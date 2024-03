Végleg lehúzhatja a rolót a nagy multú Fonyódi Ásványvíz gyár?

A legtöbb üzemi dolgozónak felmondtak, és meg nem erősített helyi hírek szerint leállították a Fonyódi Ásványvíz gyártását is - tudta meg több különálló forrásból a Pénzcentrum. Iparági értesüléseink szerint a nagy multú gyár végnapjait már a 2010-es évek elején előrevetítették, a vízbázis ugyanis sérült, gyakorlatilag nincs elegendő mennyiségű tiszta vízkészlet a fenntartható üzemeltetéshez, így régóta kódolva volt a leállás. A cég üzleti beszámolói is arról tanúskodnak, hogy komoly gondokkal küzd a Fonyódi Ásványvíz Kft.

Gyűlnek a viharfellegek Magyarország egyik legrégebb ideje működő ásványvízgyártó üzeme, a Fonyódi Ásványvíz körül. A Pénzcentrum úgy tudja, hogy január végi határidővel a legendás gyár a legtöbb üzemi dolgozóját elbocsátotta, illetve a termelést is határozatlan időre leállították. Információink szerint a vállalatnál jelenleg is zajlik a készlet kiárusítása. Az elbocsátott dolgozókat elvileg arról tájékoztatták, hogy határozatlan időre jegelik az üzem működését. A cég hivatalos weboldalán, illetve a közösségimédia-felületein nincs nyoma a problémáknak, azok zavartalanul üzemelnek, a cég Facebook oldalán az utolsó poszt február 15-én jelent meg. Az ügyben kerestük a Fonyódi Ásványvíz Kft.-t is, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Iparági forrásaink szerint a leállás nem meglepetés, a 2010-es évek eleje óta tudni lehetett, hogy ez vár a nagy multó gyártóra. Mint azt lapunknak kifejtették, a Balaton déli partján található vízbázis sérült. A területre jellemző löszös talaj nem nyújt védelmet (szemben például az agyaggal), így főleg a nitrit, nitrát szennyezés (de a növényvédő-szerek is kimutathatóan jelen vannak a vízbázisokban) több ivóvízbázist ellehetetlenített, hiszen ezek a minőségére komoly veszélyt jelentenek. Iparági forrásaink szerint ez érinti a Fonyódi Ásványvíz működését is. A probléma egyébként a teljes régióban jelen van (a közműveknél is jelentkezik), hallottunk olyan elképzelésről is, hogy a terület vízellátását a Balaton északi parjáról, a tó alatt átfúrt vezetékkel kívánják biztosítani.

Egy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által 2020-ban puklikált, "JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK" című tanulmány szerint "a déli vízgyűjtő területen több olyan település van – Balatonboglár, Balatonlelle, Fonyód, Kereki, Kéthely, Lengyeltóti, Látrány, Nikla, Öreglak, Somogyvár –, melyek területén üzemelő sérülékeny vízbázisok előzetesen kijelölt hidrogeológiai védőövezete található. Ezek részletes vizsgálata még nem készült el, így hatóságilag kijelölt védőövezet még nem került megállapításra."

A korábban kiépített vízellátó rendszer mostanra sok helyen jelentős mértékben elavult lett, a hálózat csak igen komoly veszteségekkel képes a kitermelt vizet a felhasználókhoz eljuttatni. Ezek rekonstrukcióra szorulnak, hogy csökkenthető legyen a pazarlás, de azért is, mert a Víz Keretirányelv egyik alapelve szerint a költségeknek meg kell térülnie, így az itteni veszteségeket, az elavult hálózatot a szolgáltatás során figyelembe kell venni

- áll a tanulmányban.

