a magyar autóállományban. Azt hozzátette: valóban vannak olyan zöld rendszámos autók, melyek 3000 köbcentis motorral, és 700 lóerővel rendelkeznek, ám alig képesek teljesíteni a jogszabályban lefektetett, 25 kilométeres határt, így valóban szükség van a jelenlegi szabályozás módosítása.

Viszont egy kalap alá venni az összes konnektorról tölthető hibridet nem szabad, hiszen számos olyan új generációs modell elérhető már, melyek 50, de akár 90 kilométeres tisztán elektromos üzemmóddal is rendelkeznek

- tette hozzá az elnök. A szervezet szerint az elektromos üzemmódban megtehető hatótávot 25-ről minimum 50 kilométerre kellene emelni, valamint azt javasolták, hogy a szén-dioxid-kibocsátás felső határát kilométerenként 50-60 grammban húzzák meg. Emellett lehetne korlátozni a belsőégésű motor teljesítményét, illetve súlyhatárt is be lehetne vezetni a zöld rendszám kritériumai közé.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA