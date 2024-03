Óriási változás készül a SZÉP-kártyáknál: minden magyar dolgozót érinthet, már folynak a tárgyalások

Nem mindegy, hogy valakinek hol van étterme, mert nem emelhet ugyanakkorát az árakon egy budapesti vendéglátóhely, mint egy vidéki településen működő - ezt mondta lapunknak Flesch Tamás, a Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Ugyanakkor szerinte nem panaszkodhatnak a vendéglátósok, és bizakodva nézhetnek 2024 elé is.

Bár a covid-járvány és az ezt követő gazdasági válság igen jelentősen odavágott a szektornak, most a friss adatokból úgy látszik, hogy a turizmussal együtt a vendéglátás, az éttermek is kezdenek kijönni a súlyos veszteségekkel terhelt évek után a gödörből. Az viszont intő jel, hogy az adatok szerint még mindig kevesebb a vendég, mint a megelőző években - és ez immár tendenciának mondható.

Újabban egyre gyakrabban hallani, hogy az étterembe járás már luxusnak számít, csak kevesek kiváltsága lett, nem függetlenül attól, hogy az árak csak felfelé mennek folyamatosan, a brutális infláció és a fogyasztás komoly visszaesése is indikálja ezt a folyamatot. De vajon tényleg leszoktunk az étterembe járásról, és tényleg csak a "felső tízezer" teszi ezt meg? Milyen gyakran eszünk vendéglőkben? Erre kerestük a választ egy szakértő segítségével.

Sorra zárnak be a helyek

Érdemes ezt a cikket azzal kezdeni, hogy amennyiben feltételezzük is, hogy ugyanakkora az étterembe járó száma, mint korábban, egyre kevesebb hely közül válogathatnak. Mint korábban ebben a cikkünkben részletesebben is megnéztük, mindössze négy év alatt (2019 és 2023 között) több mint ötezer vendéglátóhely húzta le a rolót. Ebből a KSH-nál külön kategóriaként kezelt étterem és büfé csaknem háromezret veszített el a már említett időszakban: 2019-et 25 ezer étteremmel kezdte Magyarország, míg tavaly júliusban ez a szám már alig volt több 22 ezer egységnél.

A legtöbb vendéglátóhelyet Somogy vármegye veszítette el - ez külön érdekes, ha eszünkbe jut, hogy ez a megye a Balaton déli pártján helyezkedik el, vagyis jelentős turistaforgalommal is számolhat. Ebben a megyében 2023 júniusának végén 6,3 százalékkal volt kevesebb vendéglátóipari egység, mint az előző év azonos időszakában. A legtöbb egységet veszítő vármegyék dobogóján Vas (5,7%) és Borsod-Abaúj-Zemplén (szintén 5,7) vannak még ott.

EZ IS ÉRDEKELHET Sorra jelentenek csődöt az éttermek, cukrászdák Magyarországon: mi történik itt? 2019 és 2023 között összesen több mint 5400 vendéglátóegység tűnt el Magyarországon.

Nem emelhet mindenki

A KSH adataiból az is kiolvasható, hogy bár százalékosan csökkent az éttermek forgalma az előző évhez képest, forintban kifejezve már jelentős növekedést könyvelhetett el a szektor 2023-ban. Az alábbi grafikonon ezt két részre bontva meg is mutatjuk:

Flesch Tamás, a Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak azt mondta: földrajzi korlátai is vannak az áremeléseknek.

Nyilván nem mindegy az, hogy valakinek Budapest belvárosában van étterme, vagy éppen egy vidéki településen, már csak a vendégkör miatt sem. Előbbi jobban számíthat a külföldi turistákra, míg utóbbinak jó kilencven százalékban a magyar vendégkör tér be az éttermébe. Az előbbiek esetében elmondható, hogy kicsit bátrabban mertek árat is emelni, utóbbiaknak azonban nem fért bele a komolyabb áremelés még akkor sem, ha az alapanyagok adott esetben 30 százalékot is drágultak az előző évben. Itt természetesen a zöldség, gyümölcs és a hús volt a fő indikátor, csakhogy a magyar vendégkör esetén nem lehet folyamatosan árat emelni

- mondta az elnök.

Még mindig járunk étterembe

Flesch Tamás hozzátette ugyanakkor, hogy az éttermi szektornak nem volt rossz éve 2023, és még ennél is jobbra számítanak ebben az évben.

Nem veszett ki a magyarokból az étterembe járás iránti vágy, és mi szeretnénk is, hogy ne csak megmaradjon, de még emelkedjen is azok száma, akik rendszeresen vendéglőkben esznek. Ebben az évben minden feltétel adott is lesz ehhez, mert mint mondtam, komoly áremelések várhatóan most sem lesznek, és mint a KSH adataiból is látszik, forintban kifejezve erős év volt a tavalyi

- mondta erről a szövetség elnöke. Rákérdeztünk arra is, hogy mi a helyzet a SZÉP-kártyával az éttermekben, és ezzel kapcsolatban is jó hírekkel tudott szolgálni.

A SZÉP-kártya továbbra is a turizmus-vendéglátás motorjának nevezhető, és jelenleg is tárgyalunk arról a kormányzattal, hogy esetleg még növelni lehessen az erre kapható keretösszeget. Jó hír, hogy a kormányzat nem zárkózik el ettől. Az pedig kétségtelenül segíteni fog, hogy egyelőre alapélelmeszerekre nem lehet költeni a SZÉP-kártyáról, tehát ha valaki akarja, többször is el tud menni étterembe ebből a béren kívüli juttatásból

- zárta gondolatait Flesch Tamás.