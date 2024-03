Hiába drágul, indul a wellness-roham: ide menekülnek a magyar családok a hosszú hétvégén

Habár a húsvét és a március 15-i hosszú hétvége idén közel esnek egymáshoz, az látszik, hogy azért a háromnapos hosszú hétvégére is terveznek a magyarok utazást. A szállásárak egy év alatt nagyjából 9-10 százalékot emelkedtek a legnépszerűbb településeken pedig hamar elfogynak a hotelszobák. Az egyik szállásközvetítő oldalon átlagosan 15 ezer forint az főre eső éjszakánkénti ár, és az biztos, hogy nem érdemes kivárni a foglalással, hiszen a szobaárak egyre csak emelkednek.

Kifejezetten jó hír, főleg a megtépázott szállodaiparnak, hogy hét hosszú hétvégénk is van idén, a magyarok ilyenkor imádnak kiruccanni és egy wellness szállodában pihenni fáradalmaikat. Ha minden igaz, erre telik is nekik, a Központi Statisztikai Hivatal február 22-én tette közzé a decemberi átlagkereseteket, azóta tudjuk, hogy Magyarországon ez 16,4, a nettó átlagkereset 16,3, a reálkereset pedig 10,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest – tehát több pénz jut papíron kikapcsolódásra, regenerálódásra.

Az utazás népszerűsége ismét a régi, mintha nem is lett volna ez az elmúlt 4 év. Rekordszámú szállodafoglalást regisztrált 2024 januárjában és februárjában egy szabadidős szálláshely-nagykereskedő az egy évvel korábbi adatokkal összehasonlítva: náluk 25 százalékkal többen foglaltak, igaz a világ összes országából. De hazánkban is élénkül a kereslet, hagyományosan a tavasz első napjaiban indulnak be a belföldi szállásfoglalások.

A foglalási darabszámokat összesítve a a főváros vonzotta a legtöbb utazót a téli időszakban, a tavaszra azonban ez megfordult: a Szallas.hu-n eddig megtett foglalások alapján a top belföldi úti cél Eger lett, a főváros visszaszorult a második helyre, a dobogó harmadik fokán pedig Pécs áll. A foglalások eloszlása alapján a legnépszerűbb hazai turisztikai régiók a március 15-ei hosszú hétvégén: Észak-Magyarország: 25% - minden negyedik foglalás ide szól, Nyugat Dunántúl: 14%, Balaton: 13%.

Az idei évben nagyon közel esik egymáshoz a március 15-i hétvége és Húsvét. Azt látjuk, hogy emiatt a belföldi vendégek választanak a kettő közül, és inkább Húsvétra érkezik több foglalás mint március 15-ére. Ettől függetlenül az idei első hosszúhétvége foglaltsága is jól alakul a vidéki házakban, véleményünk szerint a legtöbb szállodában 70% feletti kihasználtság várható.

- mondta el kérdésünkre Sárvári-Deák Zsófia, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára, majd hozzátette,

a belföldi vendégek körében továbbra is a wellness-gyógyszállodák a leginkább kedveltek a téli-tavaszi időszakban, ez nem változik a hosszú hétvégén sem. A március 15-e alkalmával megrendezett különböző programok országszerte szintén nagy vonzerővel bírnak.

9 százalékos áremelkedés

Árat illetően mi a bruttó közvetített szobaár bevételből tudunk visszaszámolni egy átlagos Ft/fő/éj értéket, és ezt tudjuk előző évhez hasonlítani. Átlagosan 15 000 Ft egy főre eső éjszakánkénti ár, és ez tavalyi év azonos időszakához képest kb. 9 százalékos növekedést jelent - de tavaly március 15. nem hozott hosszú hétvégét. Mint azt a szállásközvetítő portáltól megtudtuk,

még valószínűleg a következő napokban élénkül a foglalás, és a last minute is erős szokott lenni, de eddig az látszik, hogy a húsvét, illetve a tavaszi szünet indítják majd be igazán a tavaszt belföldön - legalábbis az előfoglalás ott erősebb, de ott is trend szerint a last minute is sokat hoz.

Arra a kérdésre, hogy érdemes-e várni az utolsó pillanatig a foglalással, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára, azt válaszolta, már sok éve az előfoglalási akciók mindig nagyobbak mint a last minute foglalások, emiatt az utolsó pillanatban általában csak jóval magasabb áron lehet már szobát találni, de természetesen vannak szálláshelyek, melyek alacsonyabb foglaltság esetén esetleg akciókat nyújtanak a vendégeknek.

SZÉP kártya: visszaállt az eredeti rend

Feltehetően nem csak a reálbéremelkedés, de az is hajtja a belföldi turizmust, hogy

januártól már nem lehet hidegélelmiszert vásárolni a boltokban SZÉP-kártyával.

A magas infláció miatt 2023. augusztus elejétől lehetett az üzletekben fizetni vele, ám idén már csak meleg ételre, szállásra, szabadidős foglalkozásokra lehet használni. A döntést üdvözölték a különböző szakmai szervezetek, arra számítanak, hogy így több pénz áramlik a szállásadókhoz, vendéglátóhelyekhez.

Ilyen évre számítanak a szakértők

A munkaerőhiány mellett az is kihívást jelenthet az idei évben a hotelek számára, hogy sok a jelenleg is zajló felújítás, beruházás, bővül a kínálati piac, így fokozódik a verseny a foglalásokért - mondta el korábban Gonda Orsolya, a Szallas.hu értékesítési csapatának

Ugyanakkor összességében keresleti oldalon is erősödést vetítettek előre a szakértők 2024-re, amit a gazdasági környezet további javulásával magyaráztak, illetve azzal, hogy akik tavaly lemondtak a nyaralásról, két egymást követő évben már nem vonják meg maguktól az utazás adta felüdülés lehetőségét. A SZÉP kártya is ismét a belföldi utazások mozgatórugója lehet, hiszen hideg élelmiszerre idén már nem lehet felhasználni.