Csapvíz vagy ásványvíz? A hazai vízbázis állapotáról épp ma jelent meg a Pénzcentrum vlogjának friss epizódja. A CashTag-nek szakértők nyilatkoztak arról, mennyire jelent komoly veszélyt a hazai ívóvízre a nitrit, nitrát, arzén, vagy épp a különböző növényvédő-szerek által okozott szennyezés. Az adásban továbbá kitértünk arra is, mi a helyzet a palackozott ásványvíz jelentette mikroműanyag-szennyezéssel. Íme:

A horvátoknak nem kellett A Fonyódi Ásványvíz

A Fonyódi Ásványvizet 2004-ben vásárolta fel a horvát Agrokor (későbbi nevén Fortenova Csoport), a cég sokáig a vállalat portfóliójába tartozott, Magyarországon pedig a Fonyódi forgalmazta a horvát vállalat termékeit, így a Jana ásványvizeket és üdítőitalokat is. Horvátország legnagyobb magántulajdonú cégcsoportja aztán súlyos pénzügyi válságba került. A túl gyorsan túl nagyra nőtt Agrokor 2018 közepén vált fizetésképtelenné, de elkerülte a felszámolást, ami a horvát GDP 2,5 százalékát megtermelő, 60 ezer főt foglalkoztató csoportot fenyegette.

A horvát vállalat 2021-ben megvált a Fonyódi Ásványvíztől, miután sikeresen lezárult a Fonyódi Ásványvíz Kft. 100%-os üzletrészének értékesítése egy magyar magánszemélyekből álló befektetői kör részére.

A fentiek ismeretében jó kérdés, mi vezérelhette a befektetői kört a vásárlásra, hiszen a piacépítés nehezen értelmezhető az iparági szakértők által vázolt hidrogeológiai ismérvek fényében. Mindezt a Fonyódi Ásványvíz Kft. üzleti beszámolói is igazolják, az elmúlt években ugyanis komoly visszaesés látható az eredményekben. Mint az alábbi infografikánkon is látható, 2021-ben erősen visszaesett az árbevétel, és ez a trend folytatódott 2022-ben is. De nem ad optimizmusra okot az sem, hogy az adózott eredmények összesítése alapján 2015-2022 között jókora veszteséget hozott össze a vállalat. A lejtmenet a foglalkoztatottak számában is nyomon követhető, a korábbi 30-40 fős állomány, a legfrissebb elérhető beszámoló szerint már mindössze 18 fős volt 2022-ben.

A Fonyódi Ásványvíz története

A Fonyódi Ásványvíz Kft. és jogelődje az 1960-as évek óta foglalkozott a Balaton déli partján ásványvíz-palackozással a széles körben ismert Fonyódi márkanév alatt. A Fonyódi termékei között a natúr és a szénsavas változatok mellett ízesített forrásvizek is megtalálhatóak voltak, melyek több alkalommal is Magyar Termék Nagydíj elismerésben részesültek.

Fonyódon a hatvanas években kezdődtek próbafúrások, a kutatók először olajat kerestek, ám végül alkáliákat tartalmazó kálium-magnézium-hidrokarbonátos, úgynevezett savanyú-szénsavas vizet találtak a település határában. A vizsgálatok után a nyomelemekben és ásványi anyagokban gazdag forrásvíz palackozása mellett döntöttek, így az 1960-as évek közepén, egy jelentős beruházást követően megkezdődött a Fonyódi Forrásvíz palackozása.

A Fonyódi fél évszázados története számos érdekességgel szolgált. Íze és minősége miatt a hetvenes években többször is elnyerte az akkor ikonikus, nagy jelentőséggel bíró Kiváló Áruk Fórumának védjegyét. A natúr és szénsavmentes Fonyódi közkedveltségét jól mutatta, hogy Fonyódi Forrásvíz felhasználásával készült a kor egyik legkedveltebb üdítőitala, a Bambi is.

A márka népszerűségének és minőségének köszönhetően a rendszerváltást követően sem tűnt el. Az újabb kutak és modernebb palackozóüzem létesítését követően a Fonyódi Forrásvíz natúr és szénsavas változatai mellett megjelentek az ízesített termékek, amelyek több alkalommal is elnyerték a Magyar Termék Nagydíj elismerést.