Ezt minden magyar rolleresnek, bicajosnak tudnia kell 2024-ben: csúnyán ráfizetnek, ha így utaznak

Egy tavalyi adat szerint a magyar lakosság 40 százaléka legalább heti gyakorisággal biciklizik, miközben az utóbbi néhány évben a rollerek is elözönlötték az utcákat. Mindkét közlekedési eszköz minimum több tízezer, de gyakran több százezer forintba kerül, így ezek tulajdonosaiban jogosan merülhet fel az igény, hogy biztosítással is védjék ezeket. Ráadásul az eszközök egyre gyakoribb használatával az ezekkel kapcsolatos balesetek esélye is megnőtt, így alighanem az ezekkel kapcsolatos biztosításokra is van igény. Éppen emiatt arról kérdeztünk hazai biztosítókat, hogy rendelkeznek-e a fenti igényeket kielégítő biztosítási termékekkel, illetve azok milyen paraméterekkel rendelkeznek? Az általunk megkérdezett szolgáltatóktól azt a választ kaptuk, hogy legalább valamilyen vagyonbiztosítás, elsősorban lakásbiztosítás keretein belül ezeket az eszközöket is biztosítani tudják az ügyfelek.

Bár biciklit és rollert is vásárolhatunk néhány tízezer forintért, a jobb minőségű példányokért már mindkét közlekedési eszköz esetében inkább több százezer forintos kiadással kell számolnunk. És ezzel még mindig nem mondtunk nagyot, elvégre már az elektromos rollerek esetében sem példa nélküli, hogy közzel egymillió forintot kérnek el egy-egy példányért. Tehát mind a rollerek, mind a biciklik igen jelentős értéket képviselhetnek, ennek megfelelően teljesen jogosan merülhet fel az igény, hogy tulajdonosaik biztosítással is óvhassák ezeket.

Ennek ellenére a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) szűk egy éve még arra hívta fel a figyelmet, hogy legalábbis a biciklikre nehézkes megfelelő biztosítást találni a hazai kínálatban. A szövetség tavaly még arra jutott, hogy a biztosítók többségénél még csak más vagyonbiztosításokhoz, elsősorban lakásbiztosításokhoz kapcsolva kínálnak a kerékpárokat is védő kiegészítő biztosításokat. A FBAMSZ akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kategória legértékesebb eszközeinek számító elektromos kerékpárokra és rollerekre pedig mindössze néhány éve lehetet egyáltalán biztosítást kötni.

Mindezek fényében most arról kérdeztük a hazai biztosítókat, hogy jelenleg

köthető-e náluk biztosítás biciklikre és/vagy rollerekre,

átlagosan mennyibe kerülnek ezek a biztosítások,

mekkora értékre szólnak ezek a biztosítások,

melyen esetekben fizetnek ezek a biztosítások,

hány ilyen szerződésük van illetve mennyire népszerűek ezek a termékek,

és végül, hogy hány lopásból/balesetből származó kárkifizetésük volt 2023-ban?

Most se mindenhol külön termék

Most is vannak olyan biztosítók, ahol külön termékként nem léteznek bicikli- és rollerbiztosítások, ellenben lakásbiztosítás mellé, kiegészítő biztosításként igényelhető ilyen szolgáltatás.

A K&H-nál fejezetten biciklikre és rollerekre szóló vagyon-, vagy felelősségbiztosítás nem köthető. A K&H lakásbiztosítás azonban az ingatlan mellett az ingóságokra – és ezek részeként a biztosított lakóingatlanban tárolt biciklire vagy rollerre – is védelmet nyújt a betöréses lopás, rablás esetére vagy vandalizmusból eredő károkra. Ügyfeleinknek mindenképpen javasoljuk, hogy pontosan nézzék át a szerződési feltételeket és határozzák meg a biztosítási összeget. Arra vonatkozóan, hogy lakásbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfeleink az ingóságaik között rendelkeznek-e biciklikkel vagy rollerekkel, nem rendelkezünk információval, és ezt a kárkifizetés esetén sem nevesítjük

- árulta él a K&H Biztosító.

Hasonló módon biztosíthatjuk közlekedési eszközeinket az Allianz Hungária Biztosítónál is:

Kerékpár és roller az Allianznál a lakásbiztosítás keretén belül, a háztartási eszközökben biztosíthatók, mint hobbi-sport és barkácseszközök, 300 ezer forint egyedi értékig. Amennyiben tehát valaki biztonságban szeretné tudni ezeket az eszközöket, fontos, hogy szerepeltesse őket, azaz a háztartási ingóságok biztosítási összeg meghatározásakor ezekre is gondoljon, a lakásbiztosításának vagyontárgyai között. Értékesebb kerékpárok illetve rollerek a fentieknél magasabb érték esetén is biztosíthatóak mint különleges ingóságok, ebben az esetben is az ügyfél határozza meg a biztosítási összeget. Ezekre az eszközökre a fedezet a feltételekben meghatározott, a kockázatviselési helyen bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki (pl. tűz, idegen tárgy rádőlése, viharkár). Lopás biztosítási eseményre ez a fajta biztosítás nem terjed ki, kizárólag a betöréses lopás esetén keletkezett károk térülnek, vagyis csak akkor térít a biztosító, ha a kerékpárt az otthonunkból (a kockázatviselési helyről) tulajdonítják el.

A Generali Biztosítónál is az ingóságra kötött biztosítás keretein belül válhatnak a közlekedési eszközök is biztosítottá:

A kerékpárok, rollerek háztartási ingóságnak minősülnek, így ingóság biztosítása esetén ezek automatikusan biztosítottak. A használatuk közben okozott felelősségi károk is biztosítottak a lakásbiztosításon belül.

A Generali ügyfeleinek arra is van lehetőségük, hogy a kerékpárokat lopásra, váztörésre biztosítsák, amire a biztosító otthonbiztosítási termékének kiegészítő csomagja nyújt lehetőséget.

A szóban forgó biztosítások árazásával és a biztosítási összeggel kapcsolatban az alábbiakat tudtuk meg a Generalitól:

A lakáson belüli biztosítás a háztartási ingóság biztosítás része, a lopásra-törésre szóló biztosítás havi 150-200 forint között mozog. A sporteszközök tűz, elemi kár, betörés biztosítás esetén káridőponti beszerzési értéken biztosítottak, a lopás és váztörés biztosítás csomagonként változó összegű.

A Generali által megnevezett legmagasabb módozat esetén a fenti összeg 572 ezer forint. A Generali egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy az elektromos eszközök esetén a villámcsapás is okozhat kárt:

Lakáson belül nem csak a betöréses lopás és a tűz kockázat lehet releváns, hanem például elektromos kerékpárok esetén akár a közvetett villámcsapás is, ha a kerékpár töltőn van. Lakáson kívül a lopás károk jelentősek, és 2023-tól váztörés biztosítást is kínál a Generali Biztosító.

Van, ahol nem csak vagyonbiztosításként jelenik meg a kategória

Más társaságnál, például a Groupama Biztosítónál több lehetőség is elérhető – egyrészt a cég lakásbiztosítása mellé is választható a kerékpár törésére szóló kiegészítő fedezet, amely akár 500 ezer forintig is megtéríti a költségeket, amennyiben közlekedési balesetből fakadóan javítani vagy pótolni kell a biciklit. Másrészt a biztosítónak van olyan balesetbiztosítása is, amely mellé szintén köthető biztosítás a biciklire és magára a biciklisre is.

[…] Ezzel hagyományos vagy elektromos kerékpár közlekedési balesetből eredő károsodását lehet fedezi, a biztosított személynek pedig (nem csak biciklis) balesetből eredő sérülés, kórházi ellátás vagy keresőképtelenség esetén tudunk anyagi segítséget nyújtani

– tudtuk meg a Groupamától. A biztosító emellé azt is elárulta, hogy a sima kerékpáros csomag havi 3 600, az e-biciklikre vonatkozó csomag pedig havi 4 800 forintért érhető el.

[…] Ez a kerékpár közlekedési balesetből eredő sérülésének biztosítását és a kerékpáros balesetbiztosítását is tartalmazza. Hagyományos kerékpár esetén 100 000 forintig, elektromos kerékpár esetén 500 000 forintig térítjük meg a javítás vagy pótlás költségét

– árulta még el a biciklis csomagokkal kapcsolatban a Groupama.

Az Alfa Biztosítónál ugyancsak többféle módon biztosíthatjuk közlekedési eszközeinket:

Kerékpárokra évtizedek óta köthető az Alfánál biztosítás. Jelenleg több formát is kínálunk ügyfeleink számára. Az egyik, hogy a lakásbiztosításokban biztosíthatók a biciklik (ebbe beleértendők az elektromos kerékpárok is). Ha a kerékpárt otthon éri valamilyen kár (pl. tűz vagy betörésnél otthonról lopják el), akkor az a normál ingóságok között megtérül. Ha valaki szeretné a kerékpárját az otthonán kívül is biztosítani, annak is adunk fedezetet (választható modulként), amelyben akár milliós értékű kerékpárok is feladhatók. Ezek a szerződések már az útközbeni (EU-n belül) esteleges baleset miatt töréskárra és megfelelő zár alkalmazása mellett mégis bekövetkező lopáskárra is kiterjed. Önálló (nem lakásbiztosításhoz kötött) kerékpárbiztosításunk is van a fentiekkel szinte azonos feltételekkel, ahol az ügyfél választhatja ki a kerékpár értékét (a biztosítási összeget), amely ebben a formában maximum 250 000 forint lehet. A rollerek (elektromosak is) háztartási ingóságnak minősülnek, így a lakásbiztosításban biztosítottak, így az otthon (a biztosított ingatlan címén) bekövetkező károk esetére vonatkozik a fedezet. Rollerekre önálló biztosítási forma nincs.

Az Alfa továbbá azt is elárulta, hogy a kerékpárokra vonatkozó biztosítások az eszközök értékétől függően körülbelül 6-10 ezer forintba kerülnek évente. Ezen biztosítások minimumértéke 50 ezer, maximuma 1,5 millió forint.

A termékek népszerűségével, számával kapcsolatban az Alfa Biztosító azt is elárulta, hogy a lakásbiztosításokhoz kötött, alapfedezettel rendelkező kerékpárok, rollerek számára nincs információjuk – lévén azok automatikusan fedezettek -, de számukat sok százezerre teszik, míg

az önálló vagy nagyobb értékű kerékpárokra szóló kiegészítő biztosítások száma a tízezres nagyságrendet éri el.

A Posta Biztosítónál mind rollerre, mind kerékpárra köthető biztosítás, hagyományos és elektromos meghajtással egyaránt. Sőt, a vagyonbiztosítás mellett az ügyfél felelősségbiztosítást is köthet a másnak okozott károk fedezésére, illetve balesetbiztosítást az őt ért sérülésekre.

Biztosításaink díjszabása azonos a kerékpárok és a rollerek esetén. A díj a jármű értékétől függ és egy évre már 4 500 forinttól elérhető, de egy drágább több százezer forintos, vagy milliós értékű jármű esetén ez már több 10 ezer forint is lehet. Ugyanakkor a felelősségbiztosítás már 3 990 forintos, a balesetbiztosítás pedig 2 990 forintos éves díj mellett is igénybe vehető. A vagyonbiztosításunk jelenleg akár 2 500 000 forint értékű járműre is megköthető

– nyilatkozta a Posta Biztosító.

A Posta Biztosító vagyonbiztosítása – a jármű megfelelő lezárása esetén –

lopásra (a nap 24 órájában kültéri lopásra is), jármű sérülésre, elemi károkra nyújt fedezetet valamint 0-24 asszisztencia szolgáltatást biztosít, ami azt jelenti, hogy ha a jármű üzemképtelenné válik, akkor segítenek többek között ha lehet helyszíni szereléssel, vagy szervizbe szállításban.

A termékek népszerűségével és a káresetek mennyiségével kapcsolatban az alábbi információkat osztotta meg velünk a Posta Biztosító:

A biztosítások legnagyobb részét kerékpárra kötik az ügyfelek. A rollerek esetében a legtöbben elektromos rollerre kötnek biztosítást, míg kerékpároknál inkább a hagyományos kerékpárokat biztosítják. A károk háromnegyede felelősségi kár. Kárgyakoriságban ezt követi a baleset, majd a vagyonbiztosítási (lopás, rongálás) károk. A kárkifizetések konkrét darabszámáról nem szeretnénk nyilatkozni, de azt már most látjuk, hogy 2024 első 2 hónapjában már arányaiban növekedett a kárbejelentések száma az előző évhez képest